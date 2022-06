Il 730 precompilato era sbagliato e tu lo hai inviato senza rendertene conto? Non ti preoccupare: è possibile rimediare. I contribuenti possono sbagliare, in buona fede.

Il 730 precompilato era sbagliato e tu lo hai inviato senza rendertene conto? Non ti preoccupare: è possibile rimediare. I contribuenti possono sbagliare, in buona fede. È una realtà che l'Agenzia delle Entrate conosce benissimo: per questo permette di rimettere mano al 730 precompilato una volta che sia stato accettato ed inviato. Errare è umano: può capitare di dimenticarsi di inserire dei dati o non dichiarare dei redditi, che sono stati percepiti. Verificare i dati del 730 precompilato non sempre è facile ed agevole. È, quindi, possibile porre rimedio ai propri errori e, a seconda del caso, è possibile inviare un modello correttivo od uno aggiuntivo.

Ricordiamo che nel momento in cui ci accorgiamo di aver commesso un errore nel 730 precompilato, è sempre meglio perderci dietro qualche ora e porvi rimedio. Trascurare questa operazione potrebbe diventare costoso, in termini di sanzioni e maggior imposte da pagare in un secondo momento.

Dallo scorso 23 maggio era possibile consultare il 730 precompilato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla propria area riservata. Dal 31 maggio al 30 settembre è possibile modificare il documento ed inviarlo, utilizzando i dati che sono stati inseriti direttamente dal fisco. Nel caso in cui ci si dovesse accorgere che il 730 precompilato contiene degli errori, dal 6 giugno è possibile inviare i modelli correttivi ed aggiuntivi. Scopriamo come fare.

730 precompilato: l'invio online

L'Agenzia delle Entrate, dallo scorso 23 maggio, ha reso disponibile per ogni contribuente il 730 precompilato. Gli uffici preposti del fisco hanno provveduto ad inserire i dati in loro possesso. Nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 30 settembre 2022, dopo aver proceduto a verificare i dati contenuti al suo interno, i diretti interessati hanno la possibilità di inviare il 730 precompilato. I contribuenti hanno la possibilità di accettarlo senza inserire particolari modifiche. Una volta inviato il modello, la dichiarazione dei redditi per il 2022 si ritiene fatta a tutti gli effetti.

Nel caso in cui alcuni dei dati o delle informazioni che sono state inserite all'interno del 730 precompilato risultino essere non correte od incomplete, il contribuente avrà la possibilità di modificarle o integrarle direttamente online. Queste particolari operazioni potranno essere effettuate dal diretto interessato online o potrà essere delegato un terzo soggetto, non importa che sia un Caf, un professionista od una persona di fiducia appositamente delegata.

Il Modello 730 viene considerato accettato, nel caso in cui il contribuente dovesse decidere di trasmetterlo senza apportare delle modifiche o se effettua delle modifiche che non vanno ad incidere particolarmente sulla determinazione del reddito complessivo o dell'imposta. Il 730 precompilato viene considerato modificato nel caso in cui dovessero risultare variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in esso. O se sono state inserite delle voci che non erano presenti nel modello precompilato.

730 precompilato: quando utilizzare il modello correttivo

Ci sono dei casi nei quali è necessario utilizzare il modello correttivo. Uno di questi può verificarsi quando il contribuente si dovesse accorgere che aver accettato ed inviato online la dichiarazione dei redditi precompilata e, in un secondo momento, dovesse accorgersi di aver omesso o dimenticato alcuni dati. O, addirittura, di averli inseriti in maniera errata. Questi sono i casi nei quali è possibile correggere i propri errori presentando il Modello Redditi Correttivo. I contribuenti hanno tempo dal 6 giugno al 30 novembre 2022 per utilizzarlo.

Cerchiamo di comprendere meglio quando sia necessario percorrere questa strada. Uno dei casi da manuale è quello del contribuente che abbia provveduto ad inviare online il 730 precompilato: il modello è stato accettato ed inviato. In un secondo momento si accorge di non aver inserito alcuni redditi, che in realtà ha percepito nel corso del 2021:

redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva,

plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Per rimediare all'errore che è stato commesso, l'unica strada da percorrere è quello di inviare il modello redditi aggiuntivo: sarà possibile farlo nel periodo compreso tra il 6 giugno ed il 30 novembre 2022. Dopo questa data dovrà essere presentato solo Redditi integrativo.

Procedere ad annullare il 730 precompilato

Entro il 20 giugno 2022 i contribuenti potranno procedere anche ad annullare il 730 precompilato. Quindi hanno un'operatività leggermente più ampia, che non si limita esclusivamente ad apportare delle modifiche o delle integrazioni. Per poter annullare il 730 precompilato sarà necessario:

accedere all'area riservata del sito dell' Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali. A questo punto si dovrà verificare che la nostra dichiarazione dei redditi abbia la dicitura: Elaborato ;

con le proprie credenziali. A questo punto si dovrà verificare che la nostra dichiarazione dei redditi abbia la dicitura: ; nel caso in cui il contribuente abbia compilato anche il Redditi aggiuntivo o correttivo , dovrà prima di tutto cancellare i dati inseriti, cliccando su Ripristina nella sezione Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo ;

o , dovrà prima di tutto cancellare i dati inseriti, cliccando su nella sezione ; nel momento in cui si procede ad annullare il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto; nella sezione Ricevute è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento;

eventualmente predisposto; nella sezione è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento; occorre poi trasmetterne una nuova dichiarazione, altrimenti la stessa risulterà omessa.

La presentazione di Redditi aggiuntivo e correttivo va fatta entro il 30 novembre 2022.