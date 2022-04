Ogni mese Agenzia delle Entrate fornisce un calendario completo delle date di pagamento ed anche delle modalità che bisogna seguire per portarlo a termine correttamente. Nonostante questo, sono spesso necessari chiarimenti e non mancano novità dell'ultimo minuto, come proroghe impreviste e cambiamenti in corso. Ecco tutte le info utili.

L'esempio più recente è sicuramente quello della fine di marzo, quando il sito dell'Agenzia delle Entrate è rimasto in down per diverse ore, impedendo di fatto ai beneficiari di procedere con i pagamenti necessari. Naturalmente, è successo a ridosso di alcune date di pagamento importanti e per questo motivo è arrivata la proroga proprio dei pagamenti impossibilitati.

In questo senso, AdE si è mostrata piuttosto elastica, ma si tratta naturalmente di una scelta straordinaria dovuta al malfunzionamento. Non sono rari cambi di strategia dovuti anche ad errori di calcolo, in genere di tempistica, da parte di Agenzia delle Entrate o di un altro ente coinvolto.

Al netto di ciò, per diversi pagamenti è necessario fornire un chiarimento in modo che il contribuente non abbia problemi non solo dal punto di vista tecnico nel portare a termine la procedura di pagamento, ma anche nel comprendere quali sono esattamente gli obblighi da rispettare e perché.

Insomma, non è solo questione di essere formalmente in regola con i pagamenti, aspetto sicuramente primario, ma anche di capire esattamente cosa si sta pagando e perché. Anche perché su diversi fronti ci sono novità praticamente ogni settimana, soprattutto ora che c'è in approvazione la legge delega alla riforma fiscale, questione di prioritaria importanza per il Governo e per il premier, Mario Draghi.

Vediamo quindi tutte le scadenze importanti del mese di maggio.

Scadenze fiscali maggio 2022: comunicazione bonus edilizi

Prima di entrare nel vivo delle scadenze di maggio, c'è una piccola menzione da fare: manca ancora una scadenze importante per il mese di aprile. Si tratta della scadenza del 29 aprile, domani, in cui i soggetti che hanno usufruito dei bonus edilizi devono farne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Più precisamente, deve fare comunicazione chi ha usufruito di sconto in fattura e cessione del credito per spese relative al 2021 o per le rate mancanti di spese relative al 2020. Parliamo di una scadenza piuttosto importante, che riguarda numerosi soggetti, vista l'entrata in vigore di cessione del credito e sconto in fattura proprio nel corso del 2021.

Va trasmessa all'Agenzia delle Entrate la cosiddetta "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica". Chi è coinvolto in questa platea deve quindi mandare la comunicazione entro domani.

Una scadenza importante soprattutto alla luce delle continue novità che abbiamo visto entrare in vigore in relazione ai bonus edilizi, oggetto di modifiche e trattative serrate tra le forze di maggioranza, a causa della loro popolarità, per così dire, ma anche della grande spesa che comportano per il bilancio dello Stato.

Scadenze fiscali maggio 2022: si parte dal 2 maggio

La prima scadenza fiscale di maggio è in realtà relativa al 30 aprile, ma è slittata in avanti di due giorni in quanto capita di sabato (e l'1 maggio sarebbe in ogni caso festivo). Parliamo della scadenza relativa alla Dichiarazione IVA ed al cosiddetto esterometro. Ecco come provvedere.

La prima riguarda la Dichiarazione IVA, sicuramente nota ai più, su cui però ci sono delle novità per questo 2022. Infatti, con il nuovo modello pubblicato il 14 gennaio scorso, sono diventate effettive alcune novità per l'anno in corso: le percentuali di compensazione degli agricoltori (nel regime speciale a loro applicato); le operazioni che riguardano beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid; le nuove regole per l'applicazione corretta dell'IVA agli e-commerce.

