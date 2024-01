I tassi dei mutui scendono per la prima volta dopo due anni: i dati

Dopo due anni, per la prima volta i tassi dei mutui scendono e arrivano buone notizie per le famiglie: ecco i dati di Abi e le previsioni per i prossimi mesi.

Il 2023 si è chiuso con delle buone notizie per le famiglie titolari di mutuo sulla prima casa: dopo due anni di aumenti causati principalmente dalla guerra in Ucraina, ma anche dall'andamento dell'inflazione, i tassi stanno scendendo. Le previsioni per il 2024 sono buone e i dati dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) aprono uno spiraglio.

Ecco di quanto scendono i tassi dei mutui e come cambiano le rate per le famiglie.

Mutui, scendono i tassi: è la prima volta dopo 2 anni

I mutui a tasso fisso sono in discesa (seppur leggera), e questa è la buona notizia che tutte le famiglie italiane stavano aspettando:

Nell’ultimo mese si stanno manifestando primi segnali di diminuzione dei tassi di interesse rispetto ai valori massimi.

Secondo i dati diffusi dall'Abi, infatti, a dicembre 2023 i tassi sulle nuove operazioni sono scesi al 4,42%, un calo dello 0,08% rispetto a novembre 2023 che si era fermato al 4,5%.

Molti ricorderanno che a dicembre 2022 i tassi di interesse erano al 3,01%, una situazione più sostenibile di quella attuale: non siamo ancora tornati alla "normalità", ma si tratta sicuramente di un segnale positivo.

Diversa è la situazione per le imprese: il tasso sulle nuove operazioni di finanziamento alle aziende è ulteriormente aumentato, al 5,69% a dicembre rispetto al 5,59% di novembre.

Mutui, quanto sono scese le rate per le famiglie: i nuovi importi

In termini economici, di quanto sono scese le rate dei mutui per le famiglie italiane? E quanto si risparmia a gennaio 2024?

Alla luce della leggera diminuzione dei tassi di interesse, secondo le analisi di Telemutuo, per un prestito da 25 o 30 anni di valore compreso tra i 110.000 e i 200.000 euro, il risparmio complessivo che si può ottenere al termine della durata del finanziamento è compreso tra gli 11.600 e i 28.000 euro.

Per fare un semplice esempio, una famiglia titolare di un mutuo da 100.000 euro con durata pari a 25 anni, ha ottenuto una diminuzione della rata mensile da 577 a 515 euro in un anno.

Una discesa che fa ben sperare anche per i prossimi mesi, nonostante la numero uno della Bce abbia escluso una diminuzione dei tassi in primavera, in quanto ancora "troppo presto". L'andamento dei tassi di interesse, comunque, potrebbe invertire la rotta dal mese di luglio 2024.

Quante famiglie chiedono prestiti in Italia?

Secondo il governatore della Banca Centrale francese Francois Villeroy de Galhau i tassi di interesse "non dovrebbero essere" più alti del livello attuale, e "la prossima mossa sarà un taglio, probabilmente quest'anno",

Nonostante questo ottimismo verso l'anno appena cominciato, a dicembre 2023 è stato registrato un calo della domanda di prestiti in Italia.

I dati parlano di un calo della domanda di prestiti del 2,2% nell’ultimo mese del 2023 rispetto a un anno prima, mentre a novembre 2023 i prestiti avevano registrato un calo del 3%,

Per quanto riguarda, invece, le sofferenze nette in un anno sono cresciute di quasi 4 miliardi raggiungendo a novembre 2023 i 17,7 miliardi di euro contro i 17,5 miliardi registrati a ottobre.