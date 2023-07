Bond News: Euromacro

Diverse le cifre macroeconomiche pubblicate in giornata.

In Spagna Markit Economics ha comunicato che nel mese di settembre l'Indice PMI dei Servizi si e' attestato a 53,3 punti, in calo dai 54,3 punti rilevati ad agosto, risultando inferiore al consensus (53,8 punti). La lettura odierna segnala tuttavia un rallentamento della crescita delle attività dei servizi.

L'indagine IHS Markit sulle Attività mostra un più rapido incremento dei nuovi ordini e della fiducia. Visto il maggiore flusso di nuovi ordini, l'attività economica di settembre ha registrato un aumento della crescita per il settore terziario in Italia. In merito ai prezzi, al fine di intensificare le vendite e tenersi al passo con la concorrenza, le aziende del settore hanno ridotto le tariffe per il secondo mese consecutivo, segnando la maggiore riduzione dallo scorso maggio. Le aspettative di attività tra dodici mesi sono inoltre molto migliorate rispetto al record negativo in un anno di agosto, con previsioni di un aumento delle vendite. Il principale parametro di questo report, l'indice destagionalizzato delle Attività Economiche, calcolato in base ad una singola domanda che chiede alle aziende monitorate di paragonare l'andamento dell'attività del mese in corso rispetto a quello precedente, ha registrato a settembre 51,4, in rialzo da 50,6 di agosto. Tale valore indica un incremento più rapido dell'attività economica terziaria, in crescita per il quarto mese consecutivo. A supportare la maggiore espansione dell'attività del settore terziario è stato il miglioramento della domanda interna. Il tasso di crescita dei nuovi ordini totali è stato modesto ma più rapido di agosto. Al contrario, le vendite all'estero hanno indicato la terza contrazione mensile consecutiva e le aziende intervistate hanno segnalato un generale indebolimento della domanda estera. In merito all'occupazione, il tasso di assunzione di settembre del settore terziario italiano è stato consistente ma modesto, rallentando fino a toccare i minimi da maggio. Con 50,6 a settembre, l'Indice della Produzione Composita* ha indicato un rialzo rispetto a 50,3 di agosto ed ha segnalato il quarto aumento consecutivo su base mensile della produzione del settore privato in Italia. Il tasso di espansione è accelerato rispetto ad agosto, anche se marginalmente.

In Francia Markit Economics ha reso noto che il dato finale dell'Indice IHS PMI dei servizi nel mese di settembre si e' attestato a 51,1 punti in calo dai 53,4 punti di agosto risultando inferiore alle attese pari a 51,6 punti. Si tratta della lettura più bassa degli ultimi cinque mesi.

In Germania Markit Economics ha comunicato il dato finale relativo all'Indice IHS PMI dei servizi. Nel mese di settembre l'Indice si è attestato a 51,4 punti in calo rispetto alla rilevazione di agosto pari a 54,8 punti, segnalando che l'attività del settore terziario tedesco sta perdendo momentum e si attesta sui livelli minimi da tre anni. L'indice PMI Composito finale, che misura i risultati combinati delle attività manifatturiere e dei servizi, si e' attestato a 48,5 punti dai 51,7 punti di agosto, con il tasso di contrazione più veloce in sette anni.

