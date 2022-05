Il bollo auto è una vera e propria tassa, e il suo mancato pagamento può comportare l'arrivo di una vera e propria sanzione. Quando il bollo non è stato pagato per diversi anni, può anche comportare un fermo dell'auto, ovvero non potrai più circolare su strada liberamente con il tuo mezzo. Tuttavia è ancora possibile rimediare, quando questa tassa non è stata pagata un anno o anche per un periodo più lungo. Ecco come rimediare, nell'articolo.

Il bollo auto è la tassa automobilistica per eccellenza: se hai un veicolo sicuramente ti è capitato di dover provvedere al pagamento di questa imposta. Il bollo è una tassa regionale, che va pagata quindi alla Regione in cui si risiede e si circola abitualmente con il proprio veicolo.

Le somme da pagare possono variare notevolmente in base al veicolo specifico, alla potenza del motore, e in base alle regole della Regione specifica. Ogni Regione italiana infatti applica le proprie tariffe, ovvero propone dei prezzi specifici per chi possiede un veicolo.

Il bollo auto tuttavia è anche una di quelle imposte maggiormente dimenticate dai cittadini: il pagamento, che avviene solitamente una volta all'anno, prevede delle precise scadenze. Come riporta un articolo di Quifinanza.it, il mancato pagamento di questa tassa può dare origine a sanzioni non indifferenti, in base al ritardo del saldo:

"Non essendoci un’unica scadenza per il pagamento del bollo auto, il rischio di dimenticarsene è molto alto. La normativa sulla riscossione del mancato pagamento della tassa di circolazione prevede sanzioni differenti, a seconda del ritardo accumulato."

Questa tassa è una delle più odiate dagli automobilisti, anche per la facilità con cui ci si può dimenticare del suo versamento. Può accadere che ti venga inviata una comunicazione ufficiale che ti chiede di provvedere al pagamento del bollo auto scaduto, e sicuramente non si tratta di un'eventualità felice.

Nella maggior parte dei casi, anche in base al ritardo nel pagamento, puoi incorrere in una sanzione con l'aggiunta di interessi, e ti toccherà pagare un prezzo maggiore rispetto al costo della tassa. Come puoi rimediare in questo caso? E soprattutto, se ti accorgi che non hai pagato il bollo auto, ma ancora non hai ricevuto nessuna comunicazione, cosa puoi fare? Vediamo tutte le soluzioni possibili nell'articolo.

Bollo auto non pagato: le sanzioni

Prima di vedere come rimediare al mancato pagamento di questa tassa, cerchiamo di fare chiarezza su quali sono le sanzioni possibili in caso di bollo auto non pagato. In questi casi, devi sapere che la multa che ti può arrivare in caso di mancato pagamento del bollo è variabile in base al numero di giorni di ritardo.

Per questo motivo è molto importante informarsi alla propria Regione, Comune, oppure sui siti internet dedicati a questa imposta, come ad esempio quello dell'ACI. Se infatti non provvedi al pagamento dell'imposta, per tutti i veicoli in tuo possesso, entro i termini stabiliti dalla tua regione, puoi ricevere una multa applicata in percentuali diverse sulla tassa, in base al periodo di ritardo nel pagamento:

Sanzione dello 0,1% della tassa per ritardi entro i 14 giorni dalla scadenza effettiva;





Sanzione di un decimo dell'imposta se paghi entro 30 giorni dalla scadenza;





Sanzione di 1,67% della tassa se paghi entro 90 giorni dalla scadenza;





Sanzione del 3,75% sulla tassa se paghi dopo 90 giorni dalla scadenza.

Quando questo periodo viene superato, e ti viene inviata una multa da pagare, ti potrai trovare nella spiacevole situazione di dover pagare per intero la somma del bollo auto, con l'aggiunta di sanzioni che aumentano del 30% questa imposta, e interessi maggiorati dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.

Viste queste sanzioni, il consiglio è quello di informarsi preventivamente per conoscere tutte le scadenze e gli importi della propria regione, per evitare di trovarsi nella spiacevole situazione di dover pagare una multa senza conoscerne l'origine.

Devi anche ricordarti che se possiedi una vettura di grande potenza, dovrai pagare insieme al bollo anche una tassa aggiuntiva, ovvero il superbollo, che può comportare una sanzione in più per il suo mancato pagamento. Per sapere se la tua auto rientra in questa situazione, puoi informarti al sito dell'ACI, oppure al rivenditore presso cui hai acquistato la vettura.

Bollo auto non pagato: come rimediare

Se ti accorgi che non hai pagato il bollo auto, per l'anno in corso, e non sai come rimediare, leggi queste righe. Se il pagamento non ti è ancora stato notificato, ovvero non hai ancora ricevuto una multa per il ritardo nel pagamento, puoi rimediare versando alla Regione quanto dovuto, tramite un sistema che si chiama "ravvedimento operoso".

Con questa procedura potrai infatti facilmente rimediare al mancato pagamento di questa tassa, se ti sei accorto di una dimenticanza. Se l'avviso di pagamento non ti è arrivato, ma ti sei accorto di aver commesso una mancanza, puoi rivolgerti all'ACI o all'Agenzia delle Entrate per saldare il tuo debito.

In questo caso, dato che ancora non hai ricevuto una comunicazione di pagamento, e stai procedendo in modo spontaneo, potrai ricevere uno sconto sulle sanzioni, ovvero non dovrai pagare l'importo totale della multa per il ritardo del pagamento. Si tratta di una soluzione rapida e con meno effetti collaterali possibili.

Se decidi di regolarizzare i pagamenti anche dopo due anni dal mancato versamento di questa tassa, pagherai solamente il 5% di sanzioni, e non il 30% previsto normalmente. Per questo motivo è piuttosto vantaggioso rimediare all'errore spontaneamente, senza attendere che ti venga richiesto il pagamento di quanto dovuto.

Va ricordato che il pagamento del bollo auto è sempre legato alla proprietà del veicolo: fai attenzione se sei proprietario di una vettura, ma non sei il diretto utilizzatore. Questa tassa dovrai pagarla in quanto proprietario del mezzo, indipendentemente da chi lo sta utilizzando. Se per esempio sei proprietario di un'auto, ma la utilizzano i tuoi familiari o i tuoi figli, dovrai provvedere comunque tu al saldo di questa tassa.

Bollo auto non pagato e auto venduta

Una situazione particolare che può presentarsi è quella della vendita del mezzo di cui sei proprietario. Se hai un veicolo che non desideri più utilizzare, e decidi di venderlo, devi fare attenzione al pagamento del bollo auto per l'anno della vendita.

Secondo la legge infatti devi pagare tu stesso l'imposta per il periodo in cui risulti proprietario della vettura, mentre sei esonerato dal pagamento dal giorno stesso in cui l'auto passa ad un nuovo proprietario. Questo significa che tutte le tasse sulla vettura cumulate nel periodo precedente alla vendita sono a tuo carico.

Questa situazione può dare origine a diversi dubbi e anche a conflitti tra venditore e compratore, per cui è importante saper distinguere il periodo per cui il bollo auto è a carico del vecchio proprietario, e quello per cui è a carico del compratore.

In ogni caso è consigliato procedere con la massima trasparenza: se devi vendere una automobile accertati di aver pagato correttamente questa tassa per tutta la durata di proprietà del mezzo. Successivamente, da quando la proprietà passa ad un altro soggetto, sarà quest'ultimo a doversi occupare del pagamento, per i periodi in cui è proprietario.

Dall'altro lato, se stai acquistando un'auto usata da un soggetto privato, accertati che siano state pagate tutte le imposte dovute precedentemente. In questo caso puoi chiedere direttamente al vecchio proprietario, oppure verificare tu stesso, sul sito dell'ACI se la vettura è regolare in tutti i suoi aspetti.

Bollo auto non pagato e fermo amministrativo

Una delle conseguenze peggiori del bollo auto non pagato consiste nel fermo amministrativo. Questa pratica dispone lo stop alla circolazione dell'auto, in quanto le tasse non sono state saldate correttamente. Se il bollo non viene saldato nonostante numerose richieste inviate via posta, dall'Agenzia delle Entrate, puoi imbatterti nella spiacevole situazione del fermo amministrativo.

In questo caso il tuo veicolo non può più circolare liberamente, per cui se utilizzi l'auto in una strada pubblica puoi essere ulteriormente multato. Indubbiamente questa è la situazione peggiore in cui puoi imbatterti se dimentichi di pagare il bollo.

Tuttavia è una decisione decisamente estrema, che viene presa solitamente quando il debito che hai contratto non pagando il bollo diventa una cartella esattoriale, e dopo diverse comunicazioni, non hai ancora provveduto a saldare il pagamento.

In questo caso, l'unica soluzione possibile per sbloccare il veicolo è quella di pagare il bollo auto, con l'aggiunta delle relative sanzioni e interessi. In questo caso non potrai chiedere la diminuzione del prezzo tramite ravvedimento operoso, perché la tua auto è stata già sottoposta ad uno stop.

Per provvedere al pagamento le modalità sono piuttosto semplici, poiché riceverai, in una delle comunicazioni relative al debito o al blocco del mezzo, anche un bollettino postale o le istruzioni per pagare la tassa e la multa tramite internet. Se ancora, non procedi con il pagamento, l'Agenzia delle Entrate potrebbe anche decidere di pignorare il tuo veicolo, ovvero prelevarlo forzatamente, e messo all'asta.

Anche questa è un'eventualità piuttosto estrema, che avviene solamente dopo ripetute richieste da parte del fisco di pagare il debito cumulato. Procedere al pagamento degli arretrati è sempre la soluzione migliore.

Bollo auto non saldato: quando non è un problema

Ci sono alcuni casi specifici in cui un bollo non pagato non è un problema, perché esiste una precisa esenzione per cui non sei tenuto a pagarlo. Anche in questo caso è consigliato informarsi per tempo per non cadere in errore. Sono esonerati al pagamento di questa imposta prima di tutto i soggetti disabili.

Le persone che hanno una disabilità grave particolare non devono pagare questa tassa, ma anche i familiari che li accompagnano e prestano assistenza non devono pagare la tassa sui mezzi per il trasporto. L'esenzione è permanente, come spiega l'Agenzia delle Entrate, per questi soggetti:

"L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico."

Tuttavia va ricordato che se la persona disabile possiede più di un veicolo, il bollo va pagato per uno dei mezzi, mentre non viene applicato sull'altro. Altri casi di esonero dal pagamento riguardano anche le auto ecologiche: i mezzi elettrici, oppure ibridi, a metano o gpl possono in alcune Regioni ottenere l'esenzione totale o parziale dal pagamento.

Anche in questi casi è importante conoscere tutti i casi di esonero, perché potrebbe essere disposto il non pagamento del bollo per questi mesi solamente per qualche anno dal momento dell'acquisto, oppure per un periodo più lungo.