Per quanto riguarda invece l'esterometro parliamo di quel documento che raduna le operazioni che coinvolgono soggetti esteri, che siano in entrata o in uscita. Infatti, vanno dichiarate tutte le operazioni avvenute nel trimestre di riferimento, vale a dire dal 1° gennaio al 31 marzo e va fornita entro la fine del mese successivo.

Anche in questo caso la scadenza del 30 aprile slitta quindi al 2 maggio. Ricordiamo che non vanno citate le operazioni per cui è stata emessa regolare fattura elettronica o bolletta doganale. Dal luglio 2022, tali operazioni verranno gestite dal Sistema di Interscambio (lo stesso delle fatture elettroniche).

Scadenze fiscali maggio 2022: attenzione alla pace fiscale entro il 9!

Un'altra data davvero fondamentale è quella del 9 maggio, scadenza entro la quale bisogna assolutamente cogliere l'occasione di rientrare nella pace fiscale. Si tratta in sostanza dell'ultima occasione utile per saldare le rate relative alla rottamazione ter e saldo e stralcio che si riferiscono al 2020.

Il Decreto Sostegni Ter ha fissato queste nuove scadenze, ma ancora una volta cadrebbe di sabato 30 aprile e quindi è stata spostata al 2 maggio. Come da prassi, questo tipo di scadenze ha poi cinque giorni lavorativi di tolleranza ed è quindi arrivata al 9 maggio, appunto.

Ricordiamo che sempre lo stesso decreto ha previsto che le rate relative al 2021 debbano essere saldate entro il 31 luglio 2022, mentre quelle relative al 2022 sono da saldare entro il 30 novembre di quest'anno. Anche per queste scadenze viene applicato il lasso temporale di cinque giorni di tolleranza.

Scadenze fiscali maggio 2022: tante scadenze lunedì 16 maggio!

Il 16 maggio è un'altra data molto importante perché ci sono diverse scadenze degli adempimenti periodici, che infatti cadono sempre al 16. Si tratta degli adempimenti periodici Irpef, IVA e INPS.

Nello specifico, bisogna effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo di acconto applicate dai sostituti di imposta sui redditi da lavoro dipendente relativi al mese precedente, cioè in questo caso ad aprile, con anche le addizionali (comunali e regionali) ed altrettanto sui redditi da lavoro autonomo.

Inoltre, sempre al 16 maggio scade la possibilità di versare la liquidazione IVA relativa al mese di aprile, ma anche quella relativa al primo trimestre del 2022 per chi invece avesse la regolazione trimestrale.

Infine, sempre al 16 maggio scade il versamento dei contributi INPS per gli autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, parliamo di artigiani e commercianti che devono versare i contributi in quota fissa ogni anno. Per ogni categoria ci sono poi alcune differenze, ma per questo conviene fare riferimento al commercialista. Le prossime scadenze sono come sempre al 22 agosto, 16 novembre e poi 16 febbraio 2023.

Scadenze fiscali maggio 2022: al via il 730 precompilato al 23 maggio!

Il 23 maggio è un'altra data importante perché verrà reso disponibile il 730 precompilato, strumento fondamentale ed anche detto dichiarazione dei redditi per regolare proprio i redditi relativi al 2021. Il modello precompilato è accessibile attraverso Spid, Cie o Cns.

Una volta fatto l'accesso dal portale dell'Agenzia delle Entrate, si può visionare e modificare il modello 730 e poi consegnarlo. La data ultima di riferimento è quella del 30 settembre, ma ricordiamo anche che ci sono alcune agevolazioni pratica per chi lo accetta senza modifiche. Ovviamente, però, è questa la sede in cui fare presenti le spese detraibili e tutto ciò che riguarda la scelta di usufruire di alcuni bonus in detrazione d'imposta.

Ricordiamo che il calendario completo delle scadenze fiscali di maggio è presente sul portale AdE e che è anche indicata la modalità per effettuare i saldi ed i pagamenti dovuti.