Quanto costa una casa di riposo in Italia, ecco cosa sapere

L'età media in Italia sta aumentando, questo significa che il numero di persone anziane in Italia è molto elevato e, la loro presenza alimenta il mercato dell'assistenza agli anziani, un mercato che vede in prima linea l'assistenza domiciliare e strutture assistenziali specifiche come case di riposo ed RSA.

Ecco allora una panoramica su costi e servizi offerti dalle strutture per anziani in Italia in cui compareremo soprattutto servizi e prezzi medi offerti nelle diverse regioni italiane dalla più economica alla più costosa.

Il mercato delle case di riposo

L'Italia è uno dei paesi in cui il mercato delle case di riposo ed RSA ha il più alto valore in Europa, questo perché l'Italia è uno dei paesi più "longevi" al mondo, con un età media molto elevata.

L'assistenza agli anziani inoltre è un tema centrale per numerose famiglie italiane che, quotidianamente devono affrontare numerose sfide per poter garantire assistenza e benessere ai propri casi.

Il mercato dell'assistenza agli anziani vede principalmente due prodotti, ovvero case di riposo ed RSA, e, secondo una stima condotta nel 2019 dall'osservatorio settoriale di LIUC Business School, dovrebbe valere intorno ai 10 milioni di euro, con una crescita media del 2,5% annui.

Sempre secondo LIUC Business School, nel 2019 in Italia erano attive circa 5.858 strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per anziani, di cui circa 3.409 accettavano, tra i propri ospiti, anziani non autosufficienti.

Lo studio ha inoltre osservato che il mercato dell'assistenza agli anziani non è omogeneo in tutta la penisola e vi sono enormi disparità, soprattutto in termini di prezzo, tra le varie regioni d'Italia, si stima ad esempio che l'Abruzzo sia una delle regioni più "economiche" mentre la Lombardia è una delle più costose.

Servizi per anziani

Se si parla di servizi per anziani bisogna fare una distinzione tra casa i diversi tipi di struttura e i servizi che offrono, vi sono infatti numerose differenze tra Case di riposo, RSA e Case di riposo convenzionate.

Una Casa di Riposo è una struttura residenziale, per anziani autosufficienti, che offre ai propri ospiti servizi sanitari di base, vitto, alloggio, servizio lavanderia, attività sociali e ricreative, tuttavia, nelle case di riposo non sono presenti medici in modo stabile e l'assistenza sanitaria, in caso di condizioni cliniche più complesse deve essere gestita esternamente.

Le RSA, più precisamente Residenze sanitarie assistite sono invece strutture sanitarie non ospedaliere, per anziani non autosufficienti, che offrono assistenza medica avanzata, servizi infermieristici e percorsi riabilitativi, nelle RSA inoltre il personale medico è presente 24 ore su 24.

Le case di riposo convenzionate infine sono un punto di incontro tra case di riposo ed RSA, sono infatti strutture non ospedaliere, per anziani non autosufficienti, come per le RSA, che offrono assistenza sanitaria e sociale e grazie alla copertura da parte del servizio sanitario nazionale e del comune di residenza, possono offrire numerose agevolazioni sui prezzi e sulla retta mensile, mediamente più bassa rispetto alle RSA.

I costi di Case di Riposo, RSA e Case di Riposo convenzionate variano molto a seconda del territorio e della regione.

Costo medio delle RSA in Italia

Secondo quanto osservato da LIUC Business School il costo medio delle RSA e Case di Riposo in Italia varia molto da regione a regione, nel complesso il costo medio delle RSA è di circa 1700€ mensili iva esclusi, mentre per le case di riposo, il costo medio è di 1500€ mensili iva esclusa. Va inoltre fatto presente che, in alcune regioni, sono previste delle agevolazioni economiche per gli anziani con un ISEE inferiore ai 13.000€.

La regione più economica è l'Abruzzo, dove il costo medio, delle RSA è di circa 1.420€ al mese, seguito dalla Sicilia dove il costo medio è di circa 1.450€ al mese e in generale il Sud Italia e le Isole hanno costi mediamente più bassi rispetto la centro e al nord Italia.

Il costo medio nell'Italia meridionale è infatti inferiore ai 1500€, mentre nel centro Italia il costo medio oscilla tra i 1500€ ed i 1900€ infine, nell'Italia settentrionale, il costo medio va dai 1900€ ai 2000€.

Le regioni più costose d'Italia, dove il costo medio delle RSA è superiore ai 2000€ al mese sono Veneto e Lombardia, il cui costo medio è rispettivamente 2.233€ per il veneto e 2.496€ per la Lombardia.