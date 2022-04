Il 730 precompilato è una facilitazione che riguarda la dichiarazione dei redditi che viene già preliminarmente compilata dall'Agenzia delle Entrate. È un modo comodo, veloce, gratuito e che permette di non ricevere alcun controllo successivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Scopri come funziona e da quale data si può consegnare.

A partire dalla data del 23 maggio 2022, ogni contribuente potrà preparare il proprio 730 precompilato.

Nel 730 precompilato è direttamente l'Agenzia delle Entrate a estrarre le informazione dalla banca dati e trasferirli direttamente sul 730 del contribuente, in modo semplice e veloce.

Le informazioni vengono reperite non solo dai database tributari, ma anche dalla Certificazione Unica. Altri importantissimi dati da inserire nella dichiarazione dei redditi sono le spese detraibili e quelle deducibili; tutti questi dati sono indispensabili per un corretto 730 precompilato.

Ma andiamo per ordine.

Come si accede al 730 precompilato?

Si accede al 730 precompilato con la propria identità digitale: Spid, CNS o CIE.

Una volta entrati sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con la propria identità digitale, si potrà accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Il 730 precompilato può essere preparato anche da un intermediario (commercialista, Caf o patronato), ma in questo caso è necessario firmare una delega con la quale si consente all'intermediario di accedere al nostro 730 precompilato.

Quali informazioni inserisce l'Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato di ogni contribuente?

L'Agenzia delle Entrate inserisce nel 730 precompilato alcuni dati importanti:

spese sanitarie;

spese funerarie;

spese universitarie;

premi di assicurazione;

bonus edilizi e di ristrutturazione energetica.

I contribuenti che accettano il 730 così com'è stato compilato dall'Agenzia delle Entrate, non dovrà più esibire prove documentali e non sarà sottoposto ad alcun controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, avrai il compito solo di controllare che tutte le spese siano corrette, accettando la dichiarazione senza modifiche.

Se invece hai intenzione di modificare le spese deducibili e detraibili non presenti, sappi che non è un'operazione semplicissima.

Il 730 precompilato per il 2022 da quando sarà disponibile?

Il 730 precompilato del 2022 sarà disponibile dal 23 maggio, c'è stato uno slittamento rispetto alla data del 30 aprile fissata in precedenza. Per l'invio, invece, ci sarà tempo fino a fine settembre 2022.

Per effettuare un 730 precompilato fatto bene, completo e senza errori, segui questi consigli:

verifica i dati dei tuoi immobili e dei tuoi terreni;

se sei un lavoratore subordinato, comunica al tuo datore di lavoro ( che è il sostituto d'imposta) i dati di coniugi e familiari a carico;

se non sei d'accordo con le spese sanitarie del precompilato, comunica all'Agenzia delle Entrate l’opposizione;

stessa cosa vale per le spese sanitarie, le spese per asilo nido, spese scolastiche e se non vuoi comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali;

Il 730 precompilato può essere corretto?

Nel caso in cui ci si dovesse accorgere di errori od omissioni, si potrebbe correggere un 730 precompilato?

Secondo la normativa si possono correggere i 730 degli anni precedenti, se ci si accorge di alcuni errori e precisamente delle dichiarazioni dal 2016 in poi, purché siano state inviate online.

Grazie al sito Entratel/Fisconline si può avere accesso anche banca dati catastale e ipotecaria, per poter avere tutte le informazioni necessarie.

L'accesso alle informazioni è gratuito e può avvenire solo in base al Codice Fiscale del titolare degli immobili che si vogliono controllare. Le visure possono essere effettuate sia a seconda dell'oggetto, sia a seconda del soggetto. Una volta selezionata la provincia, si può richiedere al sistema una visura per soggetto.

Ma si può anche richiedere una visura per oggetto, ovvero a secondo dell'edificio di interesse.

Si possono richiedere:

la visura attuale;

la visura storica;

la planimetria;

un'ispezione ipotecaria.

Non tutte le informazioni per il 730 precompilato sono disponibili online

Online, però, non saranno disponibili le informazioni riguardanti immobili con identificativi catastali diversi da quelli attuali, né se il soggetto ha un codice fiscale diverso da quell indicato sul portale.

Non si possono nemmeno ottenere informazioni riguardanti: pignoramenti, ipoteche, trascrizioni di domande giudiziali.

Per ottenere queste informazioni ci si deve rivolgere obbligatoriamente al Servizio di Pubblicità Immobiliare competente.

Il 730 precompilato contiene le spese sanitarie e i rimborsi, informazioni che si potrebbero voler nascondere

Ogni contribuente può decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcuni dati, come le spese, e di non farle inserire nella dichiarazione precompilata. A cosa può servire questa funzione?

Se il titolare è un soggetto fiscalmente a carico di un familiare e volesse nascondere le informazioni sulle sue spese sanitarie, potrebbe opporsi, telematicamente, all'inserimenti dei queste spese nel 730 precompilato.

Come può essere effettuata l'opposizione al 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate?

Per opporsi all'inclusione delle spese sanitarie nel 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione dei contribuenti un modulo pdf editabile che si può spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme ad una fotocopia del proprio documento d'identità. L'opposizione può essere inviata telematicamente tramite mail a questo indirizzo: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it o telefonando al numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare.

Se si decide di utilizzare l'e-mail o il telefono si possono indicare le informazioni necessarie senza inviare il modello pre-stampato, indicando le medesime informazioni e il tipo di documento d'identità e la sua data di scadenza.

Nel 730 precompilato le spese per cui si è fatta opposizione si possono inserire in seguito?

Sì, è possibile inserire le spese per cui si è fatta opposizione, in una fase successiva di integrazione del 730 precompilato, purché le spese siano detraibili per legge.

La stessa cosa vale per le spese scolastiche e universitarie o per le spese degli asili nido.