Taglio dei tassi sui mutui, quanto ancora dovremo aspettare?

Finché non ci sarà un calo dell'inflazione, la Bce non prevede alcun taglio dei tassi dei mutui: ma quanto dobbiamo aspettare ancora?

La presidente della Bce - in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo a Bruxelles - ha confermato che non è ancora arrivato il momento giusto per il taglio dei tassi sui mutui: occorre attendere che l'inflazione diminuisca in modo consolidato.

Ma quanto dovremmo aspettare ancora per avere un taglio dei tassi dei mutui? Ecco le previsioni sulle prossime mosse della Bce.

Taglio dei tassi sui mutui: quanto bisogna aspettare ancora?

Dopo due anni di aumento, finalmente i mutui a tasso fisso sono in discesa, ma c'è ancora da aspettare per vedere un netto taglio dei tassi sui mutui variabili: a dichiararlo è stata la presidente della Bce, Christine Lagarde.

I dati più recenti confermano il processo di disinflazione in corso e dovrebbero portarci gradualmente ancora più in basso nel corso del 2024, man mano che l’impatto degli shock al rialzo passati si attenua e le rigide condizioni di finanziamento contribuiscono a spingere verso il basso l’inflazione.

In altre parole, è vero che l'inflazione sta rallentando, ma c'è da attendere che il calo sia consolidato prima di poter agire sui tassi di interesse dei mutui.

Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati - ha aggiunto - per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, tenendo conto delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza di trasmissione della politica monetaria.

Non ci resta che attendere, quindi, che l'inflazione scenda ulteriormente prima di poter vedere abbassarsi i tassi di interesse.

Negli ultimi anni, purtroppo, questa tendenza al rialzo ha spinto molte famiglie a rinunciare all'acquisto di immobili per l'impossibilità di sostenere le rate troppo elevate.

Tassi di interesse in frenata: verso la svolta?

Nonostante tutto, nel mese di dicembre è stata registrata una leggera frenata sui tassi di interesse dei mutui che sono scesi al 4,82% dal 4,92% di novembre. Certo, ancora si tratta di tassi elevatissimi, ma per lo meno si intravede una piccola inversione di tendenza.

Migliorano anche le condizioni di accesso al mutuo, e a gennaio sono arrivati segnali di frenata anche da parte dell’Euribor.

Una speranza per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare casa o investire nel mattone e sono in attesa di condizioni più favorevoli di quelle registrate negli ultimi anni.

Come sono cambiati i tassi di interesse negli ultimi anni

Basti pensare che il rialzo dei tassi di interesse è iniziato a luglio 2022, quando la Bce aveva agito per contrastare il rialzo dell'inflazione e l'incremento del costo della vita.

Nel giro di due anni i tassi sono aumentati periodicamente di 0,25% o 0,5%, o addirittura 0,75%, passando dallo 0,5% nel 2022 al 4,5% attuale con un effetto diretto sul costo dei mutui, schizzato alle stelle. La rate hanno iniziato a diventare insostenibili per le famiglie che avevano già aperto un mutuo, al punto che molti hanno cercato soluzione con la surroga.

Non sempre ha funzionato e per questo si attende con ansia il taglio dei tassi dei mutui da parte della Bce, che si è posta come obiettivo quello di "garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%".

La data di ritorno alla normalità non è ancora certa: per molti potrebbe esserci una svolta verso la seconda metà o la fine del 2024, mentre per altri il taglio potrebbe arrivare addirittura nei primi mesi del 2025.