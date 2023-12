Settimana bianca, ecco quanto costa a famiglia: spesa media alle stelle

Quanto costa la settimana bianca in alta stagione? Altroconsumo ha condotto un'indagine sulle sette località sciistiche più popolari, prendendo in considerazione il periodo che va dal 30 dicembre al 6 gennaio

Per chi intende partire per una vacanza in montagna, la pianificazione dei costi è non solo consigliabile, ma assolutamente necessaria considerati i rincari generalizzati ai quali abbiamo assistito negli ultimi tempi.

Dal carburante, al costo dei pedaggi, dal soggiorno in hotel allo skypass, l'inchiesta di Altroconsumo ha cercato di stilare una classifica delle mete più economiche tra quelle più gettonate per la classica settimana bianca. E lo ha fatto prendendo come base di riferimento il periodo che va dal 30 dicembre al 6 gennaio: vediamo insieme quanto costa la settimana bianca per una famiglia che intenda passare il Capodanno circondato dalla magica atmosfera delle montagne innevate.

Settimana bianca, quanto costa in media

L'indagine dell'associazione Altroconsumo ha dunque calcolato quanto costa la settimana bianca in media per una coppia di due adulti, prendendo come punto di riferimento il periodo di alta, o meglio, altissima stagione, della settimana di Capodanno. Per quanto riguarda le destinazioni, si sono prese come esempio quelle più gettonate per la settimana bianca: Tarvisio(UD), Bormio(SO), Madonna di Campiglio(TN), Vigo di Fassa(TN), Courmayeur(AO), Champoluc(AO) e Cortina d'Ampezzo(BL).

Costi presi in considerazione

I costi presi in considerazione sono quelli di soggiorno di una settimana in hotel o in bed and breakfast, 5 giorni di skipass e il viaggio (carburante e pedaggio) per raggiungere le sette rinomate località alpine, partendo da alcune tra le più grandi città italiane. Per quanto riguarda la voce di spesa relativa alle spese di soggiorno, Altroconsumo ha cercato le cinque soluzioni più economiche per hotel su ognuno dei due siti specializzati Booking e Trivago (10 in totale) e le cinque soluzioni più economiche per i B&B sul sito Bed-and-breackfast.it..

La meta più cara e quella più economica

Il risultato dell'inchiesta ha svelato che, come lo scorso anno, se si considera il costo totale della vacanza (soggiorno, skipass e viaggio), la scelta più economica per una vacanza all'insegna della neve e dello sci, è Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia) con un risparmio di quasi il 50% in meno rispetto alla media dei costi delle sette destinazioni considerate.

Se Tarvisio risulta per il secondo anno la meta più economica prendendo in considerazione i costi totali, al contrario Cortina d'Ampezzo si conferma ancora una volta la più cara fra le località sciistiche con un aumento nella spesa per l'alloggio che tocca addirittura il 46%.

Costi di soggiorno: con il B&B si risparmia

Uno degli elementi più significativi emersi dallo studio è il risparmio registrato scegliendo la soluzione del soggiorno in B&B rispetto a quella dell'Hotel: il risparmio può arrivare al 40 % e nel caso di Cortina può superare il 50%. Un dato da non sottovalutare considerato che le spese del soggiorno sono ovviamente quelle che incidono di più sul costo totale della vacanza.

Vediamo ora quali sono i costi del soggiorno nelle località sciistiche prese in considerazione:

Tarvisio - 1.595

Bormio - 2.553

Madonna di Campiglio - 3.750

Vigo di Fassa - 2.306

Champoluc - 2235

Courmayeur - 2.512

Cortina d'Ampezzo - 4.566

Pedaggio e carburante

Il costo di pedaggio e carburante dipende, ovviamente, dalla distanza tra la località di partenza e quella di destinazione. In media le spese di viaggio incidono per il 5% dei costi complessivi (75% soggiorno e 20% skipass). Rispetto allo scorso anno, gli aumenti per il viaggio in auto vanno dal 4% al 5% e dipendono dagli aumenti dei costi dei pedaggi autostradali e/o dei carburanti.

Costi totali medi

Ma quali sono le conclusioni dello studio? "Se si fa una media dei costi di viaggio (indipendentemente quindi dalla città di partenza) e si aggiungono i costi per il soggiorno e per lo skipass ci si accorge subito che scegliere una località al posto di un'altra può fare davvero la differenza" si legge nella nota diffusa da Altroconsumo, che poi entra nel dettaglio: "A Capodanno per una vacanza sulla neve in due persone si deve preventivare una spesa media da poco più di 1500 euro a oltre 4500 euro. Una settimana bianca per due persone a Tarvisio può costare in media 1.595 euro, quasi 3.000 euro in meno di una vacanza a Cortina dove si arriva a pagare più 4.566 euro in due. A Cortina, oltre all'alloggio pesa sulle tasche anche il costo dello skipass per tutto il soggiorno: ben 668 euro, contro le 366 euro che si spendono per lo skipass a Tarvisio (tutti per 5 giorni di sci in alta stagione).

Anche Madonna di Campiglio non scherza: per una settimana in due ci vogliono in media 3.750 euro (di cui 704 solo di skipass). A seguire Courmayeur, un’altra località sciistica dove vanno messi in preventivo oltre 2.500 euro per sciare la settimana di Capodanno. Tra viaggio, skipass e soggiorno, a Bormio si spendono 2.553 euro mentre a Vigo di Fassa, in Alto Adige, 2306. Un po’ meno cara Champoluc con 2.235 euro".