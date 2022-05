Con il recente aggiornamento ISTAT dei dati sui codici Ateco, arrivano nuove istruzioni dall'Agenzia delle Entrate per la verifica dei codici in base alla classificazione attiva dal primo giorno di aprile. Va ricordato che questi codici hanno la funziona di individuare correttamente la tipologia di settore in cui lavora una Partita IVA. Alcuni codici sono stati eliminati, altri sostituiti, con le recenti modifiche. Ecco come comportarsi e cosa controllare se si lavora con Partita IVA.

Recentemente i codici Ateco sono stati revisionati in base agli ultimi aggiornamenti ISTAT relativi al 2022. La classificazione con le recenti modifiche è disponibile da gennaio 2022, tuttavia è resa operativa dal primo giorno di aprile dell'anno in corso, in base alle modifiche pubblicate già a dicembre.

Le modifiche sono state approvate dalla Commissione Europea, e comportano l'eliminazione e la sostituzione di alcuni codici, come riporta Lavoripubblici.it:

"Le modifiche apportate, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco (cui partecipano diversi interlocutori istituzionali tra cui l‘Agenzia delle entrate), e successivamente approvate dalla Commissione europea, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività."

Ricordiamo che i codici Ateco sono indispensabili per poter lavorare con autonomia o organizzando il lavoro come imprese. Ogni Partita IVA infatti deve essere dotata di uno o più codici Ateco che individuano il settore specifico in cui si svolge una professione autonoma, oppure una attività di impresa.

Il codice Ateco va scelto all'apertura dell'attività indipendentemente dal regime fiscale a cui si aderisce, che può essere ordinario, semplificato oppure forfettario. Il codice infatti fa unicamente riferimento al tipo di attività svolta dal soggetto, che può essere un libero professionista o una impresa.

Secondo le ultime novità, le modifiche introdotte dall'ISTAT, e comunicate dall'Agenzia delle Entrate, riguardano 11 classificazioni sul totale di 21. Si tratta di modifiche che comportano l'eliminazione di alcuni codici con la relativa sostituzione, che interessano alcuni specifici ambiti, modifiche e istituzioni di nuovi codici Ateco. Tutti i dettagli, e le relative informazioni comunicate dall'Agenzia delle Entrate, nell'articolo.

Codici Ateco: la classificazione delle attività

I codici Ateco permettono la classificazione delle attività, in particolare in riferimento alle professioni autonome e alle attività imprenditoriali. Quando si avvia una nuova attività è indispensabile aprire una Partita IVA e scegliere un codice, o più codici Ateco che individuano il settore specifico in cui si lavora.

Ogni settore lavorativo presenta specifici codici Ateco, e la nomenclatura è riferita a tutte le attività economiche. In mancanza di un codice specifico, è possibile sceglierne uno generico dedicato ad altre attività. Questa classificazione è stata adottata dall'ISTAT, e attualmente si utilizza la versione 2007 con opportune modifiche successive, tra cui l'ultima effettuata al termine del 2021.

La classificazione può essere modificata periodicamente, dall'ISTAT in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, in base all'evoluzione di alcune professioni, l'ammissione di nuove attività, la modifica delle caratteristiche delle stesse a livello nazionale.

I codici Ateco sono composti da una serie di lettere e numeri che vanno ad individuare la macro area in cui si svolge l'attività specifica, la sotto categoria, indicata come "Classe" e la categoria più specifica.

Per fare un esempio, se prendiamo in considerazione il settore della sanità e dell'assistenza sanitaria, si parte con il numero "86", e a seguire si aggiunge un ulteriore numero in base alla categoria specifica (in questo caso può essere "servizi ospedalieri", "servizi degli studi medici e odontoiatrici", "altri servizi di assistenza sanitaria").

Poniamo in considerazione che l'attività specifica rientri nel codice 86.2, ovvero "servizi degli studi medici e odontoiatrici". Questa categoria ancora si divide in altre categorie, che a loro volta si suddividono in altre categorie. Una volta determinato il settore specifico in cui ci si muove, vanno individuate anche le micro aree di riferimento per stabilire il codice Ateco.

Per esempio, prendendo in considerazione l'attività svolta da uno studio odontoiatrico, il codice Ateco di riferimento è 86.23.00. La stessa attività di impresa, o lo stesso libero professionista, possono utilizzare anche diversi codici Ateco per la stessa Partita IVA, e aggiungerne anche successivamente all'apertura, se è necessario. Per svolgere qualunque attività tuttavia il codice va dichiarato.

Nuova classificazione codici Ateco 2022

Sulle modifiche apportate dall'ISTAT sui nuovi codici Ateco, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato le recenti disposizioni. Come anticipato, le modifiche vanno in diverse direzioni:

Eliminazione di alcuni codici Ateco e sostituzione con nuovi codici;





Introduzione di nuovi codici Ateco per attività specifiche;





Modifica della descrizione o delle caratteristiche di alcuni codici Ateco.

