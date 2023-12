Quanto spendono gli italiani a Natale? Rispetto agli ultimi 3 anni, dove l'incertezza causata dalla pandemia ha frenato i nostri connazionali, soprattutto durante le feste, gli italiani hanno ripreso a riempire nuovamente il carrello della spesa per prepararsi ai vari pranzi e alle varie cene che inizieranno questo fine settimana e termineranno con l'arrivo dell'anno nuovo.

Il carrello della spesa cresce: quanto spendono gli italiani a Natale

Un'indagine condotta da Coldiretti/Ixe chiamata "Il Natale sulle tavole degli italiani", ha individuato quanto hanno speso in media gli italiani durante le feste natalizie. Il dato è incoraggiante per i produttori in quanto è stato registrato un aumento del 10% rispetto al 2022, con una media di 115 euro di spesa per ogni famiglia.

Questi sono i dati medi, ma per andare nello specifico va sottolineato anche che molti italiani, circa il 31%, spenderanno tra i 50 e 100 euro. La percentuale scende al 29% quando si parla di una spesa natalizia di almeno 200 euro, mentre cala ancora di più, al 10%, se si fa riferimento alle famiglie che spenderanno almeno 300 euro.

In questo clima di ottimismo sia tra i produttori che tra i consumatori, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha lanciato un appello:

In questi giorni di festa chiediamo agli italiani di sostenere il consumo di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro e il territorio nazionale in un momento di difficoltà.

I fattori che hanno permesso agli italiani di spendere di più

La pandemia di Covid ha frenato le spese degli italiani durante il periodo natalizio. La ragione, in questo caso, non si deve cercare per forza tra i portafogli degli italiani, ma tra le politiche restrittive volute dai governi che si sono susseguiti negli anni della pandemia.

Le feste di Natale durante il Covid, intese come pranzi/cene/apertivi con amici e parenti, erano state letteralmente vietate per evitare la diffusione del virus. Per tali ragioni, le famiglie italiane mettevano meno prodotti nel carrello della spesa perché le bocche da sfamare, per ogni nucleo familiare, erano sempre meno.

Oggi per festeggiare il Natale non è necessario contare gli invitati a tavola e il concetto di festa è quello pre-pandemico, motivo per cui gli italiani non hanno badato a spese.

Un altro fattore da tenere in considerazione è l'inflazione. Il Covid e la guerra in Ucraina sono state due catastrofi che hanno messo a dura prova i portafogli degli italiani. Negli ultimi anni l'inflazione è aumentata in maniera esponenziale e fare la spesa non era così scontato a causa dell'aumento dei prezzi. Sebbene i livelli d'inflazione siano ancora alti e lontani dalla soglia europea, la curva sta prendendo un andamento decrescente e i prezzi si stanno sgonfiando.

Gli italiani, dunque, vedendo prezzi più bassi rispetto ai mesi precedenti non hanno esitato a spendere qualche euro in più per non farsi mancare nulla in vista delle festività natalizie.

