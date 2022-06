Il mercato libero per quanto riguarda il mondo delle bollette di luce e gas sta per diventare obbligatorio nel nostro paese. A partire dal 2024 infatti sarà attivo, ma come riuscire a trovare la migliore offerta? Leggi il nostro articolo per sapere di più!

A partire dal 2024 avverranno molti cambiamenti per quanto riguarda il settore delle utenze domestiche e soprattutto per quanto riguarda le aziende che gestiscono tale settore.

Da gennaio 2024 avverrà ufficialmente il passaggio al mercato libero per bollette di luce e gas, entro quella data le famiglie italiane e anche parte delle microimprese dovranno passare al mercato libero.

Il passaggio della quale stiamo parlando sarà obbligatorio per tutti indipendentemente dal fatto che venga presa una scelta prima di tale data.

Nel caso in cui non avessimo un fornitore appartenente al mercato libero entro gennaio 2024 saremo automaticamente indirizzati a un nuovo fornitore, senza scelta.

L'assegnazione automatica del nuovo fornitore sarà infatti obbligatoria per poter mantenere la continuità rispetto all'approvvigionamento di luce e gas nelle abitazioni e nelle attività, ma questo passaggio non sarà effettuato certamente assicurandosi dei vantaggi economici che si potrebbero avere scegliendo in prima persona il proprio erogatore.

Entro il 2024 non esiste alcun obbligo di passaggio al mercato libero ma è certo che negli ultimi mesi a seguito della notizia tantissime famiglie italiane si siano mosse per informarsi rispetto a quali siano gli operatori più convenienti.

Nel corso dell'articolo analizzeremo quali sono le tappe da seguire entro questa data per poter riuscire ad arrivare più preparati possibili alla novità.

Per avere delle informazioni più dettagliate rispetto alla situazione odierna delle bollette delle utenze domestiche vi consigliamo di leggere anche “Bollette luce e gas, calo dei prezzi: da quando e per chi!”.

Regime transitorio fino al 2024

Le preoccupazioni in merito alle novità relative all'avvio del mercato libero a gennaio 2024 arrivano anche perché si avvicina la scadenza prevista per quello che è stato definito come mercato tutelato.

Lo conferma anche un capogruppo del Movimento 5 stelle, Davide Crippa, che conferma l'approvazione approvata durante la legge di bilancio.

La decisione presa sostiene che il 31 dicembre 2022 finirà il mercato tutelato rispetto alle utenze domestiche e subentrerà quello che viene definito come regime transitorio.

Il regime transitorio durerà fino a gennaio 2024 e all'interno di questo periodo i cittadini potranno godere delle stesse condizioni attuali per poter eseguire il passaggio al mercato libero senza pressioni.

La scelta di fornire ai cittadini la possibilità di avere le stesse condizioni per poter trovare il proprio fornitore all'interno del mercato libero deriva anche dal fatto che non esiste un vero e proprio albo dei fornitori.

Essendoci tantissime società che non sono però in grado di fornire il servizio a tutti i cittadini, le preoccupazioni sono sicuramente molte.

Per questi motivi si è deciso di estendere le agevolazioni del mercato tutelato dando la possibilità ai cittadini di trovare la scelta più conveniente per la propria situazione.

Le differenze tra mercato libero e mercato tutelato

Le differenze principali che ci sono tra il mercato libero e il mercato tutelato sono sicuramente relative alle opzioni di prezzo.

Ma queste non sono le uniche differenze presenti, ci sono anche altre caratteristiche divergenti tra le due possibili opzioni, ovvero le seguenti:

Le offerte proposte del mercato libero sono sicuramente più vantaggiose ma possono scegliere le proprie condizioni commerciali indipendentemente dal prezzo delle materie prime;

Per quanto riguarda il regime di maggior tutela la scelta delle tariffe viene fissata con cadenza trimestrale e si basa esclusivamente sul prezzo delle materie prime;

Un'altra differenza consiste nel fatto che le offerte presenti sul mercato libero hanno dei prezzi più vantaggiosi e offrono anche la possibilità di avere dei prezzi bloccati indipendentemente dal costo delle materie prime.

Per avere delle informazioni più specifiche rispetto alle differenze tra i due regimi consigliamo di leggere anche: “Bollette gas e luce: mercato libero batte regime tutela”.

Quando conviene effettuare il cambio operatore

Sicuramente una preoccupazione comune a tutti i cittadini è che il passaggio dal regime di tutela al mercato e libero possa causare delle interruzioni o dei disagi, questo non è assolutamente vero.

Il passaggio, infatti, non comporta alcun tipo d'interruzione della fornitura e molte volte non prevede neanche interventi rispetto al proprio contatore o al proprio impianto.

Il consumatore non dovrà neanche occuparsi d'inoltrare la richiesta di risoluzione rispetto al vecchio contratto della fornitura dell'energia.

Sarà infatti il nuovo venditore a occuparsi direttamente della risoluzione del contratto e ad attivare quello nuovo.

Il recesso per il passaggio al mercato libero può essere effettuato in un qualsiasi momento e non implica alcun tipo di costo aggiuntivo.

Come abbiamo visto anche in precedenza oltre a non implicare alcun costo non implica nemmeno un'interruzione della fornitura.

Per questi motivi nel caso in cui si dovesse trovare un'offerta vantaggiosa può essere conveniente cambiare la propria utenza fin da subito senza dover aspettare fino al 2024.

Come funzionerà il passaggio alla nuova fornitura

Abbiamo visto che il passaggio la nuova fornitura non comporterà alcun tipo di disagio ai consumatori stessi.

L'unica preoccupazione che devono avere le famiglie e i piccoli imprenditori italiani riguarda l’effettuare una scelta consapevole.

Per fare questo bisogna affidarsi a una serie di strumenti che sono stati messi a disposizione dalle autorità stesse.

Per esempio, e stato istituito un portale che dà la possibilità ai cittadini di confrontare tutte le offerte in modo semplice e veloce.

Il confronto può essere effettuato anche basandosi sul luogo di residenza del cittadino stesso, che molte volte implica un costo differente anche delle utenze di luce e gas.

A seconda dell'offerta selezionata il portale ci fornirà anche una stima accurata di quelle che potranno essere le spese che dovremmo sostenere nel corso dell'anno.

In questo modo potremmo valutare la nostra scelta anche in base a quelle che sono le disponibilità economiche del nostro nucleo familiare e non solo in base alle nostre esigenze.

A cosa può essere utile il portale dei consumatori?

Un altro consiglio che possiamo darvi per eseguire la scelta più corretta è quello di monitorare i consumi di luce e gas della nostra abitazione.

Per poter effettuare questo passaggio si può accedere direttamente al portale consumi ideato dalla società Arera.

Questo portale dà la possibilità di consultare e tenere monitorati tutti i consumi delle nostre bollette di luce e gas, registrati anche nel corso degli anni precedenti.