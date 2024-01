Tutti i rincari del 2024, dalla spesa alle bollette: quanto spenderanno gli italiani?

Secondo le stime del Codacons, il costo della vita per le famiglie italiane salirà fino a 974 euro l'anno, ma quali sono i rincari 2024 e quanto spenderanno in più gli italiani?

Il nuovo anno si apre all'insegna degli aumenti per le famiglie italiane e a denunciare la situazione è stato proprio il Codacons: con tutti i rincari previsti per il 2024, si arriveranno a spendere fino a 974 euro in più all'anno, per ciascun nucleo familiare. Ad aumentare non sono soltanto i prezzi al consumo, ma anche gli affitti, le bollette e i trasporti.

Ecco quindi una mappa di tutti i rincari 2024, e la stime di quanto spenderanno n più gli italiani in questo nuovo anno.

Tutti i rincari del 2024: bollette, spesa, affitti e trasporti

Nuovo anno, nuovi rincari 2024 e nuove tasse da pagare: a partire dalla mezzanotte del 1° gennaio scattano nuove tariffe e prezzi per diversi settori industriali e servici che comporteranno una spesa maggiore per gli italiani.

Secondo le stime del Codacons, i rincari 2024 porteranno una famiglia media a spendere quasi 1000 euro in più rispetto allo scorso anno.

Complici gli aumenti relativi al pedaggio autostradale, ma anche gli affitti e i mutui, le bollette, la spesa alimentare e i trasporti. L'unica notizia positiva, secondo gli esperti, potrebbe essere la lenta diminuzione dell'inflazione, non più galoppante.

Ecco quali sono i rincari attesi per quest'anno e di quanto aumenta la spesa delle famiglie per ciascuna voce in elenco:

• Alimentari (+231 euro);

• Trasporti (+160 euro);

• Rc auto (+62 euro);

• Bollette di luce e gas (+220 euro);

• Banche (+18 euro);

• Tariffe locali (acqua, rifiuti, ecc. con +60 euro);

• Ristorazione (+68 euro);

• Viaggi e turismo (+120 euro);

• Telefonia (+60 euro a utenza).

Rincari 2024, ecco quanto spenderanno gli italiani

Le spese per le famiglie italiane sono in aumento per quanto riguarda numerosi beni e servizi, ma quanto spenderemo mediamente?

Sin dal mese di gennaio, con il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, le famiglie dovranno fronteggiare degli aumenti su luce e gas: come ha evidenziato Arera, nel 95% dei casi si paga di più, a fronte di un solo 5% che paga di meno. Abbiamo analizzato le migliori tariffe luce e gas del mercato libero in un approfondimento.

Contestualmente, anche l'Iva sul gas è in aumento dal 5% al 22% e la differenza si vedrà nella prossima bolletta in arrivo.

Passando poi ai trasporti, oltre all'aumento delle tariffe dei pedaggi autostradali (+2,3%), sono previsti anche un caro voli e un caro benzina che costeranno almeno 160 euro all'anno agli italiani.

Capitolo affitti e mutui, nuove stangate in arrivo per le famiglie: con la cedolare secca gli aumenti potrebbero aggirarsi attorno al 5%, mentre sui mutui c'è grande attesa per le prossime mosse della Bce, nella sperando di un abbassamento dei tassi di interesse.

Inflazione, l'andamento in Italia e le previsioni

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dell'inflazione in Italia dobbiamo affidarci ad alcuni dati: a gennaio 2023 l'inflazione registrava un +10%, mentre a novembre 2023, circa due mesi fa, la crescita era del +0,7%, come segnala l'Istat.

Ciò significa che i prezzi non crescono più con la stessa velocità dell'inizio dello scorso anno, ma non stanno nemmeno diminuendo.