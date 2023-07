Future Ftse Mib, rimbalzo destinato a durare?

Il Ftse Mib future archivia la seduta di lunedi' con un rialzo dell'1,13% a 19555 punti, nel corso della seduta e' stato toccato un massimo a 19675. Difficile dire per il momento se il rialzo delle ultime ore sia stato un rimbalzo tecnico o un tentativo di ripresa. Il Ftse Mib ha violato settimana scorsa la base del canale crescente che parte dai minimi di inizio gennaio e ieri mattina ha disegnato un perfetto "return move" alla base del canale, in transito oggi a 19760 circa. Per adesso quindi il rischio che il rimbalzo di ieri sia stato solo un intermezzo prima di una nuova discesa, con obiettivi anche al di sotto dei minimi di venerdi', e' elevato. Le tensioni montate sullo spread (derivate dal rialzo dei rendimenti sui bond italiani) si sono marginalmente allentate, ma la preoccuazione resta alta: JP Morgan si e' unita al coro delle previsioni negative per l'economia italiana nel 2019 ipotizzando una contrazione del Pil dello 0,3% per l'intero anno, con il primo semestre addirittura ad un -0,7%, e tutto questo con una ipotesi di spread sotto i 300 punti base, da rivedere invece in senso peggiorativo con lo spread oltre quella soglia. Solo oltre area 19760 le pressioni al ribasso risulterebbero alleggerite e si potrebbe ipotizzare il ritorno sui massimi di area 20000, ultimo ostacolo prima del test della mediana del canale crescente passante a 20250 circa. Sotto area 19500 i prezzi potrebbero scendere a testare i minimi di venerdi' a 19255. Supporto successivo a 19160, 38,2% di ritracciamento (Fibonacci) del rialzo dai minimi di fine dicembre, poi a 18920/935, minimi del 14 e del 15 gennaio.

(AM - www.ftaonline.com)