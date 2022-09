I requisiti per accedere al reddito di cittadinanza sono sottoposti a numerosi accertamenti, molti dei quali vengono effettuati dall'Agenzia delle Entrate. Ecco in quali casi si effettuano i controlli.

Il reddito di cittadinanza è un iniziativa attiva nel nostro paese da ormai diversi anni; per la quale vengono fatti dei periodici cambiamenti.

L’ultima novità che riguarda l’iniziativa riguarda il meccanismo dei controlli, che vengono effettuati su tutti i suoi percettori.

Questi controlli vengono effettuati direttamente da Agenzia delle Entrate, la quale è responsabile della regolarità nell’erogazione degli assegni.

Il quadro generale dei controlli che possono essere effettuati sul reddito di cittadinanza viene fornito da INPS, che suddivide tali controlli tra quelli eseguiti da ACI, fino a quelli che vengono effettuati dagli stessi comuni.

Nel corso dell’articolo vedremo nello specifico come funzionano i controlli e la banca dati di Agenzia delle Entrate. Assieme a questo scopriremo anche in quali casi si può perdere il beneficio del reddito.

Le banche dati usate per i controlli

Quasi ormai un anno fa, nello specifico il 5 novembre 2021, INPS ha pubblicato un comunicato stampa all’interno della quale spiega come funzionano le banche dati per il controllo dell’erogazione degli assegni del reddito di cittadinanza.

Questo comunicato è stato proclamato a seguito di numerosi malcontenti rispetto all’inefficacia del metodo attuato per distribuire e controllare i redditi.

All’interno del comunicato INPS riepiloga tutti i controlli e le procedure che vengono effettuate per stabilire se un cittadino possiede tutti i requisiti adatti.

Tutte le operazioni coinvolgono diversi organi, tra cui Agenzia delle Entrate, i comuni di residenza ed anche l’Automobile club Italia (ACI).

Nello specifico i comuni di residenza controllano i requisiti anagrafici, tra cui la cittadinanza e la residenza, i quali sono requisiti fondamentali per percepire il reddito.

Un secondo step è quello relativo ai requisiti patrimoniali, che equivalgono ad una soglia nel patrimonio di immobili che non deve essere superata.

Qui abbiamo una collaborazione tra INPS ed ACI, i primi controllano i dati tramite le autocertificazioni ISEE, mentre i secondi in base agli autoveicoli posseduti.

In questo caso sarà ACI ad occuparsi dei controlli e a verificare che i nuclei famigliari che richiedono il reddito rispettino tutte le caratteristiche richieste, in base anche alla cilindrata dei propri veicoli o autoveicoli.

Come funziona la banca dati di Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate ha un ruolo molto importante nei controlli che vengono effettuati sui cittadini per stabilire se presentano tutti i requisiti richiesti.

I controlli preventivi comprendono la verifica di tutti i requisiti reddituali i quali vengono effettuati da INPS basandosi su dei dati che sono autocertificati e successivamente validati da Agenzia delle Entrate.

Il controlli possono essere effettuati perché Agenzia delle Entrate possiede una banca dati all’interno della quale vengono conservati tutti i dati che possono essere estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi.

In questo modo INPS andrà, attraverso un sistema incrociato, a verificare tutti gli ISEE dei cittadini che effettuano la richiesta per il reddito.

Avere un reddito sotto una certa cifra è il primo requisito fondamentale da verificare, dopo la cittadinanza e la residenza. Nello specifico il limite previsto dalla norma è pari a 9.360 euro di ISEE per nucleo famigliare.

Quando si rischia di perdere il beneficio

Il reddito di cittadinanza viene erogato solo ai nuclei famigliari che possiedono tutti i requisiti richiesti, questi requisiti devono rimanere tali per tutta la durata del reddito altrimenti si perde il diritto a ricevere gli assegni mensili.

Per questo motivo INPS ha creato un metodo per controllare non solo l’accesso al reddito ma anche il mantenimento dei requisiti nel tempo.

Viene messo in atto un sistema di sorveglianza che coinvolge diverse procedure che vanno ad identificare tutti coloro i quali requisiti non sono più validi.

Allo stesso modo con questo metodo possono essere riconosciuti anche i soggetti che in realtà non hanno mai posseduto i requisiti giusti.

I controlli funzionano in quanto viene utilizzato un sistema incrociato, che va a coinvolgere diverse banche dati, di tutte le agenzie coinvolte.

In questo modo è più semplice e veloce individuare coloro che trasgrediscono alle norme imposte.

In quel caso l’erogazione viene immediatamente bloccata e i nuclei famigliari in questione non percepiranno mai più l’assegno.

I requisiti per avere il reddito

Rivediamo velocemente quali sono tutti i requisiti che vengono controllati dalle varie agenzie e che servono per poter ottenere il reddito di cittadinanza.

Come abbiamo visto le prime due caratteristiche sono che il cittadino deve essere con cittadinanza italiana o residente in Italia ma con corretto e valido permesso di soggiorno lungo. Ovvero deve aver avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni senza interruzioni.

Il secondo requisiti riguarda il reddito, bisogna infatti possedere un ISEE complessivo di tutto il nucleo famigliare non superiore ai 9.360 euro.

Anche il patrimonio immobiliare viene conteggiato, bisogna infatti possedere un patrimonio non superiore ai 30.000 euro.

Inoltre, per percepire il reddito di cittadinanza, bisogna essere in regola con la legge e non aver commesso certe tipologie di reato.

Infine, vengono controllati gli autoveicoli e motoveicoli di proprietà, le quali cilindrate devono rispettare determinate caratteristiche.