Quanto spendere per casa in base allo stipendio? Basta un semplice calcolo per scoprirlo

Esiste una regola, che prevede un semplicissimo calcolo, che consente di capire quanto spendere per la casa in base allo stipendio. Ecco come funziona.

Nonostante le agevolazioni legate al mutuo prima casa under 36 abbiano trovato posto anche in Manovra 2024, ad oggi per molti la soluzione dell’affitto sembra quella ideale. In ogni caso, tantissimi italiani si trovano a domandarsi quanto spendere per casa in base allo stipendio, sia che decidano di optare per un affitto, sia nel caso in cui la speranza sia quella di acquistare.

Molto spesso, la rata del mutuo legato all’acquisto di una casa sembra effettivamente inaccessibile per molti. Tuttavia, anche il caro affitti ha raggiunto dei livelli preoccupanti. Chiedersi quanto spendere per casa in base allo stipendio, dunque, ha perfettamente senso, soprattutto se si decide di optare per un immobile in affitto.

Per capire qual è, con esattezza, la cifra massima da spendere ogni mese per la casa, comunque, esiste una regola specifica da utilizzare per quantificare questa spesa. Scopriremo insieme di quale regola si tratta in questa guida.

Quanto spendere per casa in base allo stipendio: una panoramica generale

È ovvio che, nel momento in cui si decide di affittare una casa, ancor prima di domandarsi quanto spendere per la casa in base allo stipendio, bisogna quantificare questa entrata.

Oltre alla retribuzione personale legata al lavoro, poi, è bene anche quantificare eventuali entrate aggiuntive, che comunque concorrono all’effettiva disponibilità economica del potenziale affittuario.

Si tratta comunque di entrate e, dunque, di denaro disponibile a fine mese, che si può destinare all’affitto di casa.

In generale, la spesa legata all’affitto mensile non dovrebbe superare il 35% - 40% delle entrate mensili. Entrate che, chiaramente, devono essere accuratamente quantificate, e devono essere considerate rigorosamente al netto.

Questa percentuale, però, in alcuni casi potrebbe risultare imprecisa. Per quantificare al meglio la cifra da destinare all’affitto mensile, sarebbe preferibile sfruttare la regola delle 40 volte.

La regola delle 40 volte: ecco quanto spendere per casa in base allo stipendio

Sebbene poco nota, la regola delle 40 volte è l’ideale per quantificare con esattezza quanto spendere per casa in base allo stipendio.

Si tratta di una regola che, in base alle testimonianze di chi la applica, permette una quantificazione esaustiva, permettendo di non “sforare” e di non allontanarsi dal proprio budget reale.

Applicare questa regola è molto semplice, dato che la regola della 40 volte si basa su un semplicissimo calcolo. Non dovremo, però, considerare lo stipendio mensile, ma lo stipendio annuo.

Anche in questo caso, la valutazione ed il relativo calcolo vanno effettuati rigorosamente tenendo conto dello stipendio annuo al netto. Tale cifra deve essere semplicemente divisa per 40: si otterrà, in questo modo, l’importo da destinare ogni mese all’affitto, tenendo quindi conto dello stipendio netto effettivamente percepito ogni anno.

Per fare un esempio pratico e semplice, coloro che percepiscono uno stipendio netto annuo pari a 24.000 euro, potranno spendere fino a 600 euro di affitto al mese in base al proprio stipendio.

La situazione attuale in Italia

Questa regola, che permette di stabilire quanto spendere per casa in base allo stipendio, ci mette purtroppo di fronte ad una triste realtà.

Molto spesso, gli italiani si trovano a dover pagare, ogni mese, degli affitti ben più alti rispetto a quanto auspicato applicando la regola delle 40 volte.

Basti pensare che, per un affitto nella città di Milano, spesso si spende ben oltre il 50% del proprio reddito mensile percepito.

E anche in altre grandi città italiane la situazione non è delle migliori, dato che le percentuali migliorano davvero di poco.

Se consideriamo che, al caro affitti che attualmente vessa gli italiani, si accompagnano al contempo anche degli stipendi eccessivamente bassi, comprendiamo bene come la regola della 40 volte sia inapplicabile nel nostro Paese.

Si auspica quindi che, nei prossimi mesi, grazie a concreti provvedimenti statali si possa quantomeno porre un freno all’aumento dei prezzi dei canoni di locazione.

