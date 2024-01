Epifania, quanto mi costi! Con i prezzi in aumento, ecco quanto spendono gli italiani

Nonostante il caro prezzi, in molti non rinunciano a festeggiare le tradizioni. Quindi, perché non celebrare anche l'Epifania che "tutte le feste porta via"? Ecco quanto si spenderà per pranzi, cene, viaggi e regalini.

L'Epifania segna l'ultima festività che chiude le vacanze del periodo natalizio, prima di tornare alla propria quotidianità: si rientra al lavoro e i bambini tornano a scuola.

Per questo, il 6 gennaio potrebbe essere un'occasione per chiudere in bellezza le vacanze del periodo più festoso dell'anno: approfittando delle belle giornate, è possibile andare via qualche giorno o mettersi a tavola e gustare i piatti tipici del bel paese. Tra gite fuori porta, pranzi, cene, calze della befana e altri festeggiamenti, quanto spendono gli italiani per l'Epifania?

L'Epifania è alle porte: quanto spendono gli italiani?

La befana chiude le festività con un segno positivo secondo Federalberghi. Molti italiani sembra infatti che trascorrano l'ultima festività prima del rientro al lavoro facendo un viaggio di pochi giorni (la stima è di 3,3 giorni). In tanti, non a caso, hanno deciso di godersi le ultime giornate di sole, prima che il freddo pungente e il maltempo comincino a farsi sentire.

Si prevede che saranno complessivamente 6 milioni e 837mila gli italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania. Pochi sono quelli che partono per una meta estera, mentre viene prediletta una gita in Italia, addirittura nella propria Regione.

Ma quanto spenderanno gli italiani che decidono di fare una vacanza in questi giorni? Tenendo conto di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, è stato stimato che gli italiani spenderanno circa 665 euro a testa. Spenderà molto di più, ovviamente, chi viaggia all'estero.

Quali sono le mete privilegiate

Per il 6 gennaio ci sono diverse mete predilette dagli italiani, ecco quali:

• mete sciistiche , per passare la giornata sulle piste o anche un paio di giorni nella neve

• mete termali , per rilassarsi il più possibile prima del rientro

• città d'arte, come Roma, Venezia, Matera e Firenze.

Non solo viaggi: quanto spende chi sta a casa

Sebbene, secondo le previsioni, siano molti gli italiani che partiranno per qualche giorno di vacanza, sono tanti anche quelli che preferiscono stare a casa, godendosi la tranquillità degli ultimi giorni di ferie.

Diversi italiani, infatti, dichiarano di aver speso troppo a Natale, tra regali e cenoni, e di voler risparmiare visti i continui rincari. Anche i festeggiamenti di Capodanno hanno gravato sulle tasche dei consumatori e, per questo motivo, ora si rivela necessario avere un occhio di riguardo verso il proprio portafoglio.

L'Epifania potrebbe essere l'occasione per organizzare un piccolo pranzo con amici e parenti, l'ultimo per chiudere con il sorriso le festività. Ulteriore idea potrebbe essere quella di passare la giornata in famiglia facendo una piacevole passeggiata o andando al cinema, guardando le ultime programmazioni.

I regali per l'Epifania: a cosa non rinunciano gli italiani

Tra gli oggetti della tradizione a cui gli italiani non possono assolutamente rinunciare vi è la calza della befana. La befana si conferma essere una festa per bambini, soprattutto. Per questo, tra i regali che la fanno da padrone ci sono certamente giocattoli e calze piene di dolci, cioccolato e carbone.

Se al Sud Italia si predilige regalare giochi ai bambini, al Nord sono in aumento i regali che riguardano anche il vestiario.

Ma quanto costa comprare le calze per i bambini? Rispetto all'anno precedente, il numero di italiani che fa un regalo per l'Epifania è in crescita. La spesa media per chi compra calze piene di dolci o piccoli doni è di 68 euro, in aumento risetto agli scorsi anni. Il prezzo in rialzo era inevitabile alla luce dei rincari generali degli ultimi mesi.