Bollo auto, una nota dolente per tutti gli automobilisti, grande o piccola che sia la macchina di proprietà. Ogni anno bisogna versare questa tassa regionale, obbligatoria anche per i possessori di motocicli. Alcuni fortunati automobilisti però possono richiedere lo sconto del 15% sul prezzo del bollo annuale, un risparmio di non poco conto che - a conti fatti - equivale a due mesi di bollo gratuiti.

Lo sconto è promosso da una Regione italiana che intende aiutare economicamente gli automobilisti residenti a patto che addebitino il versamento dal proprio conto corrente bancario.

Bollo auto, come avere lo sconto del 15% e chi può richiederlo

La vantaggiosa iniziativa di far pagare meno la tassa regionale legata al possesso dell’automobile o di un motociclo proviene dalla Regione Lombardia. In particolare, sul portale regionale è indicato quanto segue:

“In Lombardia se paghi il bollo auto con domiciliazione bancaria hai uno sconto del 15%.”

E per coloro che hanno già domiciliato il pagamento del bollo auto “lo sconto passa automaticamente dal 10% al 15%”. La domiciliazione prevede il pagamento automatico alla data di scadenza fissata per legge del bollo auto direttamente sul conto corrente o sulla carta di credito.

La tariffa scontata del 15% - circa due mesi di bollo gratis - ha anche altri vantaggi:

assicura il rispetto delle scadenze, poiché automatico, e quindi evita di dover pagare spiacevoli more in caso di ritardo o mancato versamento, anche in caso di pagamento quadrimestrale;

non prevede nessuna commissione per il servizio, infatti costa soltanto 1 euro, meno di ogni altra tipologia di pagamento.

Come abbiamo detto poc’anzi, lo sconto sul bollo auto spetta soltanto nella Regione Lombardia. Gli automobilisti che intendono chiedere la tariffa vantaggiosa devono possedere specifici requisiti, precisamente:

avere la residenza in Lombardia o essere iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), ed è proprietari di uno o più veicoli o locatario dal 1° gennaio 2017;

pagare il bollo auto per conto del proprietario/locatario del veicolo, quindi a titolo di esempio il coniuge, convivente di fatto, il figlio e così via;

essere una persona giuridica fino ad un massimo di 50 veicoli.

Come procedere alla richiesta dello sconto sul bollo auto

Adesso che abbiamo spiegato chi sono i beneficiari della riduzione di prezzo, vediamo il procedimento per ottenere lo sconto. Il primo passo è attivare la domiciliazione bancaria e quindi trasferire i pagamenti direttamente sul conto corrente o sulla carta di credito. La richiesta si può inviare in maniera facile e veloce sul portale ufficiale della Regione Lombardia accedendo all’Area Personale Tributi.

Per eseguire l’operazione e godere dello sconto bisogna munirsi di (in alternativa tra loro):

SPID

CIE

Carta Nazionale dei Servizi con relativo PIN

Nel caso in cui il veicolo fosse cointestato, la domiciliazione bancaria deve essere richiesta da colui o colei che risulta per primo nella carta di circolazione. E per automobili o motocicli di nuova immatricolazione si può chiedere la domiciliazione bancaria del bollo con scadenza alla fine del mese successivo a quello di immatricolazione. Invece non è previsto alcuno sconto per la tassa di circolazione stabilita per veicoli ultratrentennali e rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.