Conviene davvero la surroga del mutuo? E quanto? Ecco quanto si risparmia

La fine del 2023 ha segnato un punto di svolta nel mercato immobiliare con un calo dei tassi di interesse, dopo diversi mesi di rialzo. Questo scenario ha influenzato positivamente sia le nuove richieste di mutui sia le decisioni di surroga.

Il ribasso degli interessi

La riduzione dei tassi di interesse rappresenta un'occasione d'oro per i mutuatari. Questo cambiamento ha introdotto la possibilità di rinegoziare i termini dei mutui esistenti, consentendo ai mutuatari di beneficiare di condizioni più vantaggiose. Questo trend è particolarmente significativo per chi desidera ridurre le proprie rate mensili o alleggerire il proprio onere finanziario nel lungo periodo.

L'aumento della domanda di mutui, soprattutto tra i giovani sotto i 36 anni, riflette una tendenza interessante. Questo gruppo demografico sta sfruttando i tassi di interesse più bassi e condizioni di mutuo favorevoli, evidenziando un crescente interesse verso l'acquisto di immobili.

Quando conviene fare la surroga

La domanda di mutui di surroga ha visto una crescita notevole, passando dal 22% al 32% in breve tempo. Questa tendenza sottolinea una maggiore consapevolezza dei benefici offerti dalla surroga, specialmente in un contesto di tassi di interesse in calo.

La surroga permette di trasferire il prestito esistente da una banca all'altra senza costi aggiuntivi come le spese istruttorie o gli oneri notarili. Questa opzione è vantaggiosa per i mutuatari che cercano di approfittare di condizioni di mutuo più favorevoli offerte da altri istituti di credito.

Come incidono le qualità energetiche degli immobili

Le caratteristiche energetiche degli immobili stanno diventando un fattore chiave nelle decisioni di surroga. Le banche offrono condizioni migliori per immobili ad alta efficienza energetica, promuovendo un'edilizia sostenibile e offrendo vantaggi economici ai proprietari.

Istituti come Intesa Sanpaolo e Credit Agricole propongono tassi di surroga vantaggiosi per immobili di classe energetica alta, incentivando i proprietari a considerare la surroga per ridurre i costi del proprio mutuo.

Quanto si risparmia con la surroga del mutuo

Il risparmio con la surroga del mutuo è influenzato da diversi fattori, tra cui il capitale residuo del mutuo originale e la classe energetica dell'immobile. Ad esempio, considerando un mutuo di 140mila euro stipulato a tasso fisso per una durata di 25 anni, la surroga può comportare un risparmio mensile notevole.

Per gli immobili di classe energetica A, B o C, il risparmio può arrivare fino a 126 euro al mese. Questa cifra è significativa, soprattutto se si considera l'arco temporale dell'intero mutuo. Anche per le abitazioni con classi energetiche inferiori, come D o G, il risparmio rimane apprezzabile, potendo raggiungere i 103 euro mensili.

Queste cifre dimostrano come la surroga possa essere un'opzione vantaggiosa per ridurre i costi del mutuo, soprattutto in un contesto di tassi di interesse in calo e con una crescente attenzione verso l'efficienza energetica degli immobili.

L'andamento dei mutui a tasso fisso e variabile

Il mercato immobiliare mostra una leggera preferenza per i mutui a tasso fisso, mentre i mutui a tasso variabile offrono opportunità interessanti per alcuni mutuatari a causa della loro diminuzione media.

La surroga del mutuo si conferma una scelta strategica nell'attuale scenario economico. Con la diminuzione dei tassi di interesse e le offerte vantaggiose delle banche, soprattutto per immobili efficienti dal punto di vista energetico, la surroga offre un'opportunità reale di risparmio.

I mutuatari attenti possono sfruttare questo momento per ottimizzare i propri accordi di mutuo, contribuendo a una gestione finanziaria più sostenibile e vantaggiosa a lungo termine.

Leggi anche: Rinegoziazione o surroga mutuo prima casa: quando conviene?