Il bonifico istantaneo può essere utile in alcuni casi ma deve essere utilizzato con attenzione. Quanto ci mette ad arrivare? Come recuperare i soldi? Cosa fare se non arriva? Chiariamo ogni dubbio su questo tipo di pagamento veloce.

Il bonifico istantaneo o “SEPA Instant Credit Transfer” è una modalità di esecuzione bonifico piuttosto recente. Infatti, è stata introdotta solo nel 2017 e consente oggi di spostare moneta in pochi minuti.

La caratteristica principale che contraddistingue il bonifico istantaneo è la sua velocità. A differenza di un bonifico bancario ordinario, infatti, la somma impostata viene trasferita in tempo reale permettendo la conclusione dell’operazione in pochissimi minuti.

Se questo può sembrarti un vantaggio, sappi che allo stesso tempo è anche uno svantaggio: infatti è impossibile revocare il pagamento. Con il bonifico bancario ordinario, il tempo necessario per il trasferimento può arrivare anche a 3 giorni, lasso di tempo nel quale sarebbe possibile contattare la propria banca per bloccare l’esecuzione.

Solitamente, questo servizio è offerto dagli istituti di credito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Spesso è previsto un limite massimo per ogni singola operazione che non può essere superiore ai 15.000€. Nonché, volentieri vengono richiesti costi maggiori di transazione rispetto ai bonifici normali.

Quanto ci mette ad arrivare un bonifico istantaneo?

Parliamo di un massimo di 10 secondi dall’autorizzazione del pagamento fino all’accredito avvenuto. Come già anticipato, è disponibile 365 giorni l’anno per le banche che mettono a disposizione questo servizio. Le migliori garantiscono addirittura una tempistica attorno ai 5 secondi.

Quali potrebbero essere i motivi per cui si rende necessario accorciare così tanto i tempi di trasferimento?

trasferimento di somme di denaro tra conti corrente di proprietà. È frequente avere più di un c/c e potrebbe presentarsi la necessità di spostare importi da uno all’altro, magari in occasione di un addebito programmato;

trasferimento di somme a seguito di un rapporto commerciale. Potrebbe trattarsi di una consegna con pagamento alla ricezione, oppure di una vendita di servizio con pagamento immediato;

trasferimento di somme a scopi truffaldini. Casistica da menzionare in quanto, proprio per ridurre al minimo i tempi di attesa ed eventuali rischi di ripensamento, il bonifico istantaneo si presta bene alla conclusione veloce e riuscita di colpi a danni di terze parti.

A questo punto è utile effettuare un piccolo parallelismo con i bonifici normali, spiegando le differenze in termini di tempistiche.

I bonifici ordinari, infatti, vengono gestiti dalla banca tutti insieme in questo modo: c’è un periodo della giornata (es. 00.00 – 15.00) in cui gli utenti possono impostare i propri bonifici, allo scattare dell’orario così detto di “cut-off” (es. 15.00) le autorizzazioni ricevute vengono elaborate e mandate avanti, in modo tale che la controparte possa ricevere il bonifico il giorno successivo.

Tutti i bonifici impostati e autorizzati oltre l’orario di cut-off verranno elaborati e mandati avanti il giorno successivo, pertanto, la controparte riceverà il bonifico il giorno ancora dopo.

Come recuperare i soldi di un bonifico istantaneo?

Domanda molto delicata la cui risposta sicuramente non ti piacerà. Abbiamo già spiegato che è impossibile bloccare, fermare o rettificare un bonifico istantaneo: una volta autorizzato non c’è più niente da fare.

Come è quindi possibile recuperare i soldi in caso di errore? Purtroppo, sta tutto nelle mani del beneficiario e dalla sua buona fede.

Si possono identificare tre modalità di recupero dei soldi in caso di bonifici istantanei non corretti:

quella più semplice e ideale è la richiesta diretta verso il beneficiario di restituzione della somma. Ovviamente si parla di casi in cui si conosce il destinatario del bonifico e, presumibilmente, si è in buoni rapporti da poter avanzare questa richiesta;

soluzione simile ma un po’ meno diretta è effettuare la richiesta alla propria banca che, per conto tuo, effettuerà più o meno lo stesso procedimento richiedendo alla banca beneficiaria di fare da intermediario. Ovvero, la banca del destinatario provvederà a impostare il rimborso solo se otterrà l’autorizzazione dal soggetto che ha ricevuto la somma;

ultima spiaggia, invece, è la via legale rivolgendosi quindi al Tribunale competente e avviando una vera e propria azione civile nei confronti del beneficiario del bonifico istantaneo. Qui, ovviamente, i costi della procedura aumentano come anche le tempistiche di risoluzione. Come in tutti i casi precedenti, però, il buon fine non è comunque assicurato.

Come vedere se un bonifico istantaneo è arrivato?

Abbiamo già visto che il bonifico istantaneo arriva al destinatario al massimo 10 secondi dopo l’autorizzazione, ma ci sono alcuni metodi per avere ulteriore conferma dell’avvenuto accredito.

Prima di arrivare a destinazione, ovviamente il bonifico deve essere correttamente autorizzato. Anche qui si può controllare tramite diretto contatto presso la propria banca oppure controllando l’home banking. In entrambi i casi è possibile scoprire la data di contabilizzazione ovvero se il bonifico è stato preso in carico.

Sicuri di ciò, è possibile sapere anche se l’importo è pervenuto al beneficiario in diversi modi: il più facile è sicuramente quello di chiedere al destinatario se l’ha ricevuto, in alternativa è possibile contattare sempre la propria banca che può rassicurarti dell’invio.

Di certo, non è possibile chiamare la banca del destinatario in quanto, a causa della privacy, non potrà fornire nessuna indicazione in merito al conto corrente del beneficiario.

Cosa succede se un bonifico istantaneo non arriva?

In questi casi le opzioni prevalenti da considerare sono due: una positiva e una negativa.

Partendo dalla prima, potrebbe sicuramente esserci qualche problema di trasmissione della banca per la quale il bonifico viene bloccato e rimandato al mittente. In tal caso il beneficiario non riceverà l’importo che rimarrà invece nelle tue tasche.

Non è frequente, visto che le banche posseggono sofisticatissimi sistemi informatici, ma potrebbe succedere. In tal caso niente panico, sarà sufficiente assicurassi che il problema tecnico sia risolto e ritentare il bonifico.

Diversa è la situazione nel caso in cui la mancata ricezione del beneficiario della somma trasferita è dovuta invece a un errore nei dati del bonifico istantaneo. Il fatto che la somma non sia arrivata non è causato da un mancato invio generato, per esempio, da un problema tecnico.

Infatti, in questo caso l’importo è stato addebitato al mittente ed è correttamente stato trasferito al destinatario. Solo che non si tratta di quello corretto. Cosa fare? Qualche paragrafo fa abbiamo trattato anche di questo.

Che differenza c'è tra bonifico urgente e bonifico istantaneo?

Abbiamo già trattato la differenza tra bonifico istantaneo e bonifico ordinario. Ma c’è un’altra tipologia di bonifico, ovvero quella “urgente”, che potrebbe interessarti.

Infatti, se il bonifico istantaneo, come ampiamente detto, è immediato; il bonifico urgente non lo è.

È sicuramente più veloce di quello ordinario che ci impiega dall’uno ai tre giorni. Le tempistiche sono all’interno del medesimo giorno di autorizzazione e ci impiega circa due ore per arrivare.

I costi, come per quello istantaneo, sono superiori a quello ordinario e dipendono, ovviamente, dalla banca presso cui si ha il conto corrente.

Perché potrebbe esserti utile e necessario il bonifico urgente? Perché il bonifico istantaneo non è disponibile in tutte le banche e, di conseguenza, non è ricevuto da tutte le banche. Pertanto, se la tua o quella del beneficiario non supporta il bonifico istantaneo, dovrai ricorrere per forza di cose al bonifico urgente.