Tassi del mutuo finalmente in discesa: ecco quanto si risparmia da gennaio 2024

Quanto si risparmia a partire da gennaio 2024 grazie alla discesa dei tassi del mutuo? Analizziamo gli importi e le stime per i prossimi mesi.

Se ne sente parlare da settimane, ma finalmente abbiamo la conferma ufficiale: i tassi del mutuo sono finalmente in discesa. Ma quanto si risparmia da gennaio 2024, effettivamente?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare nel dettaglio la situazione. Effettivamente, le rate dei mutui in alcuni casi sono finalmente scese e, stando alle previsioni attuali, questo trend proseguirà ancora per qualche mese.

Il che significa che i tassi proseguiranno con la discesa. Attenzione, però: la riduzione della rata mensile, purtroppo, non riguarderà tutti. Ma procediamo per ordine e scopriamo, grazie alla discesa dei tassi del mutuo, quanto si risparmia a partire da gennaio 2024.

Tassi del mutuo: quanto si risparmia a gennaio col tasso fisso?

Le novità più interessanti sui tassi del mutuo riguardano principalmente il tasso fisso. Com’è ormai tristemente noto, nei mesi passati tale tasso ha raggiunto il 4,5%. Il che ha causato un rialzo significativo delle relative rate mensili.

A partire da gennaio 2024, si potrà iniziare a risparmiare, ma la riduzione del tasso fisso proseguirà anche nei prossimi mesi.

Le stime parlano di un ribasso di 25 punti percentuali che si attende a marzo 2024, cui seguirà un ulteriore taglio al tasso dei mutui, pari allo 0,5%, atteso invece a metà del 2024.

In discesa i tassi del mutuo: quanto si risparmia da gennaio ogni mese?

Cerchiamo ora di quantificare quanto si risparmia effettivamente a partire da gennaio 2024 grazie alla discesa dei tassi del mutuo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, che ha effettuato un’analisi insieme al portale Facile.it, il risparmio, in media, si attesta tra i 30 ed i 60 euro al mese. La riduzione della rata varia, chiaramente, a seconda dell’importo totale del finanziamento e della sua durata.

Per fare un esempio pratico, su un mutuo a 25 anni pari a 126.000 euro totali, sulla rata del mutuo si risparmieranno circa 62 euro. Si è passati infatti da una rata mensile di quasi 663 euro ad una da poco più di 600 euro in soli due mesi

Ovviamente, sul lungo termine, parliamo di cifre enormi. Passare da un tasso pari al 4,1% ad un tasso del 3,36% significa risparmiare, su 25 anni totali, poco meno di 19.000 euro.

È chiaro che si tratta solamente di un esempio, e che l’effettivo risparmio che si otterrà può variare non solo in base alla durata del mutuo, ma anche i base al suo importo totale.

Nessuna novità per il tasso variabile

Purtroppo, però, per coloro che si domandano quanto si risparmia a partire da gennaio 2024 grazie alla discesa dei tassi del mutuo, non abbiamo solo buone notizie.

Quanto detto fino ad ora, infatti, vale esclusivamente per il tasso fisso. A scendere, infatti, è l’EURIRS, il tasso cui sono legati i mutui a tasso fisso.

Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, invece, questi sono legati all’EURIBOR, indice che si riferisce al tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

Purtroppo, questo secondo indice, al momento, non è sceso: per questa ragione, i tassi del mutuo variabile non hanno subito alcuna variazione al ribasso.

In ogni caso, segnaliamo per gli interessati che, in alcuni casi, passare da tasso variabile a tasso fisso è possibile. Qualora la rata con tasso variabile sia diventata insostenibile, è dunque possibile valutare questa opzione.

