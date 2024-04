Sigarette, nuovo aumento dei prezzi: l'elenco dei marchi e quanto costeranno

Il mercato del tabacco in Italia negli ultimi anni sta attraversando momenti delicati caratterizzati da un considerevole aumento dei prezzi. Per i fumatori ci sono brutte sorprese in arrivo, i prezzi di sigarette e tabacco in generale sono in aumento, con nuove tariffe per moltissimi marchi.

La situazione sembrerebbe sfuggita di mano; infatti anche i marchi che fino ad ora non avevano subito maggiorazioni hanno avuto un considerevole rincaro. Ecco la lista aggiornata con il nuovo listino prezzi, marchio per marchio.

Il rincaro annunciato dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane

L'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha pubblicato sul suo sito il listino prezzi aggiornato di alcuni marchi di sigarette confermando il loro aumento. I rincari entrano in vigore dal 5 aprile 2024.

Questo aumento era stato preannunciato nella Legge di Bilancio 2024. Interessa alcuni dei marchi più apprezzati dai consumatori, i quali ora dovranno far fronte all'aggiornamento dei prezzi.

Il listino prezzo aggiornato

I marchi interessati dai rincari e cono nuovi prezzi dal 5 aprile 2024 sono: