Il bollo auto rimane una delle tasse più odiate dagli italiani. A comprovare con i dati questa situazione ci pensa la Regione Toscana, in cui almeno 1 su 4 abitanti non paga questa imposta. Stanno arrivando infatti montagne di rettifiche ai contribuenti.

Il bollo auto rimane una delle tasse più odiate, e anche dimenticate, dagli italiani. Si tratta della tassa che va versata da parte di tutti coloro che sono proprietari di un autoveicolo. In Italia questo pagamento è annuale e obbligatorio, anche se il mezzo si lascia in garage e non si utilizza.

Ogni anno centinaia di proprietari di auto e moto veicoli ricevono avvisi e richieste di pagamento di questa tassa, perché sono molti a dimenticare di pagare, a versare l'importo in ritardo o a non versarlo affatto. Un caso particolare in questi giorni sta facendo notizia: si tratta della Regione Toscana, per cui i dati rilevano che almeno 1 su 4 residenti non paga il bollo auto.

Mentre nel frattempo i cittadini della regione stanno ricevendo gli avvisi per ciò che riguarda le scadenze del 2022, emerge che moltissimi sono ancora in debito sul pagamento di questa tassa per l'anno 2020. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo, e come provvedere al versamento di questo tributo.

Bollo auto non pagato: cosa sta accadendo in Toscana

In caso di bollo auto non pagato, il proprietario di un veicolo riceve una richiesta di pagamento dagli enti competenti. Va ricordato che questa tassa funziona in modo specifico a seconda della Regione di riferimento, per cui di Regione in Regione l'imposta cambia leggermente.

Cambiano sia le somme da corrispondere che le scadenze, per cui se sei proprietario di un autoveicolo, il consiglio è quello di informarsi sul sito dell'ACI o su quello della propria Regione di appartenenza. Se il bollo auto non viene pagato, gli enti di controllo possono inviare delle rettifiche, o notifiche di pagamento, per ricordare al proprietario del mezzo che deve provvedere al corretto versamento.

Nel caso di mancato pagamento del bollo auto, si aggiunge una sanzione all'importo da pagare, più gli interessi. Tuttavia l'episodio che ha fatto scalpore sul pagamento di questa imposta riguarda in particolare la Toscana. Stanno arrivando infatti montagne di richieste di saldo di pagamento, perchè molti cittadini non hanno provveduto al corretto versamento del bollo auto per l'anno 2020.

Si parla almeno di 600.000 comunicazioni che verranno inviate nel mese di novembre a chi ancora non ha provveduto al pagmento per il 2020, solamente per la Regione Toscana. A queste comunicazioni si aggiungono almeno 700.000 comunicazioni per il pagamento dell'anno in corso. Si può facilmente immaginare la quantità di persone che a breve dovrà pagare questa tassa, ma anche il numero di coloro che hanno dimenticato di pagare.

Come pagare il bollo auto in Toscana

Una volta ricevuto l'avviso di pagamento degli arretrati, il proprietario dell'autoveicolo che si è dimenticato di pagare deve provvedere a versare sia la quota per la tassa che eventuali sanzioni. Tuttavia quest'anno per chi vive in Toscana il costo sarà maggiorato, indipendentemente dalla sanzione.

Per provvedere al pagamento di questa tassa, dal 2021 per la Regione Toscana è possibile utilizzare due canali:

piattaforma IRIS dedicata ai pagamenti regionali;





presso prestatori di servizi di pagamento (PSP) che aderiscono a PagoPA.

Va ricordato che la scadenza del bollo è fissata in base alla data di immatricolazione del veicolo specifico, in caso di mancato pagamento, si incorre in una sanzione in denaro. Un bollo auto non pagato diversi anni addietro può comportare poi l'obbligo di versare una somma cospicua in un momento successivo, per questo motivo è importante ricordarsi di pagare.

Per chi vive in Toscana inoltre è possibile accedere tramite una credenziale digitale come lo SPID, ad una piattaforma online apposita, il Portale Tassa Auto, su cui verificare la propria posizione relativa ai pagamenti. Una ulteriore possibilità per pagare gli eventuali arretrati è quella di chiedere la rateizzazione, tuttavia il ravvedimento operoso, come vedremo tra poco, è la soluzione migliore in caso di somme non versate anni prima.

Bollo auto non pagato: ravvedimento operoso

Nel caso in cui ci si accorga di non aver pagato un bollo auto arretrato, o nella circostanza in cui si riceve a casa un avviso con la richiesta del saldo di vecchi pagamenti, è possibile richiedere al fisco il ravvedimento operoso. Generalmente la multa applicata a chi non paga questa tassa è del 30% dell'importo totale, tuttavia chiedendo il ravvedimento operoso è possibile scendere.

Per chi chiede questa soluzione infatti, provvedendo quindi al saldo, la sanzione diminuisce, in base al tempo di ritardo nel versamento. Nello specifico, va tenuto presente che per ritardi superiori ai 2 anni è prevista la sanzione del 5%. Vediamo cosa accade per ritardi inferiori:

pagamento entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% di sanzione;





pagamento entro 30 giorni dalla scadenza: 1,50% di sanzione;





pagamento entro 90 giorni dalla scadenza: 1,67% di sanzione;





pagamento entro un anno dalla scadenza: 3,75% di sanzione;





pagamento entro due anni dalla scadenza: 4,29% di sanzione;





pagamento oltre due anni dalla scadenza: 5% di sanzione.

Queste sono le sanzioni applicate in caso di dimenticanza, se il proprietario dell'auto chiede il ravvedimento operoso. Per le indicazioni specifiche valide per ogni regione si consiglia di consultare il sito dell'ACI o i portali della Regione e del Comune di competenza.