Ecco quanto vale il festival di Sanremo per l'economia italiana

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi mediatici più importanti e attesi d'Italia, probabilmente il più atteso d'Italia, che incide in modo significativo sull'economia del paese. Questo impatto, nel 2024 è stato pari allo 0,01% del PIL nazionale di circa 1.800 miliardi di euro.

Bilancio del festival di Sanremo

Anche quest'anno il festival di Sanremo si è concluso con un bilancio positivo, non solo in termini di ascolto, ma anche in termini prettamente economici.

Se da un lato infatti il festival si stima essere costato, tra conduttori, ospiti, preparazioni ecc, circa 20 milioni di euro, le sue entrate stimate, derivanti principalmente da biglietti, pubblicità, abbonamenti, e sponsor, si stima ammontino a circa 60 milioni di euro, registrando così un utile netto stimato intorno ai 34 milioni di euro.

Una delle voci più significative delle spese sostenute per il festival è quella relativa alla conduzione. per questa edizione infatti, si stima che Amadeus, uno dei conduttori più apprezzati, sia stato pagato circa 350 mila euro, appena un terzo rispetto al cachet più alto mai pagato per la conduzione del festival.

Il giro d'affari intorno al Festival

60 milioni di euro, sono tuttavia, gli introiti generati dal solo Festival di Sanremo, e non sono conteggiati in questa stime, tutte le entrate addizionali e i guadagni generati nel comune di Sanremo dalle varie attività locali, nelle località circostanti, in particolare Liguria occidentale e Piemonte meridionale, etichette discografiche, radio, riviste ecc.

Nel complesso, si stima che, il giro d'affari legato direttamente e indirettamente al festival di Sanremo, nei giorni del festival, ammonti a circa 205 milioni di euro, con un incidenza sul PIL nazionale dello 0,01%.

A trarre maggiore beneficio dal festival di Sanremo è soprattutto il settore pubblicitario, i servizi pubblicitari infatti si accaparrano la fetta più imponente delle entrate e allo stesso tempo rappresentano la spesa maggiore, legata al festival di Sanremo. Per essere più precisi, Paolo Tagliavia, Amministratore delegato di RAI Pubblicità ha dichiarato che la raccolta pubblicitaria legata a questa edizione del festival di Sanremo, ha generato introiti per la RAI per circa 60 milioni di euro e si stima che, complessivamente, abbia registrato un volume di circa 96 milioni di euro.

La seconda voce più imponente del giro di affari legato al festival di Sanremo, riguarda i servizi alberghieri, in particolare alloggio e catering, che, tra Sanremo, e zone limitrofe, ha generato un giro d'affari per circa 13 milioni di euro.

L'effetto di Sanremo sull'occupazione

Il mastodontico giro d'affari legato al festival di Sanremo incide anche sull'occupazione, in modo sia diretto che indiretto. Il festival è infatti un enorme catalizzatore per l'occupazione in Liguria e non solo. Ogni anno infatti, in occasione della manifestazione, si generano circa 1300 posti di lavoro direttamente e indirettamente legati ai vari eventi che accompagnano il festival della canzone italiana.

Il carrello della spesa di Sanremo

La quotidianità sanremese, nelle giornate del Festival, è fortemente stravolta, non solo dall'immenso afflusso di turisti, star e telecamere che si riversano nelle strade della cittadina ligure.

L'enorme mole di visitatori altera temporaneamente l'economia sanremese, portando la spesa media, tra trasporto, alloggio, ristorazione, shopping, dei turisti in visita al festival, a circa 500€ al giorno.