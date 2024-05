Telepass raddoppia il tariffario e fa scattare nuovi rincari per gli automobilisti: a partire dal 1° luglio 2024, infatti, il canone “base” passa dagli attuali 1,83 a 3,90 euro al mese. Fortunatamente è possibile recedere gratuitamente dall’abbonamento entro il 30 giugno 2024, o comunque optare per soluzioni alternative per contenere i rincari.

Ecco quali sono i nuovi prezzi per il Telepass e quali sono le alternative per risparmiare.

Telepass, dal 1° luglio scattano i rincari

L’abbonamento a Telepass permette agli automobilisti di risparmiare tempo e denaro sul pagamento del pedaggio autostradale: pagando un prezzo fisso ogni mese è possibile viaggiare su alcune tratte senza nemmeno dover restare in coda ai caselli. Purtroppo, però, il risparmio che Telepass garantiva è destinato a diminuire, considerando che sono in arrivo dei pesanti rincari dal mese di luglio anche sulla tariffa base.

Il costo del canone base passa dunque a 3,90 euro al mese, con un aumento del 113%. Anche l’offerta Pay per use ha subito alcuni ritocchi e dal 1° luglio passerà da un costo di 2,50 euro al mese di utilizzo a 1 euro al giorno.

Dietro a questi aumenti, come ha spiegato la società, ci sarebbe un “nuovo posizionamento sul mercato consumer” che le consentirebbe di diventare “il principale operatore di mobilità integrata”.

Infatti, sono in arrivo delle offerte alternative per chi intende proseguire l’abbonamento a Telepass: tra queste, anche la possibilità di associare fino a 2 targhe allo stesso dispositivo (valido solo per l’offerta Telepass Plus).

Telepass: le nuove offerte dal 1° luglio

Tutti coloro che decideranno di sottoscrivere il servizio Telepass Plus entro il 2 maggio 2024 potranno contare su oltre 25 servizi di pagamento (tra cui anche Skipass, trasporto pubblico, treni…) rispetto ai 6 offerti dal piano Telepass base.

Ma quali sono le altre offerte disponibili per gli utenti?

Offerta Prezzo Cosa include Pay per use 1 euro al giorno Telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi: Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche Base 3,90 euro al mese Telepedaggio e 5 servizi aggiuntivi: Area C Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche Plus 3,90 euro al mese (fino a dicembre 2025) Telepedaggio e oltre 25 servizi aggiuntivi: oltre a quelli previsti dal piano Base, anche carburante, ricarica elettrica, Skipass, trasporto pubblico… Young (non ancora attiva) Nessun abbonamento o addebito giornaliero Oltre 10 servizi, escluso il telepedaggio: trasporto pubblico, mobilità condivisa, treni, voli, pullman…

Quali sono le alternative al Telepass per risparmiare

Oltre alle offerte e ai servizi di telepass, esistono anche dei partner competitivi sul mercato che permettono di risparmiare sui costi del pedaggio autostradale.

Ad oggi, con la liberalizzazione dei sistemi di pagamento “drive through”, in Italia esistono 3 operatori sul mercato (Telepass, UnipolMove e MooneyGo) che offrono ai clienti privati un dispositivo che consente di pagare:

il pedaggio su tutte le autostrade italiane (anche ai caselli transfrontalieri);

parcheggi convenzionati;

l’Area C di Milano;

il biglietto per il traghetto sullo Stretto di Messina.

Questi operatori, inoltre, mettono a disposizione anche altri servizi di pagamento per la mobilità dei cittadini: per esempio, servizi di sharing/noleggio, taxi, bollettini/PagoPA, bollo, tagliando, mezzi pubblici e molto altro.

Qual è l’operatore più conveniente?

Recentemente anche Altroconsumo si è occupato della questione rincari sul Telepass ed è andato a confrontare le numerose offerte presenti sul mercato per orientare i consumatori all’alternativa più conveniente per le proprie esigenze.

Cerchiamo di capire, quindi, quali sono i prezzi di Telepass, UnipolMove e MooneyGo e quale operatore conviene scegliere per sottoscrivere l’abbonamento.

Sistema di telepedaggio Abbonamento Pay per use Telepass 3,90 € al mese Telepass base

4,90 € al mese Telepass plus (dal 1° luglio 2024) 1 € al giorno di utilizzo

Attivazione: 10 € (dal 1° luglio 2024) UnipolMove 1,50 € al mese

Attivazione e consegna: gratis (1° anno gratis fino al 7/5/2024) 0,50 € /giorno solare di utilizzo

Attivazione e consegna: 10 € MooneyGo 1,50 € al mese

Attivazione: 5 € 2,20 € al mese di utilizzo

Attivazione: 10 €

Ogni offerta ha il suo pubblico di riferimento: ci sono automobilisti che viaggiano spesso in autostrada e che hanno bisogno di un servizio capillare, mentre altre persone che viaggiano solo occasionalmente possono optare per un’offerta “pay per use”.

Come sottoscrivere un’offerta

Per sottoscrivere una delle offerte sin qui elencate è possibile scegliere tra due modalità: