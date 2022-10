Molte volte nelle famiglie divorziate uno dei due coniugi è tenuto a versare gli assegni di mantenimento, soprattutto quando ci sono dei figli a carico.

Si tratta di una pratica molto comune che avviene nei casi di separazione, divorzio oppure anche di scioglimento di un'unione civile.

La legge italiana prevede delle tutele ed anche delle regolamentazioni sia per coloro che versano l'assegno sia per coloro che invece lo ricevono. Difatti l’assegno di mantenimento può essere erogato sia per i figli a carico che per l'ex coniuge.

Essendo una spesa che viene periodicamente effettuata esistono anche delle agevolazioni fiscali alla quale poter accedere.

Infatti, l'assegno di mantenimento può essere detratto in corso di dichiarazione dei redditi ma non solo, esistono anche delle deduzioni ti interessano sia chi versa l'assegno che chi lo riceve.

Vediamo assieme nel corso dell'articolo tutti i dettagli che riguardano le deduzioni e detrazioni fiscali previsti dalla legge italiana per gli assegni di mantenimento.

Quali detrazioni fiscali sono previste

Come abbiamo già precedentemente accennato esistono delle deduzioni ed anche delle detrazioni fiscali che la legge italiana prevede, per tutte le tasse che vengono versate rispetto alle spese sostenute per la propria separazione o il proprio divorzio.

Le due agevolazioni previste si differenziano in:

detrazioni fiscali, che vengono previste per gli assegni di mantenimento versati per i figli a carico;

deduzioni, che sono invece previste per gli assegni di mantenimento versati a favore dell’ex coniuge.

Questa differenziazione è importante in quanto sono previste delle agevolazioni differenti a seconda della tipologia di assegno versato.

In che modo si può dedurre l’assegno di mantenimento

Se la condizione nella quale ci troviamo implica il fatto di dover versare un assegno di mantenimento al nostro ex coniuge, è importante sapere che possiamo usufruire di alcune agevolazioni.

Nel caso in cui il giudice abbia deciso che ci spetta versare un assegno mensile al nostro ex coniuge abbiamo la possibilità di dedurre l'intero importo dal nostro reddito imponibile.

Esiste anche la possibilità in cui il giudice stesso abbia deciso di introdurre un adeguamento dell'importo dell’assegno, in questo caso la somma deducibile dal nostro reddito imponibile si adeguerà di conseguenza.

L'unica eccezione che riguarda gli assegni di mantenimento per l'ex coniuge riguarda i versamenti una tantum; facciamo riferimento alle situazioni in cui viene richiesto un unico versamento a seguito della separazione e non con cadenza mensile, in questi casi la spesa non può essere dedotta.

Per beneficiare di tutte queste deduzioni è comunque importante ricordarsi di inserire i corrette importi all'interno della propria dichiarazione presentata con il modello 730.

Assegno di mantenimento per i figli a carico, come funziona

Parlando invece dell’assegno di mantenimento versato per i figli a carico la situazione è decisamente differente.

Di per sé l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico non prevede ne deduzioni ne detrazioni, in quanto la legge italiana prevede già una detrazione specifica per tutti i figli a carico.

Nello specifico la detrazione per i propri figli a carico si differenzia a seconda:

dell’età dei propri figli, più nel dettaglio se sono minori o meno;

se i propri figli soffrono di qualche disabilità

se il reddito complessivo del genitore prevede già delle detrazioni.

Se ci troviamo in una situazione più complessa ovvero il caso in cui dobbiamo versare un assegno sia a favore del nostro ex coniuge che dei figli a carico, dobbiamo farsi che gli importi siano perfettamente distinti.

Nello specifico siccome gli assegni indirizzati ai figli non sono deducibili dal reddito imponibile è opportuno che la somma dei singoli assegni venga distinta in modo tale da poter calcolare le corrette deduzioni.

Esiste anche un ulteriore possibilità ovvero il caso in cui il giudice abbia sottoscritto una somma mensile che sia valida sia per i figli a carico che per l'ex coniuge. In questo caso particolare vi è la possibilità di dedurre metà dell'importo complessivo.

Su assegni di mantenimento si pagano le imposte?

Parliamo invece dal punto di vista della persona che riceve gli assegni di mantenimento, nello specifico parliamo dell'ex coniuge.

Dal suo punto di vista l'assegno di mantenimento è un importo sulla quale bisogna pagare le corrette imposte, in quanto questo può aumentare in base all'imponibile sulla quale si calcola Irpef.

Allo stesso modo come per le deduzioni anche in questo caso non bisogna pagare le imposte sugli assegni una tantum.

Questo perché se viene ricevuto un solo assegno di mantenimento a seguito del divorzio non rientra in quelle cifre che vanno ad influenzare il reddito, di conseguenza non è previsto il pagamento delle imposte.

Differenza tra deduzione e detrazione

Nel corso dell'articolo abbiamo parlato allungo di deduzioni e detrazioni fiscali, ma tra le due parole e vi sono delle differenze sostanziali.

La deduzione prevede una diminuzione del proprio reddito imponibile ovvero il reddito sulla quale bisogna pagare Irpef.

La detrazione prevede invece un abbattimento delle aliquote Irpef stesse, ovvero dei costi che possono essere sottratti dall'importo dovuto come imposta.