GPI rileva il Gruppo Medinfo in Francia

GPI, società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha siglato lo scorso 25 maggio l'accordo per l'acquisizione del 100% del GRUPPO MEDINFO composto da 3 Società: Medinfo International Hémoservice (di seguito MEDINFO), società francese con sede a Nizza, Medical International Hemoservice Limita da Ltda, società cilena con sede a Santiago e Chartage Software Sarl, società tunisina con sede a Tunisi. MEDINFO, fondata nel 1980, è stata un pioniere nell'ambito dei sistemi per la gestione del sangue ed è oggi diventata, assieme alle altre società del Gruppo, un fornitore chiave sia in Francia che a livello internazionale,con clienti in Arabia Saudita, Regno Unito, Qatar, Tailandia, Spagna e Belgio.

La soluzione software sviluppata soddisfa tuttele esigenze del processo trasfusionale, dalla donazione alla trasfusione, inclusa l'industria della lavorazione, e migliora la tracciabilità e la sicurezza.

I sistemi di MEDINFO sono stati certificati dai principali centri trasfusionali, fra i quali l'inglese NHS-Blood and Transplant (NHSBT) e lo Etablissement Français du Sang (EFS).

La flessibilità e l'affidabilità del sistema hanno favorito la sua diffusione e contribuito ad acquisire clienti quali il King Fahad Medical City (Arabia Saudita), il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito(NHS)con 60 centri trasfusionali serviti, il National Blood Center in Thailandia, il Centro trasfusionale degli eserciti francesi (Francia), il Centre de Transfusió Comunitat Valenciana (Valencia -Spagna), l'Hamad Medical Corporation (Sistema nazionale del Qatar) eil Centre National de Transfusion Sanguine(Tunisia).

«Con questa operazione il Gruppo Gpi conferma il percorso per diventare un partner di riferimento a livello globale nell'ambito Blood Management Software System - dichiara Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gpi - La crescita in tale settore è stata avviata tempo fa con le acquisizioni di Insiel Mercato, leader in Italia con il50% di centri trasfusionali gestiti, della spagnola Hemasoft,player a livello internazionale con clienti presenti in oltre 60 paesi, econ la recente acquisizione di Guyot Walser Informatique, presente in 360 ospedali francesi. Oltre agli importanti contratti internazionali, MEDINFO porta in dote una delle soluzioni software più complete e competitive presenti sul mercato. La particolare tecnologia consente flessibilità di adattamento ai processi utilizzati nei vari paesi e favorisce lo sviluppo di una notevole sinergia con i software del gruppo Gpi aprendo la strada a significative potenzialità di cross e upselling sul parco installato che annovera più di 500 clienti distribuiti in oltre 60 paesi».

Nel 2019 il Gruppo MEDINFO ha registrato complessivamente ricavi pari a 3,9 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 1,3 milioni di euro. Il controvalore dell'operazione è pari a 9 milioni di euro con un meccanismo di aggiustamento del prezzo fino a un massimo di 3 milioni di euro. Il regolamento dell'operazione prevede il versamento dell'importo di 9 milioni di euro al closing che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020. L'operazione è sostenuta con l'utilizzo parziale delle risorse ottenute con l'emissione del bond perfezionato il 20 dicembre 2019.

