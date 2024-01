Mutuo casa, quale scegliere tra tasso fisso e variabile a gennaio 2024

La scelta tra un mutuo a tasso fisso o variabile è un dilemma cruciale per chi sta valutando di acquistare una casa, specialmente dopo l'ultimo anno a cui abbiamo assistito, di continuo rialzo dei tassi d'interesse. Con le dinamiche attuali del mercato, quindi, e le previsioni di un possibile calo dei tassi, è essenziale considerare attentamente quale opzione sia più vantaggiosa.

Che mutuo conviene fare oggi, fisso o variabile?

La stretta monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) sta giungendo al termine e ciò potrebbe portare a un abbassamento dei tassi d'interesse. Dopo un periodo difficile per i tassi variabili, che hanno superato i tassi fissi di oltre 1,5 punti, le previsioni indicano un possibile ribasso. Questo scenario riapre la discussione sulla scelta più conveniente tra tasso fisso e variabile.

Il mutuo a tasso fisso offre la certezza di una rata costante per tutta la durata del finanziamento. Questa opzione elimina il rischio di variazioni nel pagamento mensile, rendendola ideale per chi desidera una pianificazione finanziaria stabile e prevedibile. Il tasso fisso prevede diversi vantaggi che dovrebbero essere considerati:

• prevedibilità delle rate

• sicurezza contro le fluttuazioni del mercato

• facilità di gestione del budget familiare

Il tasso variabile, legato all'andamento dell'Euribor, può offrire tassi iniziali più bassi. Tuttavia, comporta il rischio di incrementi delle rate in futuro. I recenti periodi di tassi elevati hanno mostrato quanto possano essere onerosi questi mutui in tempi di incertezza economica. Come il tasso fisso, tuttavia, anche quello variabile presenta diversi vantaggi di cui tenere conto.

• tassi iniziali più bassi

• possibilità di beneficiare di eventuali cali dei tassi

• necessità di una maggiore flessibilità finanziaria

Quando si abbasseranno i tassi dei mutui nel 2024

Le previsioni attuali suggeriscono una diminuzione dell'Euribor a fine 2024, arrivando al 2,3%, con ulteriori riduzioni previste per il 2025. Questo scenario potrebbe rendere i mutui a tasso variabile più attraenti nel lungo termine.

La decisione tra tasso fisso e variabile non si basa tuttavia solo sulle attuali condizioni di mercato, ma anche sulle proprie circostanze finanziarie, come il reddito, la stabilità lavorativa e i piani futuri. Diverse sono le valutazioni da prendere in considerazione in questa scelta importante, tra cui:

• condizioni economiche personali

• tolleranza al rischio

• obiettivi a lungo termine

Il ruolo delle banche in questo contesto

Ogni istituto bancario offre condizioni diverse per i mutui, sia a tasso fisso che variabile. È essenziale confrontare le varie offerte, considerando non solo il tasso nominale annuo (TAN), ma anche il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che include tutti i costi associati al mutuo.

Ad esempio, Banca Sella e Intesa Sanpaolo presentano offerte diverse per mutui di pari valore e durata. Queste differenze possono avere un impatto significativo sul costo totale del mutuo e sulle rate mensili.

Tra surroga, mutuo green e mutuo ristrutturazione

I mutui destinati all'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica (mutui green) o alla ristrutturazione possono offrire condizioni vantaggiose. Queste opzioni dovrebbero essere considerate da chi è interessato a investire in un'abitazione sostenibile o a migliorare le prestazioni energetiche di un immobile esistente.

Per chi ha già un mutuo, la surroga, ovvero la possibilità di trasferire il mutuo a un'altra banca con condizioni più favorevoli, potrebbe essere una strategia vantaggiosa nel 2024. Con le condizioni di mercato che possono variare, la surroga offre un'opportunità per adeguare il proprio mutuo alle nuove realtà economiche.

La scelta tra un mutuo a tasso fisso o variabile in gennaio 2024 dipende da una combinazione di fattori personali e dalle condizioni di mercato. È cruciale valutare attentamente le proprie esigenze finanziarie, la tolleranza al rischio e le prospettive future dei tassi d'interesse. Confrontare le offerte delle diverse banche e considerare tutte le opzioni disponibili, inclusi i mutui green e le possibilità di surroga, è fondamentale per prendere una decisione informata.