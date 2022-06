La settimana scorsa si è verificato un problema particolarmente complesso al sito dell'Agenzia delle Entrate, in un giorno molto importante per tutti coloro che dovevano inoltrare la propria dichiarazione dei redditi precompilata.

È stato infatti impossibile inviare o modificare la precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il quale doveva essere attivo alle 00:00 del 31 maggio ma che in realtà è diventato disponibile solo dopo diverse ore.

Il problema principale consiste nel fatto che il 31 maggio era l'unica data disponibile per poter ricevere i rimborsi Irpef già a partire dal mese di luglio, per tutti coloro che non sono riusciti ad inoltrare la propria dichiarazione nell'arco della giornata dovranno aspettare anche un mese in più rispetto alle scadenze per poter vedere il proprio accredito.

Problematiche principali legate al blackout che è avvenuto sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo riguardano solamente la modifica e l'inoltro della precompilata, tutto il sito non funzionava bene ed era rallentato, con anche diverse pagine completamente bloccate.

Quello che è successo nel corso del 31 maggio scorso non è una novità per quanto riguarda il sito dell'agenzia delle entrate, è già successo diverse volte che si bloccasse o avesse delle problematiche di questo tipo.

Così come è successo per gli scorsi episodi i contribuenti stanno chiedendo un rinvio delle scadenze che possa permettere anche a coloro che non sono riusciti inoltre la dichiarazione entro il 31 maggio che avere un margine a disposizione.

Siccome i ritardi dovuti all'inoltro della dichiarazione più compilata dipendono degli errori e delle mancanze del sito stesso dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti chiedono proprio che vengano fatti dei rinvii rispetto alle scadenze, così come è successo già per i blackout precedenti.

Nel corso del capitolo cercheremo di capire come si è evoluta la giornata del 31 maggio scorso, cosa è successo al sito e quali potrebbero essere le conseguenze per coloro che non sono riusciti ad inoltrare la propria dichiarazione entro la data prestabilita.

Blackout sito Agenzia delle Entrate: cosa è successo il 31 maggio

Abbiamo già anticipato che nel corso dello scorso 31 maggio, più precisamente allo scoccare della mezzanotte, doveva essere reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il portale dedicato alla modifica e all'inoltro della propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sito però non ha funzionato correttamente e come segnalato anche da tantissimi utenti sui social network ci sono stati numerosi problemi che si sono protratti per diverse ore.

Nello specifico sono gli utenti stessi a spiegare come nonostante gli innumerevoli tentativi non siano riusciti, per diverso tempo, a modificare e inoltrare la propria precompilata.

Le lamentele che si sono verificate riguardano non solo la perdita di tempo che i contribuenti hanno dovuto subire per cercare di accedere alla propria dichiarazione precompilata, ma anche altre problematiche che si sono verificate a seguito di questi ritardi.

Ancora durante le prime ore del mattino il sito dell'Agenzia delle Entrate non permetteva di cliccare sul tasto relativo alla modifica, che serviva per poter successivamente inoltrare la propria dichiarazione compilata correttamente.

Sempre nel corso della giornata del 31 maggio le problematiche si sono aggravate ulteriormente; infatti intorno a 12:00 la situazione del sito è diventata quasi insostenibile.

Il portale dell'agenzia delle entrate è diventato quasi inaccessibile a tutti gli utenti, che hanno provato ad accedervi anche solo per consultare altre aree dello stesso.

Il sito caricava le pagine con estrema lentezza o addirittura non venivano affatto caricate rendendo impossibile qualsiasi tipo di operazione o anche solo l'accesso alla propria area riservata.

La funzione di modifica e di inoltro della dichiarazione precompilata è stata resa ufficialmente disponibile senza problematiche attorno alle 15 del 31 maggio.

Ovviamente Agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato relativo alle problematiche avvenute sul suo sito, dichiarando che non saranno previsti ritardi nell'erogazione dei rimborsi derivati dalla liquidazione del modello 730, e che verranno riconosciuti secondo i tempi e le modalità ordinarie.

Questo comunicato è stato giustificato dal fatto che Agenzia delle entrate tramite un suo tecnico Sogei ha effettivamente verificato che il pulsante “modifica il 730 e invia” alle 15:35 era risultato operativo.

Blackout sito Agenzia delle Entrate: perché ha coinvolto la precompilata?

Nel corso della data del 31 maggio il sito dell'agenzia delle entrate ha subito diverse problematiche, nonostante le dichiarazioni della stessa il giorno seguente sappiamo che moltissimi utenti hanno riscontrato delle difficoltà.

Abbiamo visto come i problemi riguardassero diverse aree del sito:

l'accesso alle pagine relative alla dichiarazione precompilata;

il funzionamento del pulsante “modifica 730 e invia”.

È chiaro come sia evidente che il malfunzionamento di queste parti del sito dell'Agenzia delle Entrate coinvolgano principalmente gli utenti che dovevano modificare e inoltrare la propria dichiarazione precompilata.

Il giorno in questione era fondamentale per questi utenti, in quanto risultava essere il primo giorno disponibile per la modifica e l'inoltro della stessa dichiarazione.

La data del 31 maggio era altresì molto attesa dai contribuenti perché quest'anno la modifica e l'inoltro della precompilata hanno subito diversi ritardi, anche a causa delle continue modifiche dovute all'introduzione di nuovi decreti, come per esempio il decreto sostegni ter.

Proprio per questo motivo le problematiche che si sono verificate sul sito dell'Agenzia delle Entrate hanno colpito in particolare una categoria di contribuenti, coloro che dovevano modificare ed inoltrare la propria precompilata necessariamente entro il 31 maggio per poter ricevere i rimborsi entro luglio 2022.

Stiamo parlando di tutti quei rimborsi che il contribuente può richiedere a conguaglio con la propria dichiarazione dei redditi, come i rimborsi Irpef, e nel caso della precompilata le tempistiche per poter ottenere tali rimborsi bisognava doverla inoltrare entro appunto il 31 maggio.

Blackout sito Agenzia delle Entrate: come funziona l'accesso alla dichiarazione precompilata

L'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata del 2021 era già stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma solo ed esclusivamente per poterla visionare senza porvi alcuna modifica.

Per poter accedere in ogni caso la propria precompilata bisogna utilizzare le proprie credenziali ed accedere all'area riservata del sito, all'interno della quale si può accedere solo tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Una volta effettuato l'accesso si può accedere alla propria dichiarazione precompilata e decidere se accettare i dati riportati all'interno del 730 senza apportare nessuna modifica, in questo caso non saranno effettuati i controlli sui documenti inoltrati e di conseguenza anche sui rimborsi relative alle detrazioni sanitarie e alle altre spese eventualmente comunicate.

È importante ricordare che la dichiarazione dei redditi precompilata viene redatta utilizzando i dati che erano inseriti nella dichiarazione dei redditi precedenti, assieme ad eventuali altre comunicazioni ufficiali.

Questo significa che se la situazione finanziaria lavorativa e sanitaria del contribuente non ha subito variazioni nel corso dell'ultimo anno la dichiarazione può essere inoltrata immediatamente, ma sei invece ci sono stati delle modifiche o ci sono state delle compilazioni non esatte all'interno della precompilata, bisogna ricorrere per forza alle modifiche.

Esistono delle modifiche particolari alla nostra precompilata che non richiedono degli ulteriori controlli, stiamo parlando delle modifiche che non vanno ad incidere rispetto al reddito e all'imposta, come possono essere per esempio i dati anagrafici del soggetto.

Nel caso in cui ci si renda conto dopo l'inoltro della propria dichiarazione che ci sono degli errori nella precompilata, si sono potuti correggere eventualmente a partire dal 6 giugno, per fare ciò bisogna prima annullare il 730 già inoltrato ed effettuare una nuova dichiarazione, questa operazione sarà possibile solo fino al 20 giugno.

Blackout sito Agenzia delle Entrate: quali sono i rischi per i contribuenti?

Quello che è chiaro e che nel caso in cui il contribuente debba inoltrare delle modifiche relativa alla propria dichiarazione precompilata i controlli che andranno effettuati su essa richiederanno del tempo.

Le tempistiche relative ai controlli sulla dichiarazione effettuata con il modello 730 precompilato possono andare automaticamente ad incidere rispetto alle tempistiche relative ai rimborsi stessi.

Proprio per questi motivi la data del 31 maggio è l'unica data disponibile per poter ottenere i rimborsi Irpef all'interno della propria busta paga del mese di luglio.

Se la precompilata è stata inoltrata in una data successiva a quella del 31 maggio, come puo essere successo per coloro che hanno riscontrato dei problemi sul sito dell'Agenzia delle Entrate in quella data, i rimborsi non arriveranno prima del mese di agosto.

Infatti, se non si è riuscito ad inoltrare il 31 maggio la propria precompilata molto probabilmente, e come anche già confermato dall'agenzia stessa, bisognerà aspettare un mese in più rispetto agli altri contribuenti per ricevere i propri rimborsi in busta paga.

Questo perché si si inoltra la dichiarazione a partire dal 1° giugno si rientra in un altro mese, e di conseguenza così sarà anche per i rimborsi stessi, che per un solo giorno di scarto potrebbero avere più di un mese di ritardo.

Blackout sito Agenzia delle Entrate: altri episodi simili

I contribuenti non sono purtroppo nuovi alle problematiche che si verificano sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il blackout avvenuto nel corso del 31 maggio non è infatti il primo episodio alla quale siamo partecipi, purtroppo il sito ha spesso dei problemi tecnici soprattutto nei giorni di grande affluenza.

Il sito dell'agenzia delle entrate, infatti, nel corso degli anni passati si è ritrovato a dover gestire moltissimi problemi tecnici, dovuti soprattutto alla grande affluenza sul sito stesso da parte di tutti i contribuenti.

L'affluenza maggiore sul sito dell'agenzia delle entrate avviene obbligatoriamente nei giorni in cui sono previste delle scadenze o delle date importanti per adempiere correttamente i propri obblighi fiscali.

Nel corso degli anni precedenti si è verificato molte volte che sia stata l'Agenzia delle Entrate stessa a decidere di prorogare alcune scadenze per via dei problemi tecnici avvenuti sul proprio sito.

Per quanto riguarda l'ultimo episodio del 31 maggio l'agenzia ha invece deciso di non prorogare alcuna scadenza, ma anzi di mantenere le date così come previste.

La sua decisione è stata presa a seguito di alcuni controlli tecnici che sono stati eseguiti sul sito, nel corso del primo pomeriggio del 31 maggio, verificando che tutte le funzioni relative alla modifica e all'inoltro della dichiarazione precompilata fossero attive.

Quello che l'Agenzia delle Entrate non ha però preso in considerazione e che tantissimi contribuenti hanno perso moltissimo tempo sul loro sito nelle ore precedenti, nel tentativo di inoltrare la propria dichiarazione, e che molti di questi non sono comunque riusciti ad inoltrare la stessa.

Nonostante la società di informatica Sogei, collaboratrice di Agenzia delle entrate, abbia confermato il guasto della piattaforma non ci saranno comunque delle proroghe, e quindi per coloro che hanno inoltrato la dichiarazione dal primo giorno di giugno in poi i rimborsi Irpef partiranno solo da agosto 2022.