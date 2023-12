BCE, svolta sui tassi: le previsioni sulla riunione del 14 dicembre

La prossima riunione della BCE per discutere di Tassi d'interesse e inflazione è in calendario per giovedì 14 dicembre. Ecco cosa aspettarsi.

Giovedì 14 dicembre avrà luogo l'ultima riunione della BCE per il 2023, e, in assenza di posizioni, annunci e dichiarazioni, molti si stanno interrogando su quali decisioni verranno prese all'Eurotower, soprattutto in materia di Inflazione e Tassi d'Interesse.

Il contesto macroeconomico

Il contesto macroeconomico in cui avrà luogo la riunione prevista per giovedì 14 dicembre, è ormai il solito da oltre un anno, caratterizzato da un clima di forte incertezza, un elevata inflazione e lo spettro della recessione che aleggia sull'Eurozona con tassi d'interesse a livelli senza precedenti.

Circa un anno fa, a novembre 2022, il tasso l'inflazione ha raggiunto il proprio apice, sfiorando il 10%, da allora i tassi d'interesse sull'Euro, sono stati incrementati sistematicamente al fine di contrastare la crescita dell'inflazione e riportarla ad un target stimato del 2%

Per farlo l'Eurotower in questi mesi è stata chiamata più volte a prendere decisioni difficili e muoversi in un delicato equilibrio tra la lotta all'inflazione e il rischio recessione per l'eurozona.

Negli ultimi mesi, la BCE ha inoltre allentato la presa, scegliendo di non attuare ulteriori rincari che avrebbero altresì portato il tasso generale oltre il livello record del 4,5%, e per molti il prossimo anno, potrebbe vedere le prime inversioni di marcia, tuttavia, il contesto geopolitico e l'economia globale, richiedono prudenza e cautela.

Prudenza e Cautela sono i due principi fondamentali, applicati dalla BCE in questi mesi, nelle proprie decisioni che, come ha più volte sottolineato Christine Lagarde, la direttrice della Banca centrale, sono state prese sono state prese in un contesto complesso per il quale era impossibile fare piani a lungo termine e la BCE era chiamata a navigare a vista, correggendo il tiro delle proprie decisioni di mese in mese.

Vertice BCE 14 Dicembre

La riunione della BCE in calendario per il 14 dicembre 2023 è un appuntamento estremamente importante dell'agenda europea, tale vertice, a cui farà seguito una conferenza stampa di Christine Lagarde, è infatti un tassello fondamentale per definire la strategia e il futuro europeo a breve termine. In altri termini, tale riunione avrà il compito di tracciare la linea generale per il 2024.

La riunione avrà come oggetto d'esame, tra gli altri temi, inflazione, occupazione, recessione e tassi d'interesse.

Le tre scelte della BCE

La BCE sarà chiamata a prendere una posizione in materia di tassi d'interesse e lotta all'inflazione, ricordiamo che, il tasso generale della BCE è al momento fermo al 4,5% poiché nelle riunioni di novembre ed ottobre non sono stati attuati rincari e l'ultimo aumento del tasso d'interesse risale a prima della pausa estiva.

Dalla BCE non sono state rilasciate anticipazioni sulla riunione o sulle possibili scelte che verranno prese, tuttavia, la linea della prudenza e del navigare a vista, più volte ribadite da Christine Lagarde nell'ultimo anno, non lasciano troppo spazio ad interpretazioni.

Lagarde ha più volte precisato che, la BCE è pronta a mantenere posizioni sufficientemente restrittive, per tutto il tempo necessario, ciò si traduce in due possibili strade percorribili su un incrocio con tre possibili opzioni.

La BCE può infatti decidere di innalzare il tasso di interesse, mantenerlo invariato o ridurlo. Se da un lato le prime due opzioni appaiono entrambe probabili e non vi è modo di sapere in anticipo se il tasso verrà incrementato o lasciato stabile, dall'alto, almeno per il momento, sembra essere certo che non verranno fatti passi indietro. Non prima di aver riportato l'inflazione al 2%.

Le previsioni degli esperti

Se da un lato non ci sono indicazioni chiare su quelle che saranno le decisioni della BCE, dall'altro gli analisti, sulla base dei dati in materia di crescita del PIL, occupazione e inflazione nell'eurozona, si sono lasciati andare a diverse ipotesi sul futuro della politica monetaria europea.

Secondo gli analisti di ING, la BCE manterrà invariati i tassi d'interesse a seguito della riunione del 14 dicembre, inoltre è probabile che la BCE continui su una strada più accomodante per il 2024, e a tal riguardo gli strategist di ING hanno dichiarato di vedere rischi tangibili relativi alla possibilità che la BCE possa respingere le speculazioni sia aggressive che accomodanti. Di fronte a questa possibilità gli esperti di ING attendono una possibile liquidazione delle scommesse relative ai tagli dei tassi che potrebbero portare ad un taglio di quasi 150 punti base.

Di parere diverso invece sono gli esperti di Deutsche Bank, per gli analisti della banca tedesca ci sono possibilità che la BCE possa anticipare le tempistiche sul primo taglio dei tassi d'interesse e che la riunione del 14 possa andare in quella direzione. Questo non significa che ci si attendono tagli dei tassi per il 14. Secondo la Deutsche Bank i primi tagli potrebbero arrivare già ad aprile.

Attese sull'inflazione

La lotta all'inflazione sta dando i propri frutti, soprattutto in Europa dove, la strategia aggressiva della BCE ha prodotto un forte calo dell'inflazione, tuttavia, le condizioni economiche si sono deteriorate e il 2023 potrebbe chiudersi con una lieve recessione.

L'inflazione a novembre 2023 ha raggiunto il 2,4%, un livello prossimo al target del 2% atteso dalla BCE.

Per gli esperti, l'inflazione per il prossimo anno dovrebbe rimanere stabile, a meno di scossoni o eventi imprevisti.