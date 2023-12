Fermo amministrativo dell'auto: quando scatta e come funziona la procedura

Il fermo amministrativo dell’auto è un atto attraverso cui, l’Agenzia delle entrate - Riscossione oppure un altro ente pubblico predisposto alla riscossione dei crediti dispone il blocco temporaneo di un veicolo di proprietà di un contribuente moroso.

Ci sono diversi casi in cui il fermo amministrativo dell’auto può scattare, tutti collegati alla morosità del proprietario. Naturalmente, i debiti non devono esser caduti in prescrizione.

Nel testo, andremo a vedere quali sono i casi in cui scatta il fermo amministrativo, quali sono le conseguenze per l’auto e cosa comporta.

Cos’è il fermo amministrativo dell’auto

Il fermo amministrativo è un atto formale che blocca un bene, per esempio, un’automobile o un qualsiasi altro veicolo. Nella maggior parte dei casi, il fermo amministrativo scatta per un mancato pagamento di multe o sanzioni.

La procedura del fermo amministrativo dell'auto si trova anche nel Codice della Strada, dove viene stabilito che in questo caso, il proprietario dell’auto non potrà più circolare e dovrà collocare il veicolo in un luogo dove potrà custodirlo, a proprie spese. L’auto non può essere parcheggiata in strada, in un luogo pubblico. Infatti, non sarà possibile circolare né tantomeno far rottamare l’auto.

Nel secondo caso, però, è prevista un’eccezione, ma solo quando il veicolo non è più idoneo alla circolazione. La demolizione viene concessa solo e unicamente se il veicolo non ha gli elementi essenziali alla circolazione oppure se ha subito danni importanti, per esempio, a seguito di un incidente stradale o di un incendio.

Come funziona il fermo amministrativo? Sull’automobile di proprietà del contribuente moroso viene apposto un sigillo che, una volta decorso il periodo del fermo, viene rimosso dall’ufficio da cui pende l’organo di polizia che ha accertato la violazione commessa. Inoltre, le forze dell’ordine trattengono il documento di circolazione. Durante tutto il periodo, come abbiamo già detto, il veicolo non può circolare, ad eccezione di alcune particolari condizioni eccezionali.

Per riassumere, durante l’intero periodo del blocco il veicolo non potrà:

• Essere radiato;

• Essere rottamato;

• Essere esportato all’estero;

• Essere parcheggiato sul suolo pubblico.

Quando scatta il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo di un autoveicolo scatta quando il proprietario non ha saldato un debito con l’Erario. Per esempio, può riguardare i casi in cui non vengono pagate una o più multe, oppure la stessa tassa automobilistica.

Come funziona la procedura? L’ente che si occupa della riscossione del credito invia una cartella esattoriale e il debitore ha di tempo 60 giorni per provvedere al pagamento, dalla ricezione della notifica. Il debitore ha la possibilità di richiedere anche la rateizzazione delle somme dovute.

Se il pagamento non avviene, allora l’Ente che si occupa della riscossione delle somme deve inviare una comunicazione, avviando di fatto la procedura di iscrizione del fermo amministrativo, notificando al debitore ed eventualmente ai coobbligati una comunicazione preventiva.

La comunicazione è una sorta di avviso al debitore che, se non provvede a pagare il debito entro 30 giorni, allora sarà eseguito il fermo, senza la notifica di un’ulteriore comunicazione.

Nella comunicazione sono contenuti i seguenti dati:

• Il tipo di debito a cui si fa riferimento;

• L’importo del debito;

• L’anno in cui è stato contratto il debito;

• Il numero della cartella esattoriale;

• La data della notifica.

È bene tener presente che il fermo è valido solo se le multe oppure il bollo auto non pagato non siano caduti in prescrizione. Anche su questo aspetto, bisogna fare le dovute precisazioni:

• La prescrizione delle multe è di 5 anni, che partono da 30 giorni dopo la notifica del verbale;

• La prescrizione del bollo auto è di 3 anni, che parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Ecco cosa succede se l’auto circola durante il periodo di fermo

Non bisogna assolutamente sottovalutare il fermo amministrativo. Chi lo viola e circola con l’auto bloccata rischia una sanzione amministrativa e il pagamento di una somma di denaro da 1.984 € a 7.937 €.

In aggiunta alla multa da pagare si applicano anche le sanzioni amministrative accessorie, come la confisca del veicolo e la revoca della patente di guida.

Inoltre, nel caso in cui il proprietario moroso si rifiuti di custodire il veicolo a proprie spese, in base alle indicazioni prescritte dall’organo di polizia, rischia di pagare una multa di importo compreso tra 774 € e 3.105 €, a cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Nulla toglie al proprietario dell’auto di fare ricorso contro il fermo amministrativo, qualora si ritenga che sia illegittimo.

Come fare quindi? Il ricorso deve essere presentato al giudice di pace, alla Commissione tributaria oppure al tribunale ordinario della sezione Lavoro. Presso quest’ultimo, il ricorso si presenta qualora il fermo sia causato dal mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali.