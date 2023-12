Quanto costa un mutuo oggi? Simulazioni, calcoli e come scegliere la migliore soluzione

Non c'è tregua per le famiglie che hanno stipulato un mutuo o che hanno intenzione di acquistare la prima casa di proprietà: con i tassi di interesse ai massimi livelli dal 2009, la situazione è davvero difficile.

Ma quanto costa un mutuo oggi? Ecco le simulazioni e i calcoli da fare, come scegliere l'alternativa migliore e le soluzioni più convenienti.

Quanto costa un mutuo oggi?

Sono tantissimi i giovani che desidera acquistare una casa di proprietà e che però devono sottoscrivere un mutuo: con i tassi di interesse attuali, purtroppo, la situazione non è affatto semplice. Quanto costa un mutuo oggi?

Molto dipende dal valore del mutuo richiesto alla Banca, ma anche dalla durata del finanziamento, oltre che dai tassi di interesse (ai massimi dal 2009).

Sempre più spesso le famiglie e i giovani che intendono acquistare casa cercano di ottenere un mutuo di lunga durata (per esempio un mutuo a 40 anni) per riuscire ad abbassare il più possibile la rata mensile da pagare alla Banca.

E non è affatto un caso se, come risulta dall'indagine realizzata d Facile.it, quasi 200mila famiglie che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile non sono riuscite a pagare una o più rate nell'ultimo anno.

Quanto costa un mutuo prima casa, simulazioni e calcoli da fare

Per capire quanto costa un mutuo oggi dobbiamo considerare i tassi di interesse attuali, il Tan e il Taeg. Come ci spiega l'Unione dei Consumatori,

rispetto a ottobre 2022, quando il Taeg era pari a 3,23, il rialzo è di 1,49 punti percentuali, mentre nel confronto con ottobre 2021, quando era 1,79, ora c'è una voragine di 2,93 punti, con un salto di 2,6 volte (+163,7%).

Che cosa significa in termini economici? In altre parole, le famiglie che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile devono pagare una rata aumentata da 671 a 784 euro, con un rincaro pari a 113 euro al mese.

È una stangata annua pari a 1356 euro - continua l'Unione dei Consumatori -, rispetto a due anni fa la rata passa da 571 a 784, con un incremento di 213 euro al mese, pari a 2556 euro all'anno.

Le soluzioni per risparmiare non mancano, ma i costi sono decisamente troppo elevate: è possibile richiedere la surroga del mutuo con la stessa Banca (o con un'altra), o eventualmente la sospensione dal pagamento delle rate per motivi economici.

Migliori mutui di oggi, quale scegliere?

Per capire quali sono le soluzioni più convenienti e quale mutuo si può scegliere ad oggi per "risparmiare", consideriamo la situazione di un ragazzo di 30 anni, residente nella provincia di Milano, che intende richiedere un mutuo per l'acquisto di un immobile dal valore di 200.000 euro.

La richiesta del giovane è di una somma pari a 100.000 euro a 30 anni, questi sono i migliori mutui offerti dalle Banche:

• Mutuo You Giovani Green Fondo Garanzia Prima Casa di Banco BPM - con rata mensile di 460,85 euro , Tasso Fisso 3,71% e Taeg 3,88%;

• Mutuo Tasso Fisso Credem Banca - con rata mensile di 467,67 euro , Tasso Fisso 3,83% e Taeg 4,19%;

• Mutuo a Tasso Fisso BPER Banca - con rata mensile di 479,72 euro, Tasso Fisso 4,04% e Taeg 4,26%.

Bisogna però considerare che la presente simulazione tiene conto di un reddito mensile pari a 2.600 euro. I calcoli e le migliori soluzioni potrebbero variare al variare delle disponibilità economiche mensili del richiedente.