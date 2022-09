Il caro bollette continua a preoccupare gli italiani, il prezzo del gas non scende anzi è destinato a salire ancora nei mesi invernali. Adesso un’altra importante novità a cui dovremo abituarci: le bollette del gas si pagheranno ogni 30 giorni e non più ogni 3 mesi. Il motivo? Secondo l’Area, l'autorità dell’energia, questo aiuterà le famiglie a "spalmare" i costi in arrivo. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quando entreranno in vigore le nuove regole di pagamento.

Bollette del gas, cambia tutto: si pagano ogni 30 giorni

La novità preannunciata nei giorni scorsi sta per diventare realtà. A partire da sabato 1° ottobre gli utenti riceveranno le bollette ogni 30 giorni e non saranno più bimestrali o trimestrali. In tal modo - secondo le associazioni proponenti - gli italiano potranno dilazionare la spesa ed evitare i pesanti salassi dovuti ai prezzi alle stelle delle materie prime. Questo servirà a contrastare i rincari in arrivo ad ottobre, dopo la fine della “tregua" dei mesi estivi. Se quindi pensate che le bollette siano lievitate rispetto allo scorso anno, questo è nulla in confronto ai prezzi in arrivo in autunno/inverno e per il 2023.

"In tal modo si potrà evitare di far pagare ai consumatori il prezzo folle del gas avuto nel mese di agosto che avrebbe mandato definitivamente in tilt i bilanci delle famiglie, e si potrà beneficiare di un immediato trasferimento degli effetti di eventuali iniziative nazionali ed europee."

Le parole di Marco Vignola, responsabile dell'Autorità per l'energia Elettrica il gas ed il sistema idrico.

Per il Codacons non è una buona notizia

A sorpresa l'associazione a tutela dei consumatori, il Codacons, non ha accolto di buon grado la notizia delle bollette mensili. Anzi sostiene che il pagamento a 30 giorni peggiorerà il bilancio economico di molte famiglie in difficoltà. Allo stesso modo si è scagliata contro l'aggiornamento delle tariffe che, a partire da ottobre, arriverà mensilmente e non ogni 3 mensilità, come è avvenuto fino ad ora.

Il Codacons è determinato a proseguire la sua battaglia contro le bollette a 30 giorni e promette di fare ricorso al TAR perché questa novità:

"Non solo non determinerà alcun vantaggio per gli utenti, non avendo alcun effetto sulle tariffe, ma produrrà un aggravio dei costi a carico delle società fornitrici, costi che saranno scaricati sui consumatori finali".

