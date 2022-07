È scaduto da poche settimane il termine per effettuare il pagamento dell'acconto dell'imposta IMU 2022, più precisamente il 16 giugno scorso.

Il pagamento di questa imposta è dovuto a tutti i proprietari d'immobili che sono definiti come “seconde case” e anche per tutti i proprietari d'immobili che appartengono a una categoria catastale specifica; per esempio, i proprietari d'immobili di lusso. Chi rientra in queste categorie è tenuto ad effettuare il pagamento dell'acconto.

Ma cosa succede in caso di ritrado, cioè se l'acconto va oltre la data di scadenza? Scopriamo assieme qual è la normativa che gestisce il pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta, le conseguenze di tipo amministrativo e come ravvedersi.

Acconto IMU in ritardo: cosa succede adesso?

Abbiamo già accennato che nel caso in cui vi sia un'omissione o un errato pagamento dell'imposta IMU il cittadino subisce una sanzione amministrativa. La sanzione in questione è pari al 30% dell'importo versato erroneamente o non versato per niente.

Al 30% appena citato vengono aggiunti anche i cosiddetti interessi di mora, che sono calcolati in base al tasso legale che cambia con l’avanzare del tempo.

Il MEF ha stabilito che per l'anno 2022 gli interessi di mora sono pari all'1,25%, come previsto nella circolare pubblicata il 13 dicembre 2021.

Il calcolo da effettuare per stabilire a quanto ammonta la sanzione nel caso di ritardo risulta essere il seguente:

il valore dell’importo dovuto X 1,25 X i giorni di maturazione degli interessi) / 36500.

Come effettuare il pagamento anche se in ritardo

Il pagamento dell'acconto dell'Imposta municipale unica può essere effettuato anche oltre il termine, ma questo come abbiamo visto può comportare ha delle sanzioni amministrative.

Per poter ultimare il pagamento usufruendo di alcuni particolari scontistiche sulle sanzioni possiamo ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso.

Questo strumento permette di ridurre la sanzione di una percentuale rispetto alle tempistiche entro la quale viene effettuato il pagamento.

Minore sarà il tempo intercorso tra la scadenza e il pagamento dell'imposta, maggiore sarà la scontistica applicata sulla sanzione.

Il ravvedimento operoso funziona, come abbiamo accennato, in base alle tempistiche che intercorrono tra pagamento e scadenza.

A seconda di queste vengono applicate delle scontistiche sulle sanzioni, questo procedimento può essere eseguito anche se parliamo del pagamento dell'Imposta municipale.

Nello specifico con il ravvedimento operoso funziona che:

se il pagamento avviene nei primi 14 giorni dalla scadenza la sanzione sarà ridotta di 1/10 più 0,1% per ogni giorno di ritardo;

se il pagamento arriva tra 15 e 30 giorni dalla scadenza la sanzione sarà ridotta di 1/10;

se il pagamento è effettuato tra 31 e 90 giorni dalla scadenza la sanzione sarà ridotta di 1/9;

se il pagamento è ultimato oltre il 91° giorno dalla scadenza la sanzione sarà ridotta di 1/8.

Per effettuare il pagamento con il ravvedimento operoso una delle condizioni principali è che tale pagamento venga effettuato spontaneamente, soprattutto non devono già essere stati inoltrati degli avvisi da parte di Agenzia delle Entrate.

Per poter procedere al saldo oltre la scadenza è necessario procurarsi il modello F 24, all'interno della quale si andrà a selezionare la casella specifica relativa al ravvedimento operoso, indicando successivamente l'importo complessivo di sanzioni che dovremo andare a pagare.

Il ravvedimento operoso è valido anche per IMU 2021

Il sistema del ravvedimento operoso può essere utilizzato anche relativamente all'IMU dello scorso anno, ovvero IMU 2021. La decisione è stata presa a seguito della conversione in legge del decreto fiscale 2020.

Il pagamento è reso possibile grazie all'introduzione del ravvedimento lungo, che consente di effettuare il pagamento anche dopo l'anno di scadenza. L'imposta per l’anno 2021 potrà essere quindi pagata anche se in ritardo di un anno, purché la violazione non sia già stata contestata dalle autorità dell'agenzia delle entrate.

Nel caso del ravvedimento lungo la sanzione pari:

ad 1/7 se il pagamento viene effettuato entro due anni di ritardo dalla scadenza;

ad 1/6 se il pagamento viene effettuato con oltre due anni di ritardo dalla scadenza.

Cosa succede a chi ha pagato in ritardo IMU 2021

Se non siamo riusciti a effettuare il pagamento dell'imposta IMU per l’anno 2021 entro i termini previsti, possiamo in correre in pesanti sanzioni amministrative.

Sappiamo infatti che con il ravvedimento operoso possiamo usufruire di una scontistica pari al 30% della sanzione, abbiamo anche visto che questa modalità può essere utilizzata per versare l'imposta relativa al 2021.

Quello che cambia però sono le scontistiche che vengono applicate; infatti, per quanto riguarda il ravvedimento lungo la sanzione che andremo a pagare sarà pari a 3,75% dell'importo; ovvero 1/8 del 30% della sanzione prevista.

In ogni caso risulta essere una grande agevolazione per tutti coloro che hanno dimenticato il pagamento dell’imposta per il 2021; è chiaro però che maggiore è la tempistica intercorsa con la scadenza minore sarà la possibilità di ricevere agevolazioni sulla sanzione prevista.