Dall'indagine pubblicata oggi da Markit si nota che l'attività economica del terziario nell'eurozona si è arenata. L'Indice Composito IHS Markit PMI® della Produzione di settembre è scivolato in basso segnando un valore appena superiore alla soglia neutra di non cambiamento di 50. Dopo aver destagionalizzato i dati, l'indice ha registrato 50,1, in flessione rispetto a 51,9 ed ha segnalato un valore inferiore alla precedente stima flash di 50.4. I numeri di settembre sono i più bassi da giugno 2013 e mostrano una diffusa stagnazione dell'economia del settore privato alla fine del terzo trimestre 2019. Il punto debole resta concentrato nell'economia manifatturiera. Gli ultimi dati ci mostrano che il settore dedicato alla produzione di beni sta subendo la più forte contrazione in quasi sette anni. Al contrario, i servizi hanno di nuovo registrato una crescita dell'attività. Eppure, il tasso di incremento è stato modesto ed il più debole da inizio anno. L'Indice PMI® IHS Markit dell'attività economica del terziario nell'eurozona di settembre ha registrato un forte rallentamento della crescita del settore terziario. Posizionandosi su 51,6 ed in calo da 53,5 di agosto, l'indice ha mostrato l'incremento più debole dell'attività dall'inizio del 2019. Il volume dei nuovi ordini ha anch'esso indicato un'espansione più lenta, con un aumento solo marginale vista l'oscillazione della domanda, soprattutto estera. A settembre, la richiesta di servizi oltreconfine è diminuita per il tredicesimo mese consecutivo e ad un tasso record.

Nel Regno Unito Markit Economics ha comunicato che nel mese di settembrel'Indice IHS Markit/CIPS dei Servizi e' sceso a 49,5 punti in calo dai 50,6 di agosto (consensus 51 punti), indicando il maggior taglio dei livelli occupazionali in oltre nove anni.

Eurostat ha reso noto che ad agosto il volume delle vendite al dettaglio nella Zona Euro e' cresciuto dello 0,3% rispetto al mese precedente (pari al consensus), risultando superiore alla flessione dello 0,5% di luglio (rivisto da -0,6%). Su base annuale l'indice ha registrato un incremento del 2,1% a fronte di un +2,2% della rilevazione precedente risultando però superiore al consensus (+1,9%).

Il dato dell'Eurozona relativo ai prezzi alla produzione di agosto diffuso dall'Eurostat segna una variazione negativa dello 0,5% su base mensile, risultando inferiore al consensus (-0,3%) dopo un incremento dello 0,1% a luglio . Su base annuale l'indice fa registrare un decremento dello 0,8% dal +0,1% precedente (consensus -0,5%).

Aste in Europa:- In Francia l'Agenzia del Tesoro AFT ha collocato un totale di 9,498 mld in titoli a medio lungo termine. Nel dettaglio sono stati assegnati 5,807 mld di euro in titoli con scadenza novembre 2029 con rendimento negativo allo 0,24% e bid to cover pari a 1,68. Sono poi stati collocati 2,368 mld di euro in titoli con scadenza a maggio 2050 allo 0,55% con rapporto di copertura pari a 1,53 volte. Infine sono stati allocati 1,323 miliardi di euro in titoli con scadenza a aprile 2055 allo 0,60% e bid to cover pari a 1,64 volte.- La Spagna ha collocato un totale di 3,448 mld di euro titoli di Stato a medio-lungo termine. Nel dettaglio i Bonos a 10 anni sono stati assegnati per un importo pari a 2,175 miliardi di euro con rendimento a +0,122% dal +0,222% dell'asta precedente, i Bonos a 30 anni (collocati per 749 milioni di euro) con tasso all'1,018% dall'1,286% precedente. I bonos indicizzati all'inflazione, assegnati per 524 milioni di euro, hanno segnato un rendimento negativo dello 0,808% inferiore allo 0,326% offerto in precedenza.

Aumentano i depositi overnight presso la Bce. L'ultima rilevazione giornaliera indica che i depositi di breve delle banche europee presso la Banca centrale europea ammontano a 489,969 miliardi di euro, dai 484,720 miliardi della lettura precedente. Azzerati i prestiti marginali da 251 milioni della rilevazione precedente.

Spread BTP/Bund a 152 punti base nel pomeriggio. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni si attesta allo 0,94%.

In verde i titoli di Stato tedeschi. Il Bund future di dicembre sale a 174,41 punti (+0,36%) ed il Bobl future si attesta a 135,74 punti (+0,13%).

