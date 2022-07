Il pagamento del bollo auto può essere effettuato in modalità semplice e veloce attraverso l'app IO, vediamo come funziona e la procedura da seguire.

L’app IO è un applicazione ideata per effettuare comodamente sul proprio smartphone tutti i pagamenti che riguardano la Pubblica Amministrazione, ma non solo.

Questa applicazione ha anche tante funzionalità diverse, una delle quali riguarda il pagamento del proprio bollo auto.

È infatti possibile pagarlo direttamente attraverso l’app IO, con il proprio smartphone, rispetto alla vettura della quale si è proprietari.

La procedura rende il pagamento del bollo molto più semplice e veloce, senza dover accedere al sito di ACI.

Ma come funziona il pagamento attraverso l’applicazione della pubblica amministrazione? Scopriamolo assieme nel corso dell’articolo seguente.

Come funziona l’app dedicata alla Pubblica Amministrazione

L’applicazione è stata creata direttamente dalla Pubblica Amministrazione italiana e fornisce la possibilità di accedere a diversi servizi online.

Grazie a questa si possono effettuare quasi tutte le operazioni che riguardano la sfera amministrativa, senza dover recarsi presso uffici locali.

Come abbiamo già accennato con l’app IO si possono effettuare molti pagamenti, tra i quali proprio quello relativo al bollo auto della propria vettura.

Quali sono i servizi offerti dall’app IO

All’interno della app possiamo eseguire diverse operazioni che riguardano nello specifico il nostro veicolo, questo grazie alla collaborazione con ACI.

Tramite l’applicazione si può:

recuperare i propri certificati relativi alla proprietà del veicolo;

pagare il bollo auto e ricevere anche un promemoria per effettuare correttamente il suo pagamento nelle tempistiche previste;

avere direttamente sul proprio smartphone il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati.

Tutte queste funzioni sono rese possibili dal fatto che per accedere all’app bisogna essere in possesso di SPID o CIE, questi documenti contengono al proprio interno tutti i nostri data anagrafici, così da rendere più semplici il recupero delle informazioni relative al nostro veicolo.

Se non fossimo in possesso di SPID o CIE possiamo attivare il primo servizio tranquillamente tramite Poste Italiane, che ad oggi risulta essere il provider più usato per la creazione dello SPID.

Con Poste possiamo creare velocemente, nel giro di pochissimi giorni, e con una spesa praticamente nulla il nostro SPID, essendo in grado di usarlo immediatamente anche per effettuare il pagamento delle imposte.

Ricordiamo anche che tramite l’app IO è possibile effettuare il pagamento del bollo, e risalire ai dati di immatricolazione e certificazione, solo di un veicolo che è a noi intestato.

In che modo si può effettuare il pagamento del bollo auto

Per poter effettuare il pagamento della tassa automobilistica del proprio veicolo con l’app IO bisogna innanzitutto accedere attraverso il proprio smartphone.

Per effettuare il login bisogna essere in possesso delle credenziali di SPID o della propria Carta d’Identità Elettronica.

Essendo l’applicazione in collaborazione con ACI non servirà inserire nessun altro dato per procedere al pagamento, se non quelli relativi al metodo di pagamento che si vuole effettuare.

Questo perché i propri dati anagrafici vengono estratti dallo SPID o dalla carta d’identità, mentre quelli del proprio veicolo vengono direttamente dagli archivi di ACI, che contengono tutte le informazioni necessarie.

L’applicazione IO consente anche l’inoltro di un promemoria, che viene inviato direttamente sullo smartphone circa quindici giorni prima della scadenza del pagamento del bollo.

Così facendo il pagamento oltre ad avvenire secondo le tempistiche corrette, e quindi senza incorrere in ulteriori sanzioni, sarà anche rapido e sicuro.

La procedura per effettuare il pagamento del bollo auto

Per effettuare il pagamento dobbiamo seguire una procedura molto semplice e guidata, questo perché l’applicazione è strutturata in modo tale da poter essere comprensibile a tutti.

Il pagamento vero e proprio avviene nel secondo modo:

bisogna innanzitutto scaricare l’app IO sul proprio smartphone, da App Store se possediamo un dispositivo Apple, oppure dai Google Play Store;

successivamente bisogna effettuare il login con le proprie credenziali;

una volta entrati nell’app bisogna accedere alla sezione “servizi” e cliccare poi su “nazionali”;

nella sezione aperta troveremo poi quella relativa al bollo auto, dove possiamo decidere di attivare la notifica di scadenza del pagamento;

a questo punto possiamo selezionare il metodo di pagamento nella sezione “pagamenti”;

infine effettueremo il versamento rispetto alla cifra richiesta.

I benefici di pagare il bollo auto con l’app IO

Il servizio offerto dall’applicazione della Pubblica Amministrazione consente di effettuare il pagamento di diverse imposte o tributi molto facilmente, evitando lunghe code e perdite di tempo presso gli uffici pubblici.

L’applicazione è stata strutturata per risultare il più comprensibile ed intuitiva possibile, così da poter essere utilizzata anche dai meno esperti nella tecnologia.

Questa soluzione telematica permette di risparmiare molto tempo ed anche molta fatica rispetto ai metodi tradizionali.

Un altro vantaggio che offre l’app consiste nella notifica dei pagamenti, questa funzione garantisce la possibilità di ricordare i pagamenti che bisogna effettuare per tempo, senza rischiare di dover pagare delle multe in futuro.

Esiste anche un ultimo vantaggio del pagamento del bollo attraverso l'app IO, e riguarda il metodo di pagamento; con l’applicazione si può selezionare un metodo di pagamento elettronico e sicuro, che si paga su applicazione apposite.

Il pagamento accettato sull’applicazione comprende anche il servizio di Satispay e PayPal.