Alcuni cittadini potranno fare richiesta per risparmiare il 40% sulla tassa dei rifiuti, un'iniziativa per aiutare famiglie numerose e giovani. Requisiti, beneficiari e come fare domanda.

In un periodo complesso come quello attuale, le amministrazioni comunali stanno cercando di far fronte alle difficoltà economiche dei cittadini proponendo alcune agevolazioni e bonus per delle categorie particolari. Il bonus Tari, attivato da un comune italiano, vuole “finanziare contributi economici a sostegno delle famiglie per far fronte alla spesa derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2022, per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza”, coprendo fino al 40% della spesa.

Vediamo come funziona questo bonus TARI per giovani under 36 e famiglie, chi lo ha promosso e i requisiti per partecipare al bando.

Il bonus TARI a supporto di giovani e famiglie, ecco tutti i beneficiari

L’iniziativa del comune di Pisa è arrivata lo scorso giovedì 3 novembre, ed è possibile fare richiesta esclusivamente online. I bandi sono in realtà due, e riguardano due diverse categorie di cittadini.

L’amministrazione ha stanziato in tutto 250 000 a sostegno delle famiglie residenti nel comune con ISEE inferiore ai 25.000 euro (bonus TARI Famiglie 2022), oppure con tutti i componenti di età inferiore ai 36 anni e con ISEE inferiore ai 35.000 euro (Bonus TARI Giovani 2022).

Nel caso un nucleo familiare rispetti entrambi i requisiti, potrà però fare domanda per uno solo dei due bandi. I soggetti che risulteranno idonei riceveranno un contributo economico fino al 40% relativo alla tassa sui rifiuti 2022.

Bonus TARI, tutti i requisiti per richiederlo

Per accedere al “Bonus TARI famiglie” è necessario rispettare questi requisiti:

essere residenti del Comune di Pisa

avere un ISEE ordinario non superiore a 25.000 euro;

essere intestatari di un’utenza TARI relativa alla propria residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario o risiedere con un intestatario.

Per il “Bonus TARI giovani” invece è necessario:

essere residenti del Comune di Pisa

avere un ISEE ordinario non superiore ai 35.000 euro

non aver compiuto 36 anni al 31/12/2022, così come tutti i componenti del nucleo familiare o residente

essere intestatari di un’utenza TARI relativa alla propria residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario o risiedere con un intestatario

Come richiedere l'agevolazione fiscale

Tutte le domande dovranno essere inviate sul Portale dei Servizi online del Comune di Pisa, al quale si può accedere grazie alle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CNS(Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica), entro le 23.59 del 13 gennaio 2023.

