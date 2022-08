Spazi sempre più ristretti in casa e un massiccio uso della digitalizzazione: gli archivi cartacei diventano indigesti. E con il Modello 730 cosa si deve fare? Sono molti i contribuenti che vorrebbero sbarazzarsi dei documenti più vecchi e toglierseli di torno: occupano troppo spazio nella libreria di casa. Con la dichiarazione dei redditi e qualche Modello 730 archiviato in qualche stanzino, però, è necessario fare attenzione e non buttare via tutto troppo in fretta.

La legge non costringe proprio nessuno a conservare in eterno questa documentazione. In capo al contribuente, però, vi è l'onere di dimostrare l'assolvimento degli obblighi tributari. Ovviamente, nel momento in cui non si sia in possesso di una valida pezza d'appoggio per dimostrare di essere dalla parte della ragione, scattano tutti gli accertamenti del caso e le eventuali sanzioni. A questo punto pare lecito ed importante domandarsi fino a quando sia necessario continuare a conservare il Modello 730 e tutta la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi? Fino a quando è necessario conservare le fatture, le ricevute di pagamento ed i bonifici parlanti? Scopriamolo insieme.

Modello 730: chi lo deve presentare

Sono tenuti a presentare il Modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e gli assimilati. In quest'ultimo termine rientrano quanti abbiano dei redditi da collaborazione continuativa, i soggetti che sono impegnati in lavori socialmente utili e così via. I contribuenti hanno la possibilità di scegliere tra due tipi diversi di Modello 730: quello precompilato, disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate e quello ordinario. Le due soluzioni sono alternative l'una all'altra.

Il Modello 730 può essere presentato direttamente dal contribuente. In alternativa è possibile farlo attraverso il proprio datore di lavoro, il Caf od un commercialista. Nel caso in cui il Modello 730 sia precompilato dovrà essere presentato all'Agenzia delle Entrate dal 14 maggio di ogni anno. Il termine ultimo entro il quale deve essere inviato varia a seconda della modalità di presentazione che viene scelta. Se l'operazione viene fatta in proprio, dovrà essere effettuata entro il 30 settembre. Nel caso in cui avvenga tramite il datore di lavoro, il Caf od un professionista, secondo le seguenti scadenze:

se il contribuente presenta la dichiarazione agli incaricati entro il 31 maggio: il 15 giugno;

dal 1° al 20 giugno: 29 giugno;

dal 21 giugno al 15 luglio: il 23 luglio;

dal 16 luglio al 31 agosto: il 15 settembre;

dal 1° al 30 settembre: il 30 settembre.

Il contribuente che intenda appoggiarsi ad un professionista, al Caf o al datore di lavoro per presentare la dichiarazione dei redditi, dovrà recarsi da loro in tempo utile perché possano rispettare le scadenze previste dalla legge.

Modello 73o, per quanto tempo deve essere conservato

Modello 730 e tutti i documenti ad esso connessi devono essere archiviati e conservati dal contribuente. Continuare a custodirli è utile per poter dare una risposta precisa nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse effettuare dei controlli. Come abbiamo anticipato in precedenza, la legge non impone questa conservazione, ma è utile continuare a tenerli per dimostrare che si è stati corretti: questo onere è necessario per evitare di prendere delle sanzioni.

Ma proviamo a verificare quali siano le tempistiche entro le quali gli uffici competenti potrebbero fare dei controlli fiscali. E quindi quando potremmo ufficialmente buttare via il Modello 730 più vecchio.

Nel caso in cui ci si riferisca ai periodi di imposta antecedenti al 2015:

eventuali avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo entro quello della presentazione della dichiarazione dei redditi;

l'avviso di accertamento per l'omessa dichiarazione dei redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo entro quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi.

Per i periodi di imposta successivi al 2016 le tempistiche si allungano.

per l'irregolare presentare si sale a cinque anni;

per l'omessa dichiarazione di sale a sette anni.

Dunque, tanto per fare un esempio, il contribuente che abbia presentato il Modello 730 nel 2019 dovrà attendere il 2024 prima di sbarazzarsi della relativa documentazione allegata (bonifici parlanti, scontrini, fatture, ricevute, ecc.) mentre dovrà conservare la ricevuta dell’invio del Modello 730 fino al 2026 (ossia 7 anni dopo la presentazione) per dimostrare che ha provveduto a tale adempimento.