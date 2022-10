Un'indagine condotta da Milena Gabanelli del Corriere della Sera ha portato alla luce una situazione d'ingiustizia che vede come protagonista il Lago Maggiore. La famiglia Borromeo possiede infatti, sul lago, diritti esclusivi di pesca.

Tali diritti, permettono alla famiglia di richiedere ai pescatori somme di denaro che partono dai 50 euro, nel caso in cui si tratti di pescatori dilettanti, fino ad arrivare ai 3.500 euro per i professionisti della pesca.

Procediamo con ordine e vediamo a quando risale questo diritto e come viene esercitato dalla famiglia Borromeo.

Come si spiegano i diritti in esclusiva alla famiglia Borromeo

I diritti esclusivi di pesca in mano alla famiglia Borromeo risalgono all'Alto Medioevo, più precisamente alla metà del 1400. All'epoca, Filippo Maria Visconti concesse a Vitalino Borromeo diverse proprietà, tra cui quella di Arona e Cannobbio, con tacita annessione dei diritti in esclusiva sulle acque.

Nel 1931 poi, un decreto del ministro per l'Agricoltura ha ribadito tali diritti, ma ad una condizione: la famiglia Borromeo avrebbe dovuto occuparsi della protezione della fauna ittica. A tal proposito, Vitaliano Borromeo afferma che tali doveri siano pienamente rispettati grazie a diverse attività che vengono svolte regolarmente.

Tra le altre attività per la tutela della fauna ittica che vengono citate, troviamo per esempio: la partecipazione al progetto di ricerca e ripopolamento, un servizio di guardapesca aggiuntivo e il rispetto di ogni altro dovere ittiogenico.

Come viene esercitato il diritto esclusivo di pesca

L'indagine svolta dal Corriere della Sera ha evidenziato come avvenga questo meccanismo di riscossione del tributo di pesca. Protagonista della vicenda è la Fipsas, Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee.

Quest'ultima agisce prendendo in affitto i diritti di pesca, attraverso contratti di durata triennale, e procede così con la richiesta del tributo di 50 euro, da pagare attraverso bollettino postale. In altre parole, possiamo dire che la famiglia Borromeo procede in questo modo ad esercitare i propri diritti esclusivi di pesca, ricorrendo pienamente a uomini e mezzi non suoi, bensì della Fipsas.

Infine, ciò che intende evidenziare l'indagine del Corriere della Sera, è che casi come quello del Lago Maggiore si sono già presentati diffusamente nel tempo. A rendere unico però questo caso, sono la durata e l'estensione di privilegi di questo tipo, nelle mani di un soggetto privato.

A dimostrazione della necessità di portare luce su questa storia, ci sono anche le parole di Rolando Saccucci, presidente dei pescatori dilettanti dell'Alto Verbano, il quale sostiene che se i Borromeo hanno il compito di fare ripopolamento ittico e manutenzione delle rive, a loro non risulta che questo avvenga.

Tutto questo giro di affari porta nelle tasche della famiglia Borromeo ben 76 mila euro l'anno.

Ecco quindi che i pescatori e le istituzioni hanno iniziato a non tollerare più questa situazione e, partendo dall'indagine di denuncia svolta da Milena Gabanelli, vedremo quali risvolti prenderà questa vicenda.

