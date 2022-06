Hai ricevuto un accertamento tributario in busta verde? Sei sicuro che l'atto è legittimo e la notifica è valida? In questo articolo 4 cose che devi sapere sulla notifica nulla di un provvedimento amministrativo!

Hai ricevuto la famigerata busta verde? Un accertamento tributario? Sai esattamente di cosa si tratta? È anche detto provvedimento amministrativo. Sostanzialmente è una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione o di un ente locale, nell’esercizio della propria potestà di imperio.

Ovvero è un atto esecutorio, intima l’adempimento di un obbligo per il destinatario finalizzato alla protezione e realizzazione di un particolare interesse pubblico.

Detto in parole povere, la normativa prevede una serie di adempimenti dei cittadini italiani che, se non vengono rispettati, vengono ordinati dagli organi pubblici competenti. Tali atti hanno delle caratteristiche ben precise tra cui l’esecuitività e l’obbligatorietà. Praticamente, se non si adempie, la pubblica amministrazione ha facoltà di operare poi in maniera coattiva.

Ma il provvedimento amministrativo, per essere efficace, ovvero per poter essere effettivamente valido deve contenere delle informazioni ben precise, nonché, il procedimento che lo genera deve essere portato a termine secondo le norme di legge.

Tra questi, l’aspetto della notifica è uno dei più importanti.

1. Il destinatario del provvedimento amministrativo: elemento obbligatorio per la validità

Chi è il destinatario di un accertamento? Colui nei confronti dei quali si producono gli effetti del provvedimento. In questo caso si configurano due fattispecie utili da sapere:

- Inesistenza del destinatario: si tratta di quei casi in cui i dati del soggetto destinatario del provvedimento non appartengono ad alcuna persona fisica o giuridica esistente. In tal caso, l’atto è nullo e pertanto non ha alcun effetto verso il destinatario in quanto, per l’appunto, non esiste;

- Errato destinatario: si tratta di quei casi in cui l’atto viene indirizzato a una persona fisica o giuridica esistente ma non competente rispetto alla pretesa. È frequente, per esempio, nelle situazioni di omonimia oppure nelle situazioni di rinuncia all’eredità. In tal caso, l’atto è valido ma è annullabile. Ciò significa che la pubblica amministrazione su eventuale richiesta del malcapitato destinatario, può provvedere ad annullare l’atto. Il successivo passaggio sarà la riemissione con il destinatario giusto.

Ma c’è di più. Infatti, oltre a identificare correttamente il destinatario del provvedimento sul documento emesso, è fondamentale renderlo conosciuto. Spiega la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241:

“ Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.”

Esattamente questa norma rende obbligatorio il passaggio della notifica che ha peculiarità importanti nel momento in cui si ha intenzione di contestare un accertamento tributario.

2. Come deve avvenire la notifica di un provvedimento amministrativo

Il procedimento di notifica è tutto un altro mondo. Numerosa, come sempre, la normativa che disciplina questo passaggio, ma ciò che ti serve sapere è che la notifica al destinatario di un provvedimento amministrativo può essere fatta esclusivamente in due modi: da una persona autorizzata oppure a mezzo posta.

Nel primo caso, parliamo di soggetti quali ufficiali giudiziari o messi notificatori. Entrambi figure della pubblica amministrazione con particolari poteri di notifica. È necessario effettuare un corso specifico e ottenere la nomina presso l’ente competente. Dopo di ché si è abili per certificare l’avvenuta notifica di un provvedimento amministrativo.

Nel dettaglio, gli ufficiali giudiziari o i messi notificatori, possono eseguire la notifica solo in una zona territoriale ben precisa, al di fuori della quale si rende obbligatorio utilizzare il mezzo posta. La procedura prevede che questa azione venga effettuata presso il domicilio o residenza del destinatario, in alternativa direttamente presso gli uffici comunali nelle mani del destinatario.

La notifica dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore viene comprovata dalla relata di notifica, ovvero un documento firmato dalle parti che certifica l’avvenuta notifica.

Nel secondo caso, ovvero la notifica a mezzo posta, esiste una specifica disciplina prevista dalla LEGGE 20 novembre 1982, n. 890 in cui viene elencata tutta la procedura da effettuare. Gli elementi salienti sono:

- La notifica a mezzo posta può essere effettuata da parte dell’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore con la compilazione della relata di notifica in cui si certifica la consegna del documento all’ente postale, oppure può essere effettuata direttamente da parte dell’ufficio finanziario senza necessità di relata di notifica;

- La notifica a mezzo posta può essere effettuata presso Poste Italiane ma anche presso servizi postali privati a seguito del D.Lgs. 58/2011 e la L 124/2017 che ha reso aperto questo mercato;

- La notifica risulta correttamente eseguita nei casi in cui il destinatario ritira la busta, oppure nel caso in cui decorrano 10 giorni dall’avviso di notifica, ovvero quella comunicazione che avvisa di ritirare presso l’ufficio postale competente una busta in giacenza.

3. Quali sono i casi di notifica nulla: esempi pratici

Le premesse normativa sopra citate sono utili e fondamentali per comprendere quello che si andrà ad elencare qui di seguito. Infatti, appare ora chiaro che in caso di notifica nulla, non può essere fatto valere alcun diritto presso il destinatario del provvedimento amministrativo.

Quali sono, quindi, i casi in cui è possibile contestare un provvedimento amministrativo per notifica nulla?

Il caso più celebre, è brutto dirlo, ma è quello in cui l’amministrazione competente non possa esibire la prova della notifica, sia essa tramite relata di notifica oppure tramite ricevuta della raccomandata. Il caos in cui alcuni uffici della PA si ritrovano, rende abbastanza frequente questa possibilità.

Altra situazione, è quando la notifica viene effettuata ad una persona che non è competente dell’atto. Come anticipato, è nullo o annullabile il provvedimento amministrativo destinato a persona fisica giuridica inesistente oppure errata. Ma oltre a questo, ci sono casi in cui la notifica deve essere correttamente fatta a persona diversa dal destinatario.

Un caso esempio comune è quello di decesso: il documento deve essere intestato al deceduto se era lui il soggetto passivo negli anni di imposta accertati, ma per forza di cose il documento deve essere notificato ad un erede. Altro caso è quello di tutela o rappresentanza legale: il documento deve essere intestato al soggetto passivo d’imposta, ma la notifica deve essere effettuata presso colui che ha la tutela o rappresentanza legale di tale soggetto. Ancora, si può portare d’esempio le imprese in fase di liquidazione, in cui il documento deve essere intestato alla società ma notificato al liquidatore.

4. ATTENZIONE!

Se qualcun altro ritira la raccomandata presso il domicilio o residenza del destinatario, anche sottoscrivendo la ricevuta in maniera illeggibile, la notifica è valida! Per cui NON è possibile avanzare la nullità della notifica se il marito, madre o terza persona accetta un provvedimento amministrativo a noi destinato se notificato presso domicilio o residenza. Diversa è la notifica presso la casa comunale che deve avvenire solo ed esclusivamente nelle mani del destinatario.

Cosa controllare per assicurarti che la notifica sia valida?

Innanzitutto, devi conoscere la tua situazione giuridica per capire se sei il soggetto effettivamente destinatario del provvedimento amministrativo e hai le capacità giuridiche per riceverlo.

In secondo luogo, è più frequente il caso in cui si riceva un’ingiunzione di pagamento o una riscossione coattiva di atti che sosteniamo non aver mai ricevuto. Cosa fare?

1. Chiedere all’amministrazione competente l’atto di notifica, sia essa la relata oppure la cartolina di ritorno della raccomandata;

2. Controllare che i dati presenti sull’atto di notifica siano corretti in termini di destinatario (ovvero eri tu il destinatario) e di data di notifica;

3. In ultimo, in caso di compiuta giacenza, puoi controllare se è stato apposta la data corretta, ovvero 10 giorni dalla tentata consegna.

La tua miglior speranza è che non possano fornire prova della notifica, in tutti gli altri casi, c’è davvero poco margine di manovra.