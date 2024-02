Italiani popolo di risparmiatori: ecco quanto mettono da parte ogni mese

Complice l'inflazione, che negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo, gli italiani non sembrano più essere il popolo di grandi risparmiatori. Da un lato le riserve di liquidità si stanno lentamente prosciugando, dall'altro, sempre meno italiani riescono a mettere da parte del denaro a fine mese. Ecco qualche dato interessante al riguardo.

Italiani popolo di risparmiatori, ma è davvero così?

Secondo un indagine statistica, gli italiani in grado di risparmiare e mettere da parte del denaro a fine mese, sono sempre meno, mentre la maggior parte degli italiani non riesce a risparmiare o risparmia pochissimo.

Per essere più precisi, circa il 51% degli italiani afferma di risparmiare pochissimo, mentre il 19% degli italiani non riesce a mettere da parte nulla. Rimane un esiguo 30% di italiani in grado di risparmiare un po' di più.

Partiamo dalla fetta di popolazione più ampia, quella dei piccoli risparmiatori che riescono a mettere da parte poco o nulla, secondo una recente indagine statistica condotta da Revolut, questi italiani affermano di riuscire a mettere da parte, a fine mese, circa 100€.

La percentuale di italiani che invece riesce a risparmiare mensilmente, almeno 500€ è del 9% circa, con un picco del 12% se si prende in esame la sola fascia d'età 45-54 anni.

Come risparmiare ogni mese

Come anticipato, risparmiare non è facile, tuttavia, con un buon programma di gestione dei propri fondi, è possibile riuscire a risparmiare anche se a monte vi sono rendite medio basse.

La gestione del denaro più secondo il paradigma 50/30/20. Più precisamente, il 50% del proprio denaro, rendita o stipendio che sia, viene destinato alle spese indispensabili, come mutuo, affitto, bollette e alimenti, il rimanente 50% viene ripartito in 30% e 20%, di cui, il 30% è destinato alle attività di svago e il 20% al risparmio e agli investimenti.

Questa ripartizione, può tuttavia risultare problematica in caso di redditi bassi, per questo va preso come valido il principio più che la ripartizione pratica ed il principio è quello della pianificazione della spesa mensile.

Per poter risparmiare è fondamentale sapere cosa, come e dove si spende, in questo modo è più semplice destinare un budget fisso alle varie spese e ritagliare una fetta anche per i propri risparmi.

Altro importante paradigma messo in atto dai risparmiatori è la regola delle tre mensilità, che consiste nel mantenere da parte, come cuscinetto per le emergenze, una quantità di denaro equivalente a tre mensilità nette.

Come risparmiano gli italiani, "vince" il conto deposito

Si stima che il 51% degli italiani disponga di un conto deposito, questa percentuale risulta mediamente più alta tra i giovani, i Millennial in particolare, titolari di un conto deposito, sono mediamente il 62%, mentre gli over 65, solo il 30%.

Il 9% degli italiani invece investe i propri risparmi in altri campi, come ad esempio criptovalute, azioni, EFT e fondi.