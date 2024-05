Che il 2024 sia un anno favorevole per investire in Borsa pochi lo sanno: gli investimenti in titoli azionari in questo anno promettono remunerazioni ben più alte degli anni passati.

Soprattutto nella zona Euro e in Italia la situazione anche per maggio 2024 promette bene.

Secondo i dati forniti da Allianz Global Investors Dividend Study che ha analizzato le potenzialità delle società quotate racchiuse nell’indice MSCI Europe c’è un trend in rialzo dei dividendi ed in particolare di determinate società con cedole con aumento medio del 6.5%.

Salgono anche i dividend yield, che arriva a sfiorare il 3,67%.

Ma in concreto quali sono le società che offrono più dividendi in Europa e in Italia?

Scopriamolo insieme.

Titoli, ecco le 5 società in Italia e in Europa con dividendi più alti

Continua la scia positiva degli investimenti azionari soprattutto in Europa e Italia. Il trend positivo si confermerà secondo recenti analisi anche nel 2025, quando si prevede un stacco di dividendi che dovrebbe arrivare ad aumentare fino a 460 miliardi di euro, che tradotto in termini percentuali arriva ad un +13% rispetto al 2023.

A salire come abbiamo detto anche i dividend yield, che offre la misura di quando una società sia in gradi di rispettare il pagamento della cedola.

Aumentata anche l’importo delle cedole con un +6,5% nel 2024 con un aumento dei dividenti in Europa per il 2024 che potrebbe arrivare fino 433 miliardi di euro.

Al momento buoni segnali arrivano dall’Italia, dove i titoli quotati sono ancora più remunerativi, secondo gli analisti i dividend yield delle società quotate a Milano dovrebbe salire al 5,63%.

Ma concretamente quali sono le società che ad oggi offrono più dividendi?

Considerando l’intera Europa, le società che hanno premiano di più i propri azionisti ci sono l’olandese Oci, l’italiana Bpm, Banco Santander, Vodafone e Frontline.

Mentre in Italia i titoli con maggiori rendimenti e dunque pagano maggiori dividendi ci sono Banca Ifis, Mfe, Igd e Conafi.

Ma la più redditizia in assoluto è Saes Getters.

La maggioranza delle società italiane inoltre va detto che procede con lo stacco il 20 maggio definito anche dividend day 2024.

Tenendo in considerazione il dividend yield tra le società più remunerative ci sono Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, A2A , Generali, Fineco Bank, Gruppo Unipol.

Poi sarà il momento di Poste italiane ed Enel che staccheranno i dividendi rispettivamente il 24 giugno ed Enel il 22 luglio.

Titoli, in crescita anche i dividendi del settore Tech

Non solo tabacco, banche e alimentare ma in questo 2024 dunque a staccare i maggiori dividendi ci sono anche grandi colossi tecnologici come Meta.

Sicuramente tra le caratteristiche più apprezzate di queste nuove società emergenti c’è la capacità di preservare gli investitori da possibili turbolenze e non solo: le elevate qualità di tali società le fanno considerare un giusto compromesso.

L’esempio palese è Meta che ha staccato a partire dal 26 marzo un dividendo trimestrale di 50 centesimi.

La società colosso tech, è tra sicuramente quella che ha di più premiato i propri azionisti.

Meta e più in generale il settore Tech al momento rappresenta un giusto compromesso tra rendimenti intriganti e buoni dividendi, posizionandosi subito dopo banche, utilities, tabacco e prodotti alimentari.

Investire in società con dividendi alti, conviene?

Investire in società con alti dividendi è una buona strategia in un’ottica di lungo termine?

In realtà, va detto che se i dividendi sono reinvestiti offrono una buona soluzione di rendimento a lungo termine perché garantiscono un rendimento regolare nel tempo e sicuramente sono un ottimo ammortizzatore in caso di volatilità del mercato.

Scegliere inoltre società con buon dividend yield significa avere un rendimento costante nel tempo e poche fluttuazioni del mercato.

Ma il consiglio è sempre diversificare e evitare di puntare sempre su un singolo titolo: meglio dunque investire su fondi azionari che puntano su azioni ad alto dividendo.