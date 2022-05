Agenzia delle Entrate, nuovi obblighi per gli esercenti al fine di aumentare l'efficacia della lotta all' evasione fiscale. Obbligatorio l'obbligo di comunicazione dei pagamenti elettronici. Ma non è la sola misura in un pacchetto ben più ampio. Una Agenzia delle Entrate inoltre che va verso una transazione digitale che rende di fatto l'ente di controllo più efficace nella lotta alle frodi, tutte le novità nell'articolo che segue.

Il Governo in questo 2022 sembra seriamente intenzionato a chiudere in un morsa il fenomeno dell'evasione fiscale, prossima l'approvazione della nuova misura che vedrà la comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate ogni singolo pagamento effettuato con carte di credito o bancomat.

Impossibile tenere nascosti le transazioni effettuate con metodi di pagamento elettronico, il Fisco dunque avrà un maggiore controllo rispetto a quanto già avviene oggi.

Questa misura che prevede la comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate di ogni singolo pagamento effettuato con bancomat o carta di credito non è l'unico punto presente all'interno di un pacchetto ben più ampio.

Con il 2022 la lotta all'evasione fiscale, portata avanti da sempre con misure più o meno efficaci nel 2022 sembra inasprirsi anche a causa delle direttive provenienti dall'Europa.

Proprio per questo si stanno valutando una serie di Decreti fiscali, anti evasione che verranno attuati con con il Pnrr.

Tutto lavora in modo sinergico affinchè per l'Agenzia delle Entrate non ci siano più segreti rispetto a come fanno girare i propri soldi i cittadini italiani.

Dalle multe che verranno imposte agli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici con il Pos, alla misura della comunicazione diretta delle singole transazione eseguite dai cittadini.

Il tutto per scoraggiare i soggetti che ad oggi continuano ad evadere le tasse.

Agenzia delle Entrate: scatta l'obbligo dell'invio dei pagamenti eseguiti con il Pos

Come cambieranno le cose nel 2022 in ambito fiscale?

Per capire l'entità della misura che prevede la comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate una volta effettuato un qualsiasi pagamento tramite Pos, basti pensare che fino a diversi anni fa ciò era previsto ai fini Iva, ma solo per operazioni di un certo volume e cioè pari o superiori ai 3.600 euro.

Tale obbligo era in essere per tutti i pagamenti effettuati con bancomat o carte di credito.

La comunicazione veniva effettuata direttamente dagli operatori finanziari che dovevano includere i seguenti dati:

anagrafica del cittadino che aveva effettuato l'acquisto;

l'importo dell'acquisto effettuato;

il codice fiscale dell'esercente presso il quale è avvenuta la transazione;

la data dell'operazione.

La misura però in essere per diverso tempo è stata cancellata nell'anno 2017 attraverso l'art.4 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 diventato poi legge n. 225 del 1° dicembre 2016.

Rispetto agli anni la misura torna in auge con il Governo Draghi, ma in maniera più severa e che veramente potrebbe scoraggiare i molti evasori fiscali.

Le modifiche rispetto alla vecchia legge prevedono:

la cancellazione di un volume di transato minimo, ogni pagamento verrà comunicato direttamente all'AdE;

non saranno gli operatori finanziari ad inviare i dati del pagamento, ma direttamente gli esercenti detentori del Pos.

Ora il dubbio c'è ancora riguardo un importo minimo di pagamento sotto il quale non sarà obbligatoria la comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate, questo però rappresenta solo un dettaglio rispetto ad una misura che probabilmente farà cadere ogni tipo di segreto per tutti i cittadini che per le loro spese useranno bancomat o carte di credito.

Da specificare come la direzione presa dal Governo era già stata delineata con il decreto fisco-lavoro votato positivamente dal parlamento nel dicembre 2021 che però prevede la comunicazione da parte dell'esercente dell'intero importo giornaliero avvenuto tramite Pos.

Con questa nuova misura si continua dunque sul sentiero precedentemente tracciato che come risultato ha l'invio di una mole ancor più dettagliata di informazioni all'Agenzia delle Entrate che sarà così messa in condizioni di poter effettuare un controllo più efficace nella ricerca di chi evade le tasse.

Agenzia delle Entrate: ora è più facile individuare chi commette errori dagli evasori fiscali

La misura oggetto dell'articolo che rappresenta un cambio di marcia netto verso la lotta all'evasione fiscale riguarda il nuovo obbligo da parte degli esercenti di comunicare oltre che le commissioni addebitate anche le singole operazioni giornaliere eseguite con metodi di pagamento elettronici.

Una misura, questa, che fa parte dell’analisi di rischio prevista nel Pnrr e che andrà a contrastare l’evasione fiscale, o almeno questo è l'obiettivo del Governo.

Oltre che a scoraggiare l'evasione fiscale una misura di questo tipo trova grande utilità anche nell'evidenziare un chiaro distinguo tra chi in dichiarazione dei redditi:

ha commesso degli errori involontari;

da chi

ha omesso volontariamente informazioni con il chiaro intento di evadere le tasse.

Anche perché sembra essere chiaro a tutti che chi vuole evadere difficilmente utilizza mezzi di pagamento elettronici.

Agenzia delle entrate: 100mila i controlli in arrivo nel 2022

Governo ed Agenzia delle Entrate pronti a stingere in una morsa gli evasori fiscali, 100.000 i controlli pianificati dall'ente di controllo con l'obiettivo di recuperare parte dei 10 miliardi circa di reddito sommerso.

Ad il illuminare il sentiero verso quest'obiettivo c'è il PNRR il piano dell’Amministrazione finanziaria va dal 2022 al 2024, e l’elemento che accomuna tutte le misure previste è la digitalizzazione.

Misure che includono anche l'invio di una serie di lettere che avvisano il contribuente della possibilità di regolarizzare la posizione con il Fisco in modo spontaneo.

L'invio di tali lettere sarà gestito da un algoritmo che deciderà a chi inviarle una volta riscontrata l'anomalia.

E' chiaro che sotto la lente di ingrandimento del Fisco ci saranno Partite Iva, società ed imprese.

Nel paragrafo successivo vedremo strategie e strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate al fine di raggiungere tali obiettivi.

Agenzia delle Entrate: si va verso una transazione digitale, Fisco più efficace e nuove assunzioni

Il punto sul quale sta spingendo l'Agenzia delle Entrate per contrastare le frodi fiscale è sicuramente quello dell'appropriazione indebita del credito d'imposta, negli ultimi anni aumentata esponenzialmente a causa dei bonus edilizi, con il Governo che ha provato ad arginare il fenomeno con gli emendamenti inseriti all'interno del Decreto Sostegni-Ter.

Decreto antifrode che se da una parte ha favorito il lavoro dell' AdE dall'altra ha scontentato e non poco cittadini ed imprese rispetto al fatto che ad oggi ottenere la cessione del credito per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai vari bonus edilizi risulta difficilissimo.

Numerosi ad oggi i cantieri bloccati, si invoca dunque un decreto correttivo riguardo la cessione del credito.

Altri strumenti innovativi in mano all'Agenzia delle Entrate che renderà la vita degli evasori fiscali sempre più difficile sono:

la fatturazione elettronica, resa obbligatoria per molte categorie;

la cooperazione con gli altri Paesi per le operazioni transnazionali;

il miglioramento, la maggiore efficienza di software sviluppati sia in Italia che in Europa.

Insomma una vera e propria transazione digitale che favorirà anche un ricambio generazionale e nuovi posti di lavoro.

I dati a nostra disposizione infatti ci dicono che con quota 100 sono state 2 mila le uscite legati ai pensionamenti, rispetto a 4 mila nuove assunzioni attraverso concorsi pubblici, divise in questo modo:

5.091 funzionari;

560 assistenti tecnici e informatici;

160 dirigenti.

Insomma nel futuro prossimo vedremo di sicuro un Fisco rinforzato con nuove risorse e strumenti che non potranno che fare la differenza nel combattere l'evasione fiscale.