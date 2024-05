Clienti delle banche ancora una volta nel mirino dei truffatori, conviene prestare attenzione al proprio conto corrente e rimanere aggiornati su quelli che sono i nuovi stratagemmi messi in atto dai criminali del web.

I tentativi di phishing non sono una novità ma i sistemi sono sempre più sofisticati e ora ci sono nuove banche prese di mira.

Banche, tentativi di truffa a danno dei consumatori: l’allarme

C’è un nuovo gruppo di banche nel mirino dei truffatori e nella fattispecie si tratta di istituti di credito tedeschi, in primis Deutsche Bank, Postbank, Consorsbank (ma probabilmente si estendono anche ad altre banche presenti in Germania).

Il tentativo di truffa avviene sempre nello stesso modo. Inizia tutto con una e-mail che arriva alla casella di posta del malcapitato risparmiatore.

Di volta in volta però il messaggio inviato è differente.

Ad esempio, si può chiedere all’utente di aggiornare la pagina perché ci sono alcuni dati in scadenza. Oppure si mette in allarme il cliente della banca, segnalando che a seguito di aggiornamenti l’account si disattiva e quindi c’è bisogno di reinserire i dati per una “normale” verifica di sicurezza.

Appare evidente come si tratti di metodi infallibili per poter entrare in possesso del nome utente e della password del povero risparmiatore, che ben presto di vedrà svuotare il conto.

Il problema infatti è che le pagine che si aprono nel browser (ad esempio una nuova finestra di Google), cliccando su un pulsante presente nella mail, sono identiche o comunque molto simili a quelle della banca che si utilizzano normalmente.

L’efficacia della truffa infatti è tutta lì. Al titolare del conto corrente sembra davvero di essere sulla solita schermata bancaria e quindi, ignaro di tutto, inserisce le proprie credenziali per accedere all’home banking.

Cosa fare se arriva un messaggio sospetto

Il primo passo dunque sta proprio nel riconoscere che quel messaggio è sospetto. Il phishing è una tecnica molto diffusa e consiste nell’inviare una mail o un sms sul cellulare del malcapitato, che segue le indicazioni fornite e inserisce i dati personali nella schermata.

Il punto è che è tranquillo perché sa di averlo fatto già tante volte. Ma, in questo caso, non si trova sulla pagina ufficiale della banca, bensì su un fac-simile del sito del truffatore.

Per riconoscere un messaggio sospetto dunque è bene sapere prima di tutto che nessuna banca chiede questo genere di informazioni online, inviando una “semplice” email. Già questo deve far capire che siamo di fronte a un tentativo di truffa.

Se proprio il dubbio è forte (e crediamo davvero che si tratti di un messaggio importante da non ignorare), prima di rispondere o inserire dati, contattiamo il nostro referente in banca oppure cerchiamo il numero dell’istituto di credito (quello del sito ufficiale oppure che è presente sulle comunicazioni cartacee che riceviamo) e telefoniamo direttamente.

A questo punto, leggiamo il messaggio ricevuto e sicuramente l’operatore ci dirà che si tratta di un tentativo di truffa da ignorare e ci consiglierà di cestinarlo.

Infine, c’è un’altra informazione essenziale da controllare, che rappresenta la prova inconfutabile che si tratta di un possibile raggiro: l’indirizzo e-mail del mittente.

Nel momento in cui si va a controllare (nella parte in alto dell’e-mail) da chi proviene il messaggio, si può notare che si tratta di indirizzi “strani”, alfanumerici o spesso con nomi stranieri.

Se si legge con attenzione il testo, spesso si può notare la presenza di errori grammaticali o parole bizzarre, proprio perché spesso si tratta di siti stranieri che utilizzano i traduttori online per scrivere i messaggi.

Infine, il consiglio, nonostante la comprensibile curiosità, è di non rispondere né scaricare eventuali allegati presenti.

Quando la banca rimborsa in caso di phishing

Purtroppo, nel momento in cui si cade vittima di un’email fasulla, la conseguenza a cui si va incontro è una sola: il conto corrente svuotato.

E la pessima notizia è che, se si accerta che si è stati vittima di phishing, la banca non rimborsa e risalire a chi ha preso i soldi diventa pressocché impossibile.

L’istituto bancario è tenuto al rimborso solo in alcuni casi specifici ovvero se si riesce a dimostrare che è l’home banking mal funzionante o che comunque la banca non ha messo in atto i dovuti meccanismi di prevenzione dalle frodi, a tutela dei propri clienti.

Ecco cos’è il phishing e i trucchi per potersi difendere.