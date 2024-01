Risparmio gestito: cos'è, come funziona e conviene davvero per la gestione dei risparmi?

In un mondo in continua evoluzione finanziaria, la gestione efficace dei propri risparmi è fondamentale. Che si tratti di pianificare per il futuro o di massimizzare i propri investimenti, comprendere le varie opzioni disponibili è cruciale. Tra queste, il risparmio gestito emerge come una scelta interessante, ma è essenziale analizzarne i pro e i contro per valutare se sia la strategia più adatta alle proprie esigenze finanziarie.

Che significa risparmio gestito

Il risparmio gestito è una modalità di investimento in cui i propri fondi vengono affidati a un professionista per la gestione. Questo metodo combina la diversificazione degli investimenti con una gestione specializzata, con l'obiettivo di alleviare il risparmiatore dalla complessità delle decisioni di investimento. Le principali opzioni all'interno del risparmio gestito includono i fondi comuni di investimento, le gestioni patrimoniali e varie forme di polizze sulla vita.

Nei fondi comuni di investimento, i risparmiatori delegano la gestione del proprio denaro a un professionista che segue le linee guida del regolamento del fondo. Tuttavia, un aspetto critico è che molti fondi non riescono a superare i rendimenti medi del mercato in cui investono.

La gestione patrimoniale permette una personalizzazione maggiore rispetto ai fondi comuni. Il cliente può impartire direttive specifiche sulle operazioni di investimento. Tuttavia, va notato che alcuni servizi di gestione patrimoniale possono contenere costi duplicati, che possono incidere negativamente sui rendimenti.

Che differenza c'è tra risparmio gestito e risparmio amministrato

A differenza del risparmio gestito, dove un professionista decide come investire i fondi, nel risparmio amministrato è l'investitore a mantenere il pieno controllo decisionale. In questa modalità, il ruolo dell'intermediario si limita all'esecuzione degli ordini impartiti dall'investitore, senza intraprendere decisioni autonome sugli investimenti.

Il risparmio amministrato offre un maggiore senso di autonomia e personalizzazione, permettendo all'investitore di selezionare e gestire direttamente strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, conti deposito, ETF e conti correnti. Questo approccio è ideale per chi desidera essere direttamente coinvolto nelle scelte di investimento e per chi ha una conoscenza approfondita dei mercati finanziari.

I lati negativi del risparmio gestito

Due aspetti principali rendono il risparmio gestito meno conveniente: l'incidenza dei costi e il conformismo finanziario. L'alta concorrenzialità dei mercati finanziari rende difficile ottenere rendimenti superiori alla media, mentre i costi elevati possono erodere i guadagni. Inoltre, le banche e le società di gestione tendono ad allinearsi alla media del mercato, limitando le potenzialità di rendimento.

Come investire i proprio soldi

Per chi desidera esplorare alternative al risparmio gestito, vi sono diversi modi di di investire basati sull'efficienza e sulla diversificazione del portafoglio:

• ETF (Exchange Traded Funds) , posizionati in cima alla classifica per la loro capacità di offrire un'ampia diversificazione con un singolo prodotto. Gli ETF sono strumenti finanziari efficienti e flessibili, adatti a diversi profili di rischio.

• azioni , rappresentano un'opzione attraente per chi cerca potenziali rendimenti elevati. Investire in azioni richiede una buona conoscenza del mercato e una tolleranza al rischio relativamente alta.

• obbligazioni corporate , offrono un equilibrio tra rendimento e sicurezza, ideali per chi cerca una maggiore stabilità rispetto alle azioni pur volendo ottenere rendimenti superiori rispetto ai titoli di stato.

• REITs (Real Estate Investment Trusts) , un modo per investire nel mercato immobiliare senza acquistare direttamente proprietà. I REITs offrono un mix di potenziali rendimenti e stabilità.

• metalli preziosi , come oro e argento, sono considerati investimenti rifugio, particolarmente utili in periodi di incertezza economica.

• titoli di stato , sebbene offrano una sicurezza maggiore, tendono ad avere rendimenti più bassi. Sono una scelta solida per chi cerca una protezione del capitale.

• liquidità, avere una parte del proprio portafoglio in liquidità è sempre consigliato per coprire eventuali emergenze o approfittare di opportunità di investimento.

Per coloro che preferiscono un approccio più cauto, sono più idonei gli investimenti a basso rischio come conti deposito, titoli di stato a tasso fisso e indicizzati all'inflazione, obbligazioni corporate di qualità 'investment grade' e risparmio postale.

Il risparmio gestito può sembrare una soluzione comoda per investire, ma è essenziale valutare attentamente i costi e i potenziali rendimenti. L'investimento autonomo, attraverso strumenti come gli ETF e una diversificazione attenta, può offrire un'alternativa più flessibile e potenzialmente più redditizia.