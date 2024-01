Quanto si guadagna con il BOT di Stato? Ecco le previsioni per chi ha comprato

Il mercato dei titoli di Stato offre sempre nuove opportunità per gli investitori. Con una frequenza mensile, il Dipartimento del Tesoro propone diverse opzioni di investimento come bond a breve, medio e lungo termine. Questi strumenti finanziari, inclusi i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), rappresentano una scelta popolare tra i risparmiatori.

Recentemente, il MEF ha lanciato un nuovo BOT annuale. Ma qual è il ritorno economico per chi ha investito in questo strumento?

Le principali caratteristiche dei BOT

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono bond di brevissima durata, solitamente con scadenze di 3, 6 o 12 mesi. Essi rientrano nella categoria dei zero-coupon bond, poiché non offrono cedole periodiche. Il guadagno per l'investitore deriva principalmente dallo scarto di emissione: la differenza tra il prezzo di aggiudicazione, generalmente inferiore, e il valore nominale che viene rimborsato alla scadenza.

L'emissione di questi titoli avviene tramite aste competitive, nelle quali partecipano esclusivamente intermediari finanziari qualificati. Questo processo garantisce un'allocazione efficiente e trasparente dei titoli. Una volta emessi, i BOT diventano strumenti finanziari liberamente negoziabili nei mercati regolamentati, offrendo così flessibilità e liquidità agli investitori, che possono decidere di mantenere l'investimento fino a scadenza o di vendere il titolo in anticipo sul mercato secondario.

Il rendimento dei BOT di Stato

Negli anni passati, specialmente durante periodi di alta inflazione, i BOT hanno offerto rendimenti significativi, raggiungendo il 15% lordo negli anni '80. Tuttavia, il trend ha mostrato una generale diminuzione, con rendimenti negativi nei periodi del Covid. Recentemente, c'è stata una ripresa, con rendimenti che hanno sfiorato il 4% lo scorso autunno.

Il nuovo BOT di Stato, con scadenza il 14 gennaio 2025, ha raccolto 8 miliardi di euro. Le commissioni di acquisto sono a carico degli investitori e la ritenuta fiscale è del 12,50%. Il rendimento lordo di aggiudicazione si è attestato al 3,442%. Il guadagno per gli investitori sarà quindi la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di rimborso finale.

I pro e i contro dei BOT di Stato

I BOT offrono diversi vantaggi, tra cui la sicurezza di un investimento garantito dallo Stato e la prevedibilità dei rendimenti. Sono particolarmente adatti per chi cerca una soluzione di investimento a breve termine e per chi preferisce evitare i rischi associati ai mercati azionari. Tuttavia, i rendimenti relativamente bassi e l'assenza di cedole li rendono meno attraenti per chi cerca guadagni più elevati.

Nel contesto economico attuale, con tassi di interesse in continuo cambiamento e l'incertezza dei mercati finanziari, i BOT rappresentano un'ancora di stabilità per gli investitori. Svolgono un ruolo fondamentale nel finanziare il debito pubblico e nel mantenere l'equilibrio dei mercati finanziari. La loro importanza come strumento di politica fiscale non può essere sottovalutata, soprattutto in periodi di instabilità economica.

Cose da valutare per investire

Prima di investire in BOT, è essenziale valutare il proprio profilo di rischio e le esigenze di liquidità. Gli investitori dovrebbero anche tenere conto delle previsioni economiche e dei tassi di interesse futuri, poiché questi fattori possono influenzare il rendimento dei BOT.

Investire in BOT di Stato può essere un'opzione valida per chi cerca un investimento a breve termine con un rendimento prevedibile. Tuttavia, è importante considerare i costi come le commissioni di acquisto e la tassazione, oltre a tenere conto delle fluttuazioni di rendimento nel contesto economico attuale.

