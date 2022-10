Il superbonus è uno dei sostegni per l'edilizia più richiesti, e su cui si concentra maggiormente il fisco quando deve effettuare degli accertamenti. Tuttavia va evidenziato che ci sono precisi limiti temporali per l'Agenzia delle Entrate per effettuare questi controlli, per verificare che chi ha ricevuto il credito può effettivamente beneficiarne. Vediamo quali sono.

Lo stato negli ultimi anni ha proposto diveri bonus per l'edilizia, alcuni più vantaggiosi di altri, per incentivare i cittadini a svolgere lavori di ristrutturazione di casa. Se anche tu hai richiesto l'accesso a uno di questi sostegni, questo articolo potrebbe fare al caso tuo.

In particolare, il superbonus 110% è uno dei sostegni più vantaggiosi, che garantisce l'accesso ad un credito che copre le spese per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'immobile. Chi ha richiesto questo sostegno tuttavia potrebbe essere sottoposto a controlli mirati da parte del fisco, ovvero dall'Agenzia delle Entrate.

Il motivo è semplice: per poter ricevere il credito erogato per i lavori, è necessario rispettare tutta una serie di requisiti e adempimenti, e presentare diversi documenti e fatture di spesa, in caso contrario non è possibile accedervi. Dato che negli scorsi mesi si sono moltiplicati gli episodi di atti illeciti compiuti per accedere a questo credito vantaggioso, il fisco ora può effettuare controlli per la veridicità di tutte le informazioni presentate.

Tuttavia, ci sono precise tempisctiche entro le quali l'Agenzia delle Entrate può agire: vediamo in questo articolo quali sono e cosa sapere per non rischiare sanzioni o la restituzione del credito ricevuto.

Accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus

Il superbonus, ma anche altri sostegni fiscali per l'edilizia, come il bonus facciate, il bonus verde, oppure il bonus ristrutturazioni ordinario, possono essere oggetto di controlli da parte del fisco. In particolare, chi riceve questi sostegni procedendo con la dichiarazione dei redditi, può essere sottoposto ad accertamenti per confermare la correttezza di tutti i documenti presentati.

Si tratta prevalentemente di controlli che vengono svolti sui documenti, ovvero su ciò che è stato dichiarato in merito ai lavori, sulle fatture di spesa, e su eventuali asseverazioni e visti di conformità. Sono più rari, in questa fase, i controlli di carattere prettamente urbanistico.

In questi casi i controlli vengono quindi effettuati sulla documentazione che il soggetto ha presentato, e sui limiti di spesa previsti per accedere allo specifico sostegno. A questo proposito, si consiglia di conservare con cura, anche per diversi anni, tutta la documentazione di cui si dispone, e che è stata presentata per accedere al bonus.

Conservare la documentazione è anche la soluzione migliore per poter dimostrare, di fronte agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, di aver rispettato tutti gli adempimenti e le procedure obbligatorie per l'accesso al superbonus e a sostegni similari.

Accertamenti sul superbonus: su quali documenti avvengono

Risulta importante conoscere quali sono i documenti del superbonus su cui il fisco può maggiormente concetrarsi per effettuare controlli, ovvero quali sono quelli da conservare e mostrare eventualmente al fisco in caso di accertamenti. Principalmente, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla verifica di:

fatture e ricevute che riguardano le spese sostenute per i lavori;





bonifici bancari che riguardano le spese sostenute per i lavori;





eventuali dichiarazioni e autorizzazioni ai lavori dell'effettivo proprietario dell'immobile;





eventuali autorizzazioni per lavori effettuati su condomini nelle parti comuni;





asseverazione tecnica ENEA per il miglioramento energetico, o per il miglioramento sismico.

Come si può facilmente dedurre da questo elenco, va ricordato che le spese sostenute per i lavori devono essere tracciabili, ovvero il beneficiario deve aver pagato tramite metodi elettronici. Sono quindi esclusi del tutto i contanti per sostenere i costi per i lavori, che non possono essere tracciati in alcun modo.

Quanto tempo ha l'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sul superbonus

Un aspetto importante riguarda il tempo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli sul superbonus e su altri sostegni similari. Il fisco può provvedere ai controlli anche diversi anni dopo che è stato richiesto l'accesso alle misure.

Nel caso in cui il beneficiario abbia scelto la detrazione con dichiarazione dei redditi, ovvero di ricevere il credito in un periodo di diversi anni, l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino a 13 anni per effettuare gli accertamenti: si consiglia quindi di conservare tutta la documentazione almeno per questo periodo di tempo.

Per ciò che riguarda invece il meccanismo della cessione del credito, i tempi per i controlli sono ridotti ad 8 anni dal momento in cui il beneficiario agisce. In questo caso è necessario per il beneficiario del superbonus conservare l'asseverazione tecnica e anche il visto di conformità.

Va ricordato che in caso di illecito, il beneficiario può vedersi applicare una sanzione in denaro, e il fisco può richiedergli anche la restituzione del credito. Nel caso di cessione del credito e di atti illeciti gravi, ad essere responsabili in solido sono sia i beneficiari diretti del bonus, sia coloro che acquistano il credito.