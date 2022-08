Può accadere che un genitore desideri versare dei soldi al figlio sotto forma di donazione, e per farlo può scegliere di procedere in contanti, tuttavia ci sono limiti molto stretti, oppure con bonifico. Ecco qual è la causale specifica da usare in questi casi, e come fare a evitare o superare i controlli fiscali.

Quando si parla di donazioni di denaro, si fa spesso riferimento a regali e donazioni che i genitori possono garantire al figlio, o ai figli. Per farlo in Italia è possibile procedere in diversi modi, ovvero tramite contanti, oppure tramite donazioni dirette o indirette, per un preciso scopo oppure senza un obiettivo specifico.

Tuttavia nei casi citati sussistono sempre dei limiti di cui tenere conto, ovvero le norme fiscali italiane sono molto stringenti, soprattutto in caso di donazioni di denaro contante. Se un genitore vuole procedere a regalare dei soldi ai figli, tuttavia non deve preoccuparsi delle tasse: i soldi donati in questo modo non sono tassati.

Ovvero la norma italiana prevede che siano applicate imposte solamente quando l'importo supera un milione di euro, al di sopra del quale sussiste una tassa del 4%. Si tratta di cifre molto elevate, per cui se un genitore desidera donare una somma molto bassa, non deve preoccuparsi delle tasse. Tuttavia, ecco come procedere per essere completamente in regola nei confronti del fisco.

Come si possono dare soldi ai figli

Un genitore può voler dare soldi al proprio figlio per diversi motivi, tramite donazione diretta, che può avvenire con un semplice bonifico bancario, oppure tramite donazione indiretta. In questo ultimo caso rientrano le donazioni che hanno come obiettivo l'acquisto per esempio di un immobile per scopi abitativi.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del denaro, possiamo citare qui le principali:

Donazioni in contanti : sono ammesse donazioni di questo tipo, purché gli importi rimangano entro certi limiti. Al momento la norma italiana prevede che non si possa procedere al di sopra della soglia di 2.000 euro , tuttavia questo limite verrà ulteriormente diminuito dal prossimo anno. Dal 2023 infatti la soglia sarà di mille euro, per cui è consigliato, in caso di importi più alti, valutare altri metodi;





: sono ammesse donazioni di questo tipo, purché gli importi rimangano entro certi limiti. Al momento la norma italiana prevede che non si possa procedere al di sopra della , tuttavia questo limite verrà ulteriormente diminuito dal prossimo anno. Dal 2023 infatti la soglia sarà di mille euro, per cui è consigliato, in caso di importi più alti, valutare altri metodi; Donazioni tramite bonifico bancario: questa è la modalità più utile per procedere alla donazione, ed è anche piuttosto rapida. Va ricordato che anche in questo caso bisogna seguire delle accortezze, per evitare i controlli del fisco che possono scattare se le entrate economiche su un conto corrente non sono correttamente dichiarate.

Un genitore che desidera versare ai figli una somma di denaro cospicua, deve necessariamente passare attraverso un notaio, non basta versare il denaro sul conto corrente del figlio. Tramite notaio, questa donazione viene giustificata, anche dalla presenza di almeno due testimoni.

Che causale usare sul bonifico per regalare soldi ai figli

Un'altra questione delicata riguarda la causale da inserire al momento del versamento del denaro tramite bonifico. Tieni presente che ogni qual volta che del denaro entra su un conto corrente, senza una chiara motivazione di provenienza, soprattutto per cifre molto alte, il fisco potrebbe decidere di effettuare il controllo.

I controlli del fisco possono intervenire sui conti correnti, e vengono condotti principalmente dall'Agenzia delle Entrate per scovare eventuali atti illeciti intorno a denaro nero o non dichiarato. Per questo motivo, i figli che ricevono dai genitori somme di denaro molto elevate devono poi dichiararle al fisco tramite la dichiarazione dei redditi. Questo non vale invece, per donazioni di denaro molto piccole.

Per quanto riguarda la donazione, i genitori devono preoccuparsi in entrambi i casi di assegnare la giusta causale al trasferimento di denaro, se avviene tramite bonifico bancario. Il modo migliore per nominare correttamente questi regali corrisponde nell'inserire un testo simile a questo: "Contributo a mio figlio (inserire nome e cognome) per contribuire all'acquisto di (inserire il nome del bene per cui si donano le somme)".

Questa dicitura è particolarmente indicata per donazioni con importi elevati, che possono essere destinati per esempio all'acquisto di un veicolo oppure di un immobile.

Cosa succede se un genitore fa un bonifico al figlio

Come accennato prima, l'Agenzia delle Entrate può controllare i conti correnti in ogni momento, se c'è l'esigenza di verificare una particolare situazione. Tuttavia donare soldi ai figli tramite bonifico bancario è perfettamente legale e lecito, per cui non bisogna preoccuparsi se si procede in questo modo.

Una volta che il denaro arriva infatti al conto corrente del figlio, questo può giustificare con i dati di fatto che quel denaro è stato donato dalla famiglia, per cui può procedere ad un eventuale acquisto con quel denaro. Il bonifico bancario è molto più trasparente e sicuro rispetto al passaggio di soldi in contanti, proprio perché l'operazione diventa perfettamente tracciabile.

Se il fisco quindi effettuasse un controllo su una data spesa sostenuta dal figlio, di importo elevato, il figlio può difendersi dimostrando il bonifico ricevuto dai genitori, con una causale che ne specifica la destinazione. Generalmente, una causale sul bonifico evita i controlli del fisco, perché è una informazione inconfutabile.

Va tenuto in considerazione che non ci sono limiti nella quantità di denaro che un genitore può donare al figlio, ma sussistono soglie solamente per ciò che riguarda il contate, sconsigliato nella maggior parte dei casi. Il fisco in Italia nell'ultimo periodo infatti sta applicando sempre più controlli, anche tramite metodi informatici avanzati, per tenere traccia del denaro e contenere il lavoro nero e il denaro proveniente da fonti illecite.