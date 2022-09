Il 30 settembre è l'ultimo giorno utile per presentare il 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle entrate. Ecco tutti i vantaggi per chi deciderà di utilizzare questa modalità di presentazione.

Oggi 30 settembre 2022 è l'ultimo giorno utile per presentare il proprio 730 precompilato. Entro la fine della giornata infatti, i contribuenti avranno la possibilità di verificare online la dichiarazione già predisposta dal fisco, decidere se accettarla nella sua interezza oppure effettuare delle modifiche ad alcune sezioni.

Moltissimi i dati già caricati dal fisco per agevolare i contribuenti nella presentazione della propria dichiarazione.

Ma quali sono i vantaggi del 730 precompilato per i contribuenti?

Novità per i contribuenti: tutti i vantaggi del 730 precompilato

Ad oggi questa procedura risulta molto più semplificata rispetto al passato; è infatti la stessa Agenzia delle Entrate a specificare attraverso una nota, che i cittadini che decideranno di utilizzare il modello precompilato, troveranno già caricati tutti i dati provenienti dalle certificazioni uniche, le spese per la casa (come ad esempio le spese relative a ristrutturazioni o acquisto mobili), quelle per i figli e le spese sanitarie.

Quasi 1,2 miliardi di dati inseriti, questa la mole di informazioni fornita da strutture sanitarie, farmacie, psicologi, banche, università, ecc al fisco e che consente di realizzare modelli precompilati completi, agevolando in questo modo i cittadini nella consegna delle loro dichiarazioni.

Qualora il contribuente, o il suo delegato, accettasse nella sua interezza il 730 precompilato, tutti i documenti che attestano le spese caricate sulla dichiarazione, non saranno sottoposte a nessun controllo futuro.

Invece, nel caso in cui il contribuente decidesse o avesse la necessità di modificare una parte del 730 precompilato, sarà sufficiente conservare le ricevute relative solamente alla parte modificata, mentre tutte le altre non saranno soggette a controlli.

Visualizzare la propria dichiarazione e delegare una persona: ecco come fare

Accedere alla propria dichiarazione precompilata è molto semplice.

Tutti coloro che rientrano tra i contribuenti che devono presentare il modello 730, non dovranno fare altro che accedere alla propria area riservata (attraverso spid - sistema pubblico di identità digitale, cie - carta d'identità elettronica o cns - carta nazionale dei servizi) del sito dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della quale sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione.

Nel caso in cui il contribuente in passato si fosse trovato a modificare il proprio 730, ne troverà una versione salvata sempre all'interno della propria area riservata.

Ma come fare nel caso in cui ci si trovi impossibilitati ad accedere ai servizi online per svariati motivi? Ci sono delle alternative o si perderanno i vantaggi della dichiarazione precompilata?

Fortunatamente, per questa tipologia di servizio online è possibile conferire una delega a un familiare o a una persona di fiducia; nel caso in cui il familiare sia il coniuge oppure un parente fino al quarto grado, sarà possibile la propria delega attraverso un modello online, in caso contrario, bisognerà che la procura venga conferita presso un ufficio