La variazione dei codici ha impatto anche sulla gestione fiscale delle attività di impresa o sulle professioni autonome, in quanto la Partita IVA è strettamente collegata a questi codici, per cui la stessa Agenzia delle Entrate, con la risuluzione 20/E del 4 maggio 2022, spiega che i soggetti interessati dai cambiamenti devono utilizzare i nuovi codici in tutti i documenti inviati ufficialmente all'Agenzia delle Entrate.

Molti di questi codici Ateco soggetti a modifica possono essere inseriti nei documenti che coinvolgono da vicino gli obblighi fiscali dei contribuenti, ovvero il versamento delle imposte sui redditi derivati dal lavoro o dall'attività di impresa. Per esempio tra gli obblighi ritroviamo la presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite Modello Redditi Persone Fisiche, rivolto a tutti i soggetti che lavorano con Partita IVA.

L'Agenzia delle Entrate quindi sottolinea l'importanza di aggiornare questi codici Ateco, ovvero quelli che sono stati modificati, in tutti i documenti ufficiali in cui è necessario inserire questa informazione, per non incorrere in errori e invalidare gli stessi documenti. Come riporta Ipsoa.it, sono parecchie le modifiche introdotte per quest'anno dall'ISTAT in accordo con l'Agenzia delle Entrate:

"In particolare, gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione."

Ad essere interessati alle modifiche sono per esempio: la Sezione A - Divisione 01, la Sezione C - Classe 10.89, Classe 16.23, Classe 24.33, Classe 27.40 e così via, in base all'elenco pubblicato nella comunicazione ufficiale, di cui inseriamo qui il link per la consultazione.

Come verificare i codici Ateco con l'Agenzia delle Entrate

Nel dubbio, è possibile per i contribuenti verificare se il proprio codice, o i propri codici Ateco, sono stati sottoposti ad una variazione di qualche tipo, in modo da rimanere al passo con l'aggiornamento ISTAT. Per i cittadini è possibile accedere direttamente al portale online dell'Agenzia delle Entrate usando una credenziale digitale di accesso, come lo SPID.

Risulta anche possibile accedere al portale tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Tramite questi accessi è possibile visionare il proprio cassetto fiscale, e accedere all'area "dati anagrafici" e successivamente "altre attività" per poter effettuare una verifica del proprio codice Ateco.

Gli operatori possono così verificare se il proprio codice Ateco è stato modificato, e gli operatori coinvolti nell'aggiornamento devono provvedere alla variazione in tutti i documenti ufficiali utilizzati e inviati all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione apposita spiega anche cosa fare in caso di variazione dei dati sul proprio codice Ateco, o sui codici Ateco utilizzati per la specifica attività. Nel dettaglio, è necessario:

effettuare una dichiarazione , se si è iscritti al Registro delle Imprese, tramite ComUnica;





, se si è iscritti al Registro delle Imprese, tramite ComUnica; effettuare una comunicazione, se non si è iscritti al Registro delle Imprese, tramite uno dei modelli che si possono trovare sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

A proposito di questi modelli, vengono indicati il modello AA7/10 per le società, enti e associazioni, il modello AA9/12 per lavoratori autonomi, imprese individuali, artisti e professionisti, il modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni. Le comunicazioni in ogni caso non sono obbligatorie, anche se è possibile effettuarle.

Le principali modifiche dei codici Ateco 2022

Andando ad approfondire quali sono le principali modifiche per i codici Ateco 2022, troviamo l'introduzione del codice 24.33.03 per l'attività di presagomatura dell'acciaio per cemento armato, e alcune importanti modifiche apportate alla classe 74.90 della sezione M, che contiene molte attività differenti, sotto al cappello di "Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca".

Per questa categoria vengono creati i due nuovi codici Ateco 74.90.13 e 74.90.14, riferiti all'attività di consulenza di periti agrari e di altri economisti specializzati nell'agricoltura. Viene anche creato il nuovo codice 74.90.3 per la consulenza ambientale e in ambito energetico.

Vengono introdotti due nuovi codici Ateco sulla Sezione C classe 16.23, per la fabbricazione di stand e altre strutture per eventi e fiere, prevalentemente in legno (16.23.21) e per la fabbricazione in legno di altri elementi per l'edilizia (16.23.22).

Anche la sezione M, Classe 71.20, ha un nuovo ingresso: "revisione periodica a norma di legge dell'idoneità di circolazione degli autoveicoli e motoveicoli" (71.20.23). Si tratta di un nuovo codice Ateco dedicato ai centri di revisione dei mezzi.

Un particolare nuovo codice nel 2022 viene introdotto per i condomini, il 97.00.02 che ha comportato una revisione della classificazione per questo particolare ambito. Vengono differenziati i codici Ateco in base a:

97.00: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. Da questa categoria sono esclusi i servizi di preparazione dei pasti, giardinaggio e altre attività da parte di fornitori indipendenti, e l'attività di amministrazione dei condomini;





97.00.01: come visto sopra, ma ad esclusione dei condomini;





97.00.02: attività di condomini, escluse le attività degli amministratori di condomini.

Per i condomini la comunicazione della variazione dei codici non è obbligatoria, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, come non lo è per altri soggetti, anche se si possono utilizzare i modelli appositi forniti dall'Agenzia.