Airbnb e il prelievo automatico delle tasse: come funziona la nuova normativa fiscale

Dal 2023, Airbnb si è adeguata alle modifiche significative introdotte dalla nuova Legge di Bilancio per il 2024, che vede diverse disposizioni cambiare circa la gestione fiscale delle locazioni brevi, un cambiamento rilevante che si ripercuote anche sugli host che affittano mediante la nota piattaforma.

Chi affitta su Airbnb paga le tasse: ecco come cambiano

Airbnb ha iniziato a dare la possibilità di trattenere un'imposta del 21% sotto forma di cedolare secca sui guadagni degli host non professionali. Questa mossa segue la normativa italiana che richiede la ritenuta fiscale per locazioni inferiori a 30 giorni. La legislazione mira a semplificare le obbligazioni fiscali per gli host occasionali, riducendo la complessità del calcolo delle tasse dovute.

Inoltre, la cedolare secca offre il vantaggio di una tassazione fissa, facilitando la gestione finanziaria per gli host. Tuttavia, gli host con più di una proprietà affittata tramite Airbnb vedranno l'aliquota salire al 26%. Questo incremento si applica dal secondo immobile in poi, sottolineando l'importanza per gli host di considerare attentamente la loro situazione immobiliare e le relative implicazioni fiscali.

È fondamentale per gli host comprendere le nuove regole e adattarsi di conseguenza, valutando l'impatto di queste modifiche sulle loro entrate e pianificando di conseguenza. La chiarezza e la consapevolezza delle nuove disposizioni fiscali sono essenziali per garantire che gli host rimangano in conformità con le leggi italiane e ottimizzino la loro situazione fiscale.

Come funzionano le tasse di Airbnb dal 2024

Airbnb offre agli host la possibilità di scegliere se applicare la ritenuta del 21% attraverso la piattaforma. Questa opzione permette agli host di delegare a Airbnb il calcolo e il versamento dell'imposta, semplificando la gestione fiscale. Gli host professionali, invece, possono optare per un regime fiscale diverso, adeguato alle loro esigenze commerciali e in linea con la loro attività imprenditoriale.

La decisione su quale regime adottare deve essere presa entro il 14 gennaio di ogni anno. In assenza di una scelta esplicita, Airbnb applicherà automaticamente la ritenuta del 21%, assicurando la conformità fiscale degli host. Gli host devono quindi ponderare attentamente le loro opzioni e, se necessario, consultare un esperto fiscale per prendere una decisione informata che migliori la loro situazione finanziaria e fiscale.

Il contesto di questa decisione di Airbnb risiede in una serie di battaglie legali e accordi con l'Agenzia delle Entrate. Tra il 2017 e il 2021, Airbnb ha affrontato sfide legali significative, culminate in un accordo per il pagamento di 576 milioni di euro in tasse arretrate. Questi eventi hanno influenzato la strategia fiscale di Airbnb e hanno avuto ripercussioni sulle pratiche degli host.

Come si dichiarano i redditi Airbnb da adesso in poi

Il 2023 segna un punto di svolta per le locazioni brevi, con nuove direttive europee che mirano a una maggiore trasparenza. Piattaforme come Airbnb dovranno fornire dati dettagliati sugli affitti turistici, aumentando la responsabilità fiscale e urbanistica. Gli host dovranno anche rispettare i limiti giornalieri imposti dalle autorità locali.

L'Italia sta avanzando nell'attuazione di queste normative con l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice, rilasciato dal Ministero del Turismo, sarà essenziale per gli host privati e imprenditoriali per garantire la conformità e la sicurezza degli immobili locati.

L'adeguamento di Airbnb alle normative fiscali italiane rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione delle locazioni brevi. Gli host devono essere consapevoli di queste modifiche per gestire efficacemente le loro proprietà e assicurarsi di rimanere in regola con le leggi fiscali. Queste novità, seppur impegnative, possono portare a un mercato più trasparente e regolamentato.