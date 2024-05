Le offerte sul mutuo, soprattutto a tasso fisso stanno migliorando, e in attesa del possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Bce (atteso per giugno 2024) sono tantissime le famiglie che si chiedono come e di quanto scende la rata mensile.

Secondo la simulazione di Facile.it, se Francoforte deciderà di ridurre il costo del denaro dello 0,25%, per un finanziamento variabile di 126mila euro a 25 anni, la rata mensile scenderà di 15 euro a giugno 2024 e fino a 100 euro a giugno 2025. Ma scendiamo più nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni.

Mutuo, verso il taglio dei tassi a giugno 2024

Manca meno di un mese alla prossima riunione della Bce, nel corso della quale – come ha fatto intendere la presidente Lagarde – potrebbe essere applicato un taglio dei tassi di interesse pari allo 0,25% con una connessa riduzione delle rate mensili per le famiglie.

Già nelle ultime settimane sono stati registrati dei cali sulle rate mensili dei mutui, ma la svolta dovrebbe arrivare a giungo 2024: se si trasmetterà integralmente all’Euribor, l’indice di riferimento dei mutui variabili, si vedrà una ulteriore discesa.

In linea generale, si può confermare che la discesa delle rate dei mutui a tasso variabile è più marcata rispetto a quelli a tasso fisso, mentre fanno eccezione i cosiddetti mutui “green”, rivolti a immobili in classe energetica A o B.

Per spingere l’acquisto di case che tenderanno a rivalutarsi meglio in futuro (e quindi optare per un mutuo green), le Banche arrivano a offrire tassi che, per i mutui fissi, scendono nelle migliori ipotesi anche sotto il 2%, rispetto al quasi 3% delle migliori offerte tra virgolette “normali”.

Mutuo e taglio dei tassi, di quanto scende la rata mensile?

Secondo le stime di Facile.it, su un finanziamento di 126 mila euro a tasso variabile (l’importo medio richiesto dalle famiglie italiane) e sottoscritto prima della serie di rialzi del costo del denaro iniziato dalla BCE nell’estate di due anni fa, il risparmio potrebbe essere pari a 15 euro (con un taglio dei tassi stimato dello 0,25%).

Rispetto a gennaio 2022, quando la rata media era pari a 456 euro al mese, nel mese di dicembre 2023 l’importo medio mensile è salito a 752 euro, mentre a giugno 2024 potrebbe scendere a 732 euro (considerando l’ipotesi di una riduzione del costo del denaro pari a 0,25%).

Per quanto riguarda il tasso fisso, invece, poco o nulla potrebbe cambiare ma certamente chi deciderà di accendere un mutuo in questi mesi potrà contare su un’offerta in miglioramento. Basti pensare che a maggio, la rata è scesa di oltre 40 euro rispetto a chi ha aperto un mutuo a dicembre (sempre prendendo come esempio un finanziamento di 126mila euro da restituire in 25 anni).

A gennaio 2022, infatti, la rata media mensile per un mutuo a tasso fisso era pari a 479 euro, a dicembre 2023 era salita a 615 e ora a giugno 2024 (con il taglio dei tassi di interesse) potrebbe scendere ancora a 571 euro.

Taglio dei tassi di interesse a giugno 2024: ci sarà?

Ormai ci siamo, manca pochissimo alla data tanto attesa per il taglio dei tassi di interesse da parte della Bce: a meno di colpi di scena, se l’inflazione procederà anche nelle prossime settimane verso l’obiettivo del 2% nell’Eurozona, a giugno 2024, la Banca centrale europea (BCE) potrebbe mettere mano alle forbici e ridurre (probabilmente) di 25 punti base il costo del denaro.

Così facendo le rate mensili dei mutui andrebbero a ridursi, mentre nell’attesa è ancora possibile provare a ridurre i costi adottando delle strategie: la surroga del mutuo, la comparazione delle offerte da parte di altre Banche, o eventualmente la sospensione dei pagamenti a fronte a condizioni di difficoltà